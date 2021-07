Conforme a los criterios de Saber más

“Jamás renunciaría si el momento está malo; solo lo haría si el momento es bueno, por responsabilidad”. Julio Velarde respondió así, hace 15 años, en una de las contadas entrevistas personales que ha dado en su vida (El Comercio, 11/11/2006). Se iniciaba como presidente del BCR y esperaba –al borde de la impaciencia- que el Congreso de entonces terminara de repartirse la peliaguda designación de los directores que lo acompañarían. Comenzado su segundo gobierno, Alan García le había pedido personalmente que asumiera la conducción del banco, no solo como garantía de que no veríamos ni la sombra de 1985, sino como jugada política frente a su rival, Lourdes Flores Nano, cuyo plan económico había estado a cargo de Velarde. Aquellos días eran un páramo, comparados con las circunstancias postelectorales del 2021, en que flota, como un dólar, la pregunta sin respuesta: ¿quedarse por la responsabilidad o irse por principios? Solo Velarde sabe si la actual coyuntura es un momento suficientemente “malo” para hacer que cambie su forma de pensar.

En aquella entrevista también dijo que volvía al Perú y al BCR “por tonto”, aunque aclara que en momentos de dificultad, siempre se puede “mejorar el banco para encontrar la excelencia”. De cualquier modo, dejaba atrás su puesto de presidente del Fondo Latinoamericano de Reservas (FLAR), en Colombia, para convertirse, durante la siguiente década y media, en el hombre que hizo confiable al sol, y objeto de estudio a la estabilidad macroeconómica peruana. En todo este tiempo, el trabajo del banquero central de 69 años ha consistido en cuidar la estabilidad económica hasta con sus gestos y silencios. Su imitador Hernán Vidaurre suele amplificar la voz, casi idéntica, cuando asegura que si el presidente del BCR quiebra una ceja, los mercados se alteran, y si pestañea, las tasas de interés se mueven, y si tiene mucho calor, el tipo de cambio tiembla. De hecho, cuando Pedro Castillo le pidió públicamente “que su trabajo sea permanente en el BCR”, el dólar cayó con fuerza. Pero a la semana siguiente, al reafirmar en una actividad con profesores su intención de pedir al congreso “que se instale una asamblea Constituyente”, el dólar volvió a dispararse, hasta casi los 4 soles.

En una conferencia, a mediados de junio, Velarde había señalado que quizá ese sería su último reporte de inflación. “He estado un tiempo bastante largo. Podría quedarme hasta que se nombre al nuevo presidente (del BCR). Pero sería una cuestión de meses…”. Hasta el mejor banquero central global del año (2015) o el mejor banquero central de las Américas (2020) tiene derecho a cansarse. Uno de sus colaboradores cercanos ha podido observar también ese agotamiento, rasgo no muy común en un ejecutivo “workaholic”, como llama a Velarde. Algo tiene que ver el hecho de que, en el último año, haya debido asistir demasiadas veces al Congreso para explicar por qué algunos proyectos de ley no tenían ni pies ni cabeza. “Se iba pensando que le habían entendido y a los congresistas no los movió un centímetro”. Más de una vez aceptó responder la llamada de RPP para expresar, sin contemplaciones, su preocupación -y perplejidad- por lo que salía de ciertas comisiones parlamentarias. “Una garantía del BCR (a reprogramación de créditos) sería inadmisible, la credibilidad la hemos ganado en 30 años, tenemos la política monetaria más expansiva del mundo, ¡que todo esto se tire al tacho por un proyecto irresponsable no tiene nombre!”, decía en octubre. Le faltaban palabras para describir las propuestas de devoluciones de la ONP, “uno de los proyectos más desastrosos que podría haber”. E incluso no faltó la ocasión en que tuvo que defenderse cuando fue tildado de “amigo de las AFP”. Visiblemente molesto, respondió a Cecilia García (Podemos Perú) que “tal vez está acostumbrada a maltratar a otra gente, (…) pero esto es una afrenta y no tengo por qué tolerárselo”.

