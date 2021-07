Conforme a los criterios de Saber más

La nacionalidad peruana, además de su natural condición legal, implica una serie de características emocionales, demandas pendientes y estructuras mentales que la hacen única y singular. Quince personalidades peruanas describen en este espacio el compromiso y el vínculo nacional que aflora en este Bicentenario. En el video publicado debajo de estas líneas podrá ver a nueve de ellos utilizando sus propias palabras.

También opinan:

Jorge Yamamoto. Psicólogo social

“Ser peruano es andar entre semáforos psicodélicos al lado de conductores con discapacidad cromática. Entre cruces, algunas calles bendecidas; saliendo de la ciudad, los paisajes y gente más maravillosa. Tan solo faltan óvalos”.

(Foto: PUCP)





Walter Alva. Arqueólogo

“Significa el privilegio y orgullo de haber nacido en un país de una extraordinaria herencia cultural, foco de la civilización en América que brindó grandes aportes a la humanidad, amalgama de pueblos, culturas y mestizajes que nos confieren una esencia pluricultural y multiétnica, una de las regiones del mundo con una maravillosa variedad paisajística, climática y riqueza de recursos naturales. En este bicentenario debemos reflexionar que ser peruano significa también asumir la responsabilidad de aportar a nuestra identidad para contribuir al sentido de una nación unida en su diversidad, consciente de sus potencialidades y fortalezas para forjar su propio destino y el futuro de las nuevas generaciones”.

(Foto: El Comercio)

Susana Baca. Cantante

“Ser peruana para mí significa formar parte de un mundo único. Mi país tiene los paladares más gustosos debido a la mejor gastronomía. También una de las riquezas más grandes en cuanto a patrimonio monumental. Tiene muchas lenguas, linajes, climas. Todo esto lo hace diverso y sostenible. Mi país se conforma en el encuentro del África con la Europa española y la indígena ancestral y el aporte de las migraciones orientales. Pero, a veces, mi país, para no ser tan maravilloso, ensaya para ser excluyente, injusto y poco solidario. Y, nuevamente, para dar la vuelta, ser peruano significa no rendirse, no dejarse llevar por el desánimo. A mi edad, que lo he vivido casi todo, creo que ser peruano es formar parte de un lugar donde no todo está hecho, donde existe la ilusión de que todo está por hacer”.

(Foto: César Campos / El Comercio)





Norma Martínez. Actriz y conductora

“Ser peruana en el siglo XXI me parece un reto para valientes. Para mí, hoy no basta con mostrar la estampita de Machu Picchu o preparar un buen lomo saltado para sentirme orgullosa. Sí, lo sabemos, heredamos una historia impresionante, nuestra geografía da envidia y habitamos una tierra diversa, multiétnica y multicultural. Sin embargo, ¿de qué nos sirven estas maravillas si no soñamos con un mejor futuro más allá de nuestras diferencias? Propongo empezar por convencernos de que es posible romper el círculo vicioso racismo, clasismo, egoísmo y corrupción. Prestemos atención sobretodo a las formas más sutiles en que se manifiesta y tengamos el coraje de cambiar. Cada movimiento, por pequeño que sea, cuenta. Cada paso en el sentido justo crea camino. Ser peruana hoy es no eludir el compromiso de construir un país más amable, donde podamos mirarnos de igual a igual, donde cada peruana y peruano refleje la imagen de quien queremos ser”.

(Foto: Renzo Salazar/ PERÚ21)





Alberto Ísola. Actor y director de teatro

“Para responder esa pregunta, y como soy actor, voy a remitirme a dos textos que no son míos porque creo que resumen muy bien las dos sensaciones que tengo. El primero es de Mario Benedetti. Se llama ‘Noción de patria’ y dice: ‘quizá mi única noción de patria sea esta urgencia de decir nosotros. Quizá esta noción de patria sea el regreso a mi propio desconcierto’. El segundo es la última parte de un poema sobre el Perú de Marco Martos, muy conocido. ‘Es este tu país porque si tuvieras que hacerlo lo elegirías de nuevo para construir todos tus sueños”. Entonces, ser peruano para mí es una mezcla de desconcierto y de fe, pero sobre de pertenencia. El Perú es el lugar al que yo pertenezco, no solo porque he nacido aquí, sino porque he decidido estar aquí y eso implica todo lo bueno y todo lo malo. De cualquier forma, este es mi lugar”.

(Foto: Paola Vera)





Mariana Costa. Empresaria e innovadora

“Ser peruana para mí es un poco como ser mamá. Es querer de manera incondicional, pase lo que pase. Es aprender a vivir con un pedazo del corazón fuera de mí. Es sentir un orgullo que rebalsa mi pecho cuando progresamos y una pena que entristece el alma cuando retrocedemos. Es tener un hogar, un lugar en el mundo al que pertenezco y perteneceré siempre. Es tener una ilusión capaz de sobrevivir a las caídas más grandes”.

(Foto: Marco Ramón / GEC)

Fernando Ampuero. Escritor

“Cada persona que nace en el Perú de todas las sangres siente que tan solo se debe a su identidad tribal. Y eso no basta. Mientras no seamos un país justo, integrado y respetuoso del otro, el significado de peruanidad seguirá siendo un problema imposible de resolver”.

(Foto: Richard Hirano)