Joaquín Sabina a los 70 años: su cariño por Alianza, el fútbol y cómo ve el amor en estos tiempos

En agosto del 2017, Joaquín Sabina se preparaba para un nuevo concierto en Lima, donde iba a presentar "Lo niego todo", el disco que le devolvió la alegría y lo trajo de vuelta. Sin redes sociales ni e-mail, con él es un regreso a los viejos buenos modales: entrevista de teléfono fijo de Lima a teléfono fijo a Madrid. Entonces, respondió la llamada de Somos, que lo buscaba básicamente para saber cómo había estado, dónde había estado; cómo miraba el Perú de los presidentes investigados por la justicia y cuánto extrañaba esa parte de Lima que ha caminado como muy pocos: Barranco, Bryce, el malecón.



Han pasado dos años. Joaquín Sabina cumple hoy 70.



Este es un extracto de aquella entrevista, donde habló de un tema que sabe: el amor en los tiempos en que el amor también se determina por cuántas fotos juntos se suben a Facebook.

En lo que sí es sectario es con sus afectos por su equipo de fútbol, ¿no es cierto?

Soy del ‘Aleti’. Uno puede separarse de su mujer, pero no de su equipo. ¡Muerte al Real Madrid! [risas]. Simeone representa el barrio, la pelea, la lucha, la desgracia, todo lo que es el Atlético. Les habla de tú a equipos que tienen 500 veces más presupuesto... eso es un milagro. Y Alianza Lima corazón, eh. En Lima, soy de Alianza.



¿Por qué ese vínculo con el aliancismo?

Por empatía con la gente que amo, que son todos de Alianza, menos Mario, que es de la Universidad [nota de redacción: Universitario].



¿Es posible creer que Neymar vale todos los millones que ha pagado el PSG?

Bueno, me parece que no es fútbol: es ingeniería financiera internacional. No tiene nada que ver con la maravilla que es hacer una gambeta o hacer un gol de tacón. Me divierte el fútbol; los movimientos en torno al fútbol, no.



¿Messi es el mejor futbolista de la historia?

Sí, me lo parece. Lo que pasa es que no es el más simpático ni el más loco, como era Maradona y por eso lo amábamos tanto. Es un tipo equilibrado y serio. Uno no sabe si le divertiría irse a tomar una chela [risas].



¿Espera los mundiales de fútbol con pasión o cada vez menos?

Los mundiales son siempre peores que la Champions. Siempre espero mucho de la Argentina de Messi y nunca pasa nada. La Champions es más interesante, según veo, porque carece de esa cosa horrible que es el chauvinismo. Soy sectario con mi equipo pero con el sentido de patria, no.



Cuando el amor se convierte en amistad, ¿dura para siempre?

Claro que sí, es estupendo cuando se convierte en amistad. La pasión dura lo que todos sabemos; es decir, muy poco. Si el amor sobrevive, entonces es un amor en serio y un compañerismo sin límites.



Usted dijo una vez que la amistad es el amor sin sexo. ¿Es ese su secreto con Jimena Coronado, su novia?

Ese no es mi secreto: esa es la desgracia de la vejez [risas].



¿Por qué es tan difícil mantener una relación?

Es casi imposible. Con Jimena, por ejemplo, es una relación increíble. Yo, además, viajo con ella. Si ella no viniera, yo no iría. Sí: es un milagro este amor que nos tenemos.