1993. Velarde un año después de renunciar al directorio del BCR, tras el autogolpe del 5 de abril. Dejábamos atrás dos años de hiperinflación. “Tenían una bala, no podían equivocarse y la chuntaron”, recuerda Gianfranco Castagnola sobre el equipo económico a cargo del desafío. (Foto: Archivo Histórico EC)

Hasta cierto punto podía estar preparado para ese tipo de situaciones. Su carácter de técnico no le resta capacidad política. Con los mandatarios que han transitado por todo su periodo (desde Alan García hasta Francisco Sagasti) no ha sido necesario levantar el teléfono para hablar (salvo en momentos de crisis global), pero sí ha tenido que tejer muy fino a nivel parlamentario. En mayo del 2012, casi un año después de haber sido ratificado en el cargo por Ollanta Humala, reclamó –una vez más- públicamente la demora del Congreso para la elección de tres de sus directores. “No tiene sentido discutir políticas monetarias con el directorio incompleto”. Las bancadas no se ponían de acuerdo e incluso, en algún momento, el problema de la demora tuvo nombre y apellido: Rafael López Aliaga. El ex cuadro de Solidaridad Nacional estuvo a punto de ser designado como director del BCR, si no fuera porque Velarde se opuso y expresó su preocupación a un grupo de congresistas. El empresario llevado a la política por Luis Castañeda Lossio quién sabe y ya desde entonces soñaba con “dejar el tipo de cambio a seis soles, para que la gente pobre sienta”, como expresó muchos años después, tras haber perdido la presidencia.

***

Mantener durante años la tasa de inflación entre 2 y 3% -la más baja de América Latina, junto con Panamá y El Salvador- agota menos que soportar intentos de imponerle a directores del BCR sin la experiencia adecuada para el cargo. Aunque tomaba con ironía el hecho de que, durante la gestión de Humala, el banco llegó a funcionar, casi por 24 meses, solo con dos de siete directores –”Ya nos hemos acostumbrado, mejor ser pocos que malos”, “el BCR es el puesto que menos interesa en los arreglos políticos, por eso al final se elige a muy buena gente”-, aquella vez estuvo a punto de renunciar. El agotamiento viene ya desde esa época. Es el indicador que ningún mercado percibe.

“Julio no es un político, sino un economista que dice lo que piensa, aun cuando a su audiencia no le vaya a gustar lo que va a escuchar”, lo describe Gianfranco Castagnola, ex director del BCR. Por eso no tiene problema en decir que en casi todos los gobiernos se han cometido errores. El “Estado fallido” llama Velarde a una sucesión de oportunidades desperdiciadas: “con Toledo se avanzó muy poco”; “García no implementó medidas de impacto”; con Humala “se hicieron proyectos caros, malos e ineficientes”; “los planes de Kuczynski no llegaron a concretarse”; “Vizcarra no tenía un plan, bajó de un avión y asumió la presidencia”. Pero cuando el país peligra, el estratega del BCR se mete de lleno, sin horarios ni descanso.

Nada, sin embargo, lo preparó para una pandemia. La ex ministra de Economía, María Antonieta Alva, recuerda aquellas horas de mediados de marzo del 2020 en que el gabinete se encerró a discutir las primeras medidas. Ella había sido alumna de Velarde en la Universidad del Pacífico (UP) y, junto a dos o tres de sus profesores de Harvard, el nombre y el número del banquero siempre estaban entre sus contactos de emergencia. En una de esas llamadas, quizá la más grave de sus vidas, hablaron del cierre total de la economía. Había muchas dudas y quizá una leve resignación. Con la inminencia de una cuarentena, Velarde y Alva se reunieron en Palacio con el presidente Martín Vizcarra. «Lo peor que nos puede pasar es que esta crisis económica comience a ser una crisis financiera», les advirtió el presidente del BCR. En el fondo, sabía que eso sería ineludible. “No puede dejar de haber dinero circulando, encárguense de que los bancos sigan operando”, insistió.

