Juan José Padilla: el torero con treinta y nueve cornadas y un ojo menos se retira en Lima

Ha caído una y otra vez. Ha sido revolcado, golpeado, arrastrado, atropellado, desangrado, enceguecido, fracturado, rebanado, atravesado. Se le ha visto desorientado, vulnerable, titubeante, aplaudido por la multitud. Ha compartido sus temores, ha cuestionado su destino, ha vivido eterno ese momento en el que un descuido se convierte en herida, corte, provocación a continuar con una lucha desigual. ¿Hablamos del toro o del torero? ¿Quién es la víctima? ¿Quién es el valiente? Hombre y toro, toro y hombre, viven su propia épica en el ruedo como herederos de un inescrutable pacto ancestral, aunque afuera de las plazas la indignación azote con su propia furia. Los que están adentro lo llaman arte, a pesar de que para muchos otros no sea más que la justificación de un salvaje linchamiento.

Esta historia trata acerca de jugarse la vida. Trata de vivir rápido, aunque sea en la cámara lenta del permanente suspenso; trata de trajes luminosos, de arena, de plaza, de aplausos, de fervor y de tensión, sí, pero también de sangre, de dolor, de violencia. Unos viven la tradición, fieles a todo lo que implica; otros consideran que es solo un rezago medieval que debería ser prohibido. Son el sol y la sombra, la sombra y el sol de este espectáculo.

Quizás solo la política, la religión o el fútbol desaten polémicas semejantes, enciendan similares fuegos y dividan tan marcadamente a dos bandos distintos. Juan José Padilla, el torero gaditano nacido en Jerez de la Frontera un 23 de mayo de 1973, lo sabe muy bien. “Yo respeto a todo aquel que no pueda ver que un animal sufra. Pero quiero que entendáis también que esto es una cultura forjada a través de los tiempos y que se mueve un sector socioeconómico muy importante del que vive muchísima gente. Además, con nuestra profesión estamos salvando algo importantísimo, que es el toro bravo”, ha dicho. Dice ser un hombre positivo, aun sabiendo que la situación de la tauromaquia es difícil. “Es un debate en el que no quiero entrar”, confiesa, al revelar a Somos su pena por no poder despedirse ni en Cataluña ni en Palma de Mallorca, donde hoy están prohibidas las corridas de toros.

LEE LA HISTORIA COMPLETA EN SOMOS ESTE SÁBADO