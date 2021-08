Conforme a los criterios de Saber más

No cualquier perro puede ser un perro de asistencia. Estos canes pasan por entrenamientos específicos tanto para seguir reglas como para desobedecerlas si es que la situación pone en peligro a su tutor (a eso se le llama la desobediencia inteligente). Por ejemplo, los perros lazarillos son los ojos de quienes no pueden ver y su principal labor es guiar a personas ciegas, o con deficiencia visual severa, a trasladarse con seguridad de un lugar a otro. Sin embargo, también se les enseña a aplicar la desobediencia inteligente en caso de que su tutor esté a punto de transitar por un lugar accidentado o con obstáculos que lo expongan a situaciones riesgosas. Es decir, desobedecerán para protegerlo.

¿Cómo se les entrena?

Los perros de asistencia son preparados según la función que realizarán. No será igual la preparación que tenga un can lazarillo o uno de señal (para personas con sordera) o de servicio (para discapacitados). Primero deben pasar por una evaluación de temperamento, carácter y habilidades físicas desde cachorros. Además, en el caso de los perros guías, necesitan una altura determinada para cumplir con su labor, por lo que no se trabaja con aquellos de razas pequeñas.

Los pocos perros lazarillos que hay en nuestro país provienen de Estados Unidos. Sus dueños debieron postular y enviar un video con las actividades de su rutina diaria para que los expertos adiestren al can según sus necesidades. Preparar a cada perro demora en promedio un año y, después de acabar con el entrenamiento, es necesario que el nuevo propietario viaje para capacitarse con el trato de su nuevo mejor amigo y aprenda los comandos que lo guiarán.

Estos canes son esterilizados desde pequeños y son sometidos a distintas pruebas antes de ser entregados. Se jubilan al cumplir los 9 años. Por seguridad, las instituciones que preparan a los perros de asistencia recomiendan que los amos no revelen el nombre verdadero de sus canes para evitar que otras personas los llamen y se distraigan.

En el Perú, la Ley 29830 establece que los perros de asistencia deben movilizarse en cualquier medio de transporte junto a sus dueños. También está permitido que ingresen a cualquier lugar público o privado, sin ningún tipo de restricciones. Respetemos sus derechos y los de las personas a quienes ayudan.