EL ESTRATEGA, 2010. Para ser un economista e intelectual, Velarde muchas veces ha tomado decisiones fuera de los libros. Sabe que en el BCR hay que seguir los principios de la ortodoxia, pero también cuándo solucionar los temas complejos con ingenio. Una “audacia acotada”, lo define un colega. Se apoya mucho en su equipo, pero la táctica es siempre suya. Su tándem, amigo y sucesor era el gerente general Renzo Rossini, fallecido en febrero. (Foto: Paul Vallejos)

Desde el primer momento de la emergencia, Velarde fue un importante respaldo para la ministra Alva. “El domingo 15 de marzo, cuando cerramos la economía, me dijo algo clave: ‘Tu mejor política económica es combatir el virus’”, recuerda la ex ministra. “Él tenía claro que la cuarentena serviría de algo si es que el sistema de salud podía ganar tiempo para fortalecerse. Me hizo ver que, como MEF, debíamos reforzar las capacidades de los demás sectores”. Mientras Alva pensaba en cómo incrementar presupuestos y financiar los bonos, alguien tenía que asegurarse de que no se cortara la cadena de pagos. Tres días después de decretado el primer confinamiento, Velarde reunió a su equipo del BCR. Gustavo Yamada, uno de sus directores, recuerda cada palabra: “Nos dijo: ‘tendremos que tomar decisiones bien drásticas e ir viendo en el camino cómo reaccionamos’. Esa suele ser una de sus frases”.

Los técnicos del BCR, acostumbrados a lo que llaman el “afinamiento” –ajustes pausados de la tasa de interés, para calentar o enfriar la economía-, cayeron en cuenta de que el “choque” –otra palabra de la jerga bancaria- sería catastrófico. El único que parecía mentalmente preparado para la crisis era Julio Velarde. Podría atribuirse al olfato que desarrolló desde sus años de egresado (1975), cuando enseñaba teoría monetaria en la UP. “Durante algún tiempo, sorprendentemente, me interesaba más la micro, creo que ello favoreció el desarrollo de mi intuición económica”, reveló alguna vez. Es cierto también que en las últimas dos décadas contó con el apoyo de un sobresaliente economista, Renzo Rossini, gerente general del BCR hasta su reciente fallecimiento. Mientras estuvieron juntos, fueron una dupla reconocida en cualquier reunión de economistas a donde llegaran. Julio descubrió al joven Renzo en la universidad y hasta el último día en que se vieron lo consideró su sucesor.

Sentados ante la peor crisis económica que habían tenido que afrontar, Velarde anunció: “Si la economía va a estar parada muchas semanas, hay que dar créditos con garantía. En Europa recién se está discutiendo, pero nosotros vamos a tener que hacerlo, y rápido”.

“La única referencia histórica y reciente del impacto de una pandemia sobre la actividad económica era el ébola en Sierra Leona, con una caída del PBI de 20% en el 2015”, recuerda Adrián Armas, gerente de Estudios Económicos del BCR. “Al mismo tiempo, veíamos qué estaban haciendo en Suiza o Alemania: líneas de crédito automático y garantizado inclusive al 100 %. Era la primera vez que Europa hacía algo así”. No había una palabra para lo que Velarde tenía en mente, un programa de préstamos para la gran empresa, y en una segunda etapa, enfocado en las micro y pequeñas (Mypes). Después el gobierno lo bautizaría como ‘Reactiva Perú’.

WALL STREET, 2013. Abajo: el manejo responsable de la política monetaria desde el BCR fue fundamental para el impulso del Perú en tiempos de bonanza. El 2015, Velarde fue designado Banquero Central Global del Año (The Banker, Financial Times). En la pandemia del 2020 propuso dar préstamos para salvar la cadena de pagos. El programa luego se llamó Reactiva Perú. (Foto: AP)

En el MEF se oponían a que el Estado asumiera el 100 por ciento de la garantía de los préstamos, y más bien se optaba por bajar el porcentaje para que los bancos compartieran el riesgo y fuesen más rigurosos al momento de evaluar a las empresas beneficiarias. Hubo “serias diferencias”, entre Alva y Velarde sobre el punto, refieren algunas fuentes. “Julio sentía que ponerle menos del 100% de garantía iba a hacer que los bancos se tomaran un poco más de tiempo en evaluar y él quería que el programa saliera rápido”, asegura la ex ministra. De hecho, al presidente del BCR le desesperaba que pasaran las semanas y no salieran la norma, la reglamentación y los contratos. “Al final se llegó a un acuerdo intermedio, con Julio siempre poníamos los intereses del país al frente”.

