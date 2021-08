Conforme a los criterios de Saber más

La fundadora de MAB Perú, Macarena Arribas, vivía frustrada con las matemáticas cuando tenía 12 años. Por eso pedía de regalo de cumpleaños clases para reforzar por las tardes. No las entendía en lo absoluto. Ello hasta que un profesor particular le abrió toda una nueva perspectiva. Él comprendió qué herramientas utilizar para que la pequeña aprendiera lo que tanto le costaba. Lo mismo hacía con sus otros alumnos. Con cada uno había que trabajar de forma especial y para ello se dedicaba a conocerlos. Esta revelación, divorciada de la educación tradicional, impactó tanto en ella que hoy, a sus 29, no hace más que mirar con ese norte. De ahí que dirija una comunidad de personas que trabaja para revolucionar la manera en que se enseña a los niños y jóvenes del Perú.

“El sistema formal y rígido pretende que todos aprendamos y seamos evaluados de la misma manera. Todos los proyectos de MAB cifran su esencia en la adaptación a las necesidades educativas de cada estudiante. Eso se logra motivando a los chicos y capacitando a los profesores, ofreciéndoles los recursos que les permitan apelar a la emoción de sus estudiantes de manera que estos los formen como personas de bien. No sirve que un niño sea el primero de la clase si va a hacer bullying”, explica Macarena. El sueño empezó en una cochera, pero ahora alcanza a miles en todo el país.





En el video pueden verse imágenes del trabajo de MAB Perú en los tambos rurales de la sierra. (Fuente: MAB)

¿Y cómo lo hace?

A Macarena siempre le interesó la docencia, pero no estudió la carrera porque le parecía perpetuar un sistema en el que no creía. Así que mientras seguía Comunicaciones, comenzó a dictar clases a sobrinos y luego a desconocidos en la cochera de su casa. Eso hasta que hace siete años fundó MAB, el cual se inició como un centro de coaching que apoyaba el estudio de escolares de manera alternativa. “En el 2018 empecé a cuestionarme. Si quería revolucionar la educación hacia una más emocional y humana, no podía enfocarme solo en los niños y niñas del sector privado. Tenía que ‘chambear’ también por los de las escuelas públicas . En el ínterin tomé contacto con el Ministerio de Educación y les ofrecí mi taller de habilidades blandas (dinámicas para trabajar en equipo, la resiliencia, la tolerancia y la escucha activa) para los chicos. Dijeron que sí y arrancamos”, narra.

VISIÓN POSITIVA. Macarena Arribas (29) es comunicadora y madre de dos. Ella empezó dictando clases particulares en la cochera de su casa y hoy planea estrategias para escolares de todo el país. (Foto: MAB Perú)

MAB firma, entonces, un primer convenio con la Dirección Regional de Educación de Lima para dar estos talleres en 15 escuelas. Pero llegó la pandemia. “Lo que nos convino, porque al trasladarnos a la virtualidad llegamos a colegios en todo el país. Grabamos más de 120 videos de distintas asignaturas, generamos 30 mil piezas educativas, complementamos ‘Aprendo en Casa’ y creamos una red de docentes embajadores”, agrega.

Otra inquietud surgió después: cómo llegar a los que no tienen Internet. “Me presento al Ministerio de Desarrollo e Inclusión Social, quienes tienen a su cargo los tambos rurales. Estos son como casas en medio de la nada que sustentan la presencia del Estado en zonas vulnerables y humildes. En plena pandemia, mi equipo y yo nos fuimos a 44 de ellos en 6 regiones de la sierra para capacitar a cuidadoras, profesores y padres en la atención y estimulación de pequeños de 0 a 5 años”, señala. Llevaron laptops y alegría gracias a empresas como Lindcorp y Latam.

Recientemente, MAB firmó otro convenio con el Minedu para laborar con bebes, niños, adolescentes, padres, profesores y directores de UGEL de todo el Perú, es decir, con todos los actores involucrados a nivel nacional. “Estoy feliz con esto. Tengo muchas ideas, quizás un colegio virtual con alumnos de toda América Latina. Llevar el proyecto mucho más allá. Para eso necesitamos aliados también en el sector privado, claro. Aunque nos faltan recursos, la inspiración es lo que sobra”. //