La contracción del PBI en abril del año pasado fue un duro golpe. “Ni en mis peores pesadillas podría pensar que la economía cayera 40%”, se lamentaba Velarde. De hecho, confesó a su equipo que por ese motivo no podía dormir bien. “Hoy el PBI ya está prácticamente en nivel pre pandemia, es la más rápida recuperación de una crisis de la economía peruana”, remarca Gustavo Yamada.

***

Para ser un economista salido de la academia, la cátedra y la investigación, Velarde muchas veces ha tomado decisiones fuera de los libros. Sabe que hay que seguir los principios de la ortodoxia, pero también cuándo ser creativo y solucionar los temas complejos con ingenio. Una “audacia acotada”, lo define un colega. “No son ideas originales, sino un poco distintas”, aclaró él mismo, en un discurso. En todo caso, ideas que estaba consciente de que se podían hacer. Todos coinciden en que conocer los mercados es más un arte que una ciencia, y que aunque se apoya mucho en su equipo, la táctica es suya.

Las respuestas han sido diferentes para cada crisis (la gran recesión del 2008 o el fin del boom de commodities del 2013), pero quizá la situación más difícil, anterior a la pandemia, se remonta a 1990, cuando Juan Carlos Hurtado Miller lo mandó llamar. Velarde era director en el BCR y fue uno de los pensadores del plan de estabilización económica y la reinserción del Perú a los mercados. Unos días antes del histórico anuncio del ministro de Economía por televisión, Velarde expuso al consejo de ministros las nuevas leyes de lo que sería por siempre recordado como el ‘fujishock’. “Nos opusimos a anclar el tipo de cambio, a pesar de la presión de organismos internacionales. Fuimos el primer país en Latinoamérica en implementar un esquema de flotación, que años después adoptaron los demás”, contó Velarde frente a un auditorio, hace unos años. Tras el autogolpe de 1992, se aceptó su renuncia junto al resto de directores del BCR.

En la última década y media, el trabajo del banquero central de 69 años ha consistido en cuidar la estabilidad monetaria hasta con sus gestos y silencios.

***

Aunque parece algo intimidante, Velarde es una persona bastante sencilla. Para quien no lo conoce puede ser difícil seguirle el ritmo (del trabajo, de las ideas). Tiene un humor muy raro (“estás inteligente”, suele decir a quien le responda correctamente). No busca caerle simpático a todo el mundo. Alardea un poco de su memoria enciclopédica para las cifras, y también para las anécdotas y bromas. No tiene mal carácter, pero tampoco es la Madre Teresa de Calcuta. Es implacable con la gente que dice tonteras con cierta pompa, buscando impresionarlo. Puede hablar de arte o literatura con la naturalidad con la que desgrana las principales leyes económicas. O quedarse una tarde entera charlando sobre historia medieval a partir de un documental visto en Netflix (cuando darse un descanso era posible). Es interesante verlo no como el encumbrado economista, sino en otro registro, el hombre que no teme hablar disparates o ponerse frívolo, sabiendo que se está en ese código. Comparte con un grupo de amigos su gusto por los vinos. “Últimamente, solo saluda por los cumpleaños”, comentan por el chat. Aun si no estuviera cansado de todos estos años, ha confesado que empieza a perder la paciencia.

Es liberal en términos sociales, le fastidian los manejos populistas. Nunca traicionaría sus principios ni creencias. Es, sobre todo, un demócrata. Su paso por el PPC, en los 80, como uno de los grandes técnicos que alguna vez tuvo ese partido, fue por aprecio a la forma de hacer política de Luis Bedoya Reyes. No tiene afanes protagónicos de un político, ni la arrogancia que se atribuye a los economistas. En las grandes convenciones mineras, en las reuniones anuales de banqueros centrales, cumbres donde se codean los funcionarios de más alto nivel, prefiere las esquinas. Para ser uno de los peruanos más influyentes y poderosos -que hasta antes de los confinamientos vivía la mitad del año en aviones-, se siente cómodo con el perfil bajo. Escoge a pocos interlocutores y logra una mejor visión sin ser necesariamente detectado.

“Julio no es un político, sino un economista que dice lo que piensa, aun cuando a su audiencia no le vaya a gustar lo que va a escuchar”, lo describe Gianfranco Castagnola, ex director del BCR.

Hay algo que lo convierte en un funcionario aún más extraño: en el país en el que nadie se pone de acuerdo, todos parecen estar de acuerdo en que se le necesita. A su alrededor no falta quien le diga “por la estabilidad del país, Julio, sacrifícate”, y del otro lado, “es totalmente humano y legítimo preguntarse si vale la pena arriesgar todo lo conseguido, y más bien retirarte, cuidar tu salud…”. Nadie quiere estar en los zapatos del banquero que maneja con autonomía la política monetaria y que por primera vez se topa con la posibilidad de ser prescindible. “Si se queda, lo hace por el Perú, un par de años, pero solo para que esto no se vaya al diablo” es el comentario que más escucha por estos días.

Por ahora espera con calma a que se reitere la invitación de Perú Libre a conversar. Es seguro que pondría algunas condiciones mínimas: conservar el manejo de una mayoría en el directorio, dejar el BCR sin problemas si se concretara el objetivo de la Asamblea Constituyente. O podría no existir esa conversación y decidiera jubilarse, ejercer un rol de oposición constructiva desde afuera, escribir una columna de opinión semanal, poder dar entrevistas con libertad.

Hasta antes de la pandemia, Velarde solía dar conferencias y charlas dentro y fuera del país. Lo disfrutaba mucho, aunque no siempre ‘medía’ bien el auditorio y hablaba ‘en difícil’, detalle que fue corrigiendo por su mismo rol de presidente del BCR. Es un economista e intelectual premiado por sus buenas notas y primeros puestos desde las carpetas del colegio Santa María, en la década del 60, luego en la universidad y en sus doctorados en Estados Unidos y Alemania (en el Instituto de Economía Mundial de Kiel es una celebridad). En la universidad tenía fama de caótico, es una suerte de genio distraído que puede ser políticamente incorrecto. En el 2008 fue criticado por sugerir que en los techos de los barrios pobres de Lima (donde “por suerte no hay edificios”) se podría sembrar hortalizas, para sentir menos la inflación. Mereció editoriales, y con el tiempo aprendió a ser más prudente.

LEE TAMBIÉN: Las jóvenes y sus hermosas razones para sentirse orgullosas de ser peruanas

Sus ex alumnos recuerdan ese aire de superioridad descuidada, casi como si diera la clase a cien mil pies de altura, lejos de lo mundano y predecible. Encendía un cigarrillo con los restos del anterior y vestía siempre igual (monotonía muy común entre sus pares). “Probablemente la primera clase no entendimos nada, pero nos impresionó, era una mente brillante”, recuerda Gianfranco Castagnola sobre ese hombre que parecía siempre torturado por alcanzar la perfección. En su pequeña oficina del centro de investigación de la UP, siempre abierta, los alumnos le hablaban a la montaña de libros y la columna de humo que cubrían todo su escritorio. Nunca dijo no a nadie, “era el Google de la época”, todo sabía. Lo admiraban, lo seguían. Con el tiempo se convirtieron en sus grandes amigos. Siempre ha sido un intelectual preocupado por el Perú como promesa, buscando la fórmula para salvarlo a través de los números.

Velarde vive desde hace más de 20 años en el mismo piso 15 de un clásico edificio de Miraflores, frente al mar. Es un buen conversador, siempre hace preguntas, le gusta aprender. Nunca se casó ni tuvo hijos. Extraña los almuerzos de los directorios, los días jueves. Ha pedido organizar uno presencial, de despedida. //

VIDEO RECOMENDADO

Luego de pedirle este fin de semana de forma pública al banquero Julio Velarde permanecer en el Banco Central de Reserva (BCR), Pedro Castillo se comunicó con él para reiterarle el pedido de forma directa, de acuerdo al economista Pedro Francke (vocero económico de su candidatura). ¿Es suficiente esta señal para dar confianza a los mercados?