Para compartirlo en vivo, como se debe, él se presentará el 4 y 5 de octubre en el Gran Teatro Nacional. La última vez que pisó Lima, de hecho, fue a fines de febrero del 2020, antes de que se clausurara el mundo. De ahí se entiende que sea grande su expectativa por encontrarse con el público peruano. No importa que haya venido ya, calcula, unas 20 veces. El asunto va de vuelta, ya que solo venía por una fecha y los fans han pedido otra. Desde Buenos Aires, nos da los detalles.

Acá la gente te quiere mucho. ¿Lo sabes?

Desde el primer momento yo encontré una complicidad con el público peruano. Siempre hago el chiste de que mi música es ‘des-generada’, porque no me dedico a un solo género. A veces hago una milonga o algo más roquero, o folclórico o una balada. Y siento que los peruanos disfrutan de esa mixtura y mestizaje. Ahora que voy buscaré esa complicidad una vez más.

¿Qué te animó en este disco a invitar a otros artistas para cantar covers?

Este disco se empezó a gestar saliendo de la parte más difícil de la pandemia, junto al productor Juan Campodónico. Yo ya estaba cantando temas de otros al juntarme con colegas y amigos, entonces fue bastante natural. Le dije a Juan: “Mirá, yo sé que hay una moda en estar en contra de la zona de confort, pero yo estoy a favor” [ríe]. Sin bromear, luego le comenté que las versiones que tiene el disco son las que a mí me salen bien. Me gustaba la idea de hacer un disco de covers, así “delego el ego”. Y la gente lo está recibiendo muy bien en vivo.

Su música transita por varios géneros, entre los que destacan el folclórico y el rock. Su clásico “Guacamole” fue inmortalizado por Gastón Acurio, al usarlo de cortina en su programa de TV. / RICHARD HIRANO

¿Cómo fue tu pandemia?

Como le dije a un amigo: estuve de todo. Bien, mal, ilusionado. Fui al lado oscuro, al lado luminoso. Unos días estuve hecho un vago, pero otros fui superproductivo, lo suficiente como para hacer este disco y otro que vendrá. En un punto desaceleramos y eso no estuvo mal tampoco. Me acuerdo cuando dejaron de circular los autos y los aviones… yo sentí como que la Pachamama estaba agradeciendo el silencio... Yo mismo empecé a escucharme un poco más. Miré para adentro y eso me sirvió.

¿Somos mejores o peores tras la pandemia?

Mirá, yo amo a la gente. Me encanta cuando hay ataques de amor en la calle. Estoy enamorado de las personas. Y, a la vez, siento que somos la plaga [ríe]. El covid somos nosotros. Nosotros estamos destruyendo este planeta hermoso, no un murciélago. Somos egoístas, además. Si no es con el litio, es con el petróleo, siempre andamos buscando algo para conseguir millones de otra cosa. La veo complicada a la humanidad y muy repetitiva.

¿En qué sentido?

A veces machacamos, por ejemplo, sobre la idiosincrasia de Argentina o de Perú o de Chile, pero luego te das cuenta de que estamos inmersos en una realidad en la que todo nos afecta a todos. Los países parecen estar en una suerte de guerra civil solapada. El 50% de la gente piensa una cosa y el otro 50%, lo contrario. A nivel macro, creo que el problema somos las personas, no un país u otro.

Junto a su hija mayor, Miranda, con quien grabó dos canciones para el disco: “Oración al tiempo” (de Caetano Veloso) y “Perfect day” (de Lou Reed).

Esta gira la estás haciendo en una Latinoamérica muy convulsionada. Diste recién un concierto en Chile en el contexto de la aprobación de una nueva constitución, que finalmente no se dio.

Sí, toqué antes de la votación, por lo que había mucha adrenalina en el aire. Yo vi en la calle estudiantes corriendo y coches que les echaban agua, situaciones difíciles de violencia que me impactaron. Luego, en el camerín, alguien dice: “Intentaron asesinarla a Cristina”. Entonces uno dice: estamos todos en este baile. Si no le toca a Venezuela, le toca a Perú o a Colombia. Latinoamérica tiene una vida muy particular… Yo creo que estamos acostumbrados a estas cosas. Lo importante es que la costumbre no se haga una comodidad para mal. No debería ser una costumbre la corrupción, los tejes y manejes políticos, las mafias. Nosotros podemos sacar adelante a nuestros países. Hay que empezar por casa, con quienes nos rodean.

Lo último de Johansen

Del lado luminoso de la humanidad están tus hijos. La mayor, Miranda, canta. Su primer disco se inspiró en poemas que escribió tu madre. ¿Cómo digiere eso el corazón?

Eso me mata de amor, me lo rompe... Ahora ya tiene un segundo disco, que se llama Envoltorio. Se fue a España por un tiempo y tuve mi primer nido vacío... Es una artista multimedios, aparte. Hicieron con el novio el ‘docu’ de cómo se grabó el disco mío.

¿Cómo es ser papá de una chica que tiene 25 años en el 2022?

Lo vivo con mucha naturalidad porque, si no, me muero de un ataque cardiaco [ríe].

Tienes tres hijos más. El menor, de siete.

Ese me agarró un poco cansado. Pero, a la vez, más atento que nunca. Tengo una conciencia diferente. Hoy acorto las giras para volver a casa. Antes decía que sí, vámonos un mes. El síndrome de rockstar tardío que me agarró, pero ya no. Disfruto la casa y las noches de rock and roll cada tanto y sin exagerar. A Tom, mi hijo de 14, lo acompaño caminando a la escuela. Me cuestan las mañanas, pero me paro a las 7:30 a.m.

Tom se llama, además, Atahualpa. Imagino que por el famoso cantautor argentino.

Sí, sí. La madre, que es criolla, le puso Tom. Entonces en broma le dije que como yo era el gringo le pondría un nombre criollo y quedó Atahualpa. Es por el cantautor, claro, no por el inca descuartizado [ríe]. Y él lo lleva con mucho orgullo, le encanta. A mí también, es un nombre hermoso.

¿Te han seguido los pasos en la música?

Todos tocan algún instrumento. Kim, la segunda, canta también. Todos tienen algo musical. Si miran a lo profesional después, bueno, eso depende de cada uno. No los empujo a nada. Ni Mau y Ricky, ni nada por el estilo [ríe]. //

Disco y concierto

El álbum “Tú ve”, disponible en plataformas digitales, incluye once canciones. Ocho son ‘covers’ cantados con artistas como David Byrne, Jorge Drexler, Natalia Lafourcade, Silvia Pérez Cruz, Rubén Rada y Miranda Johansen, su hija mayor. Los demás son temas propios, en un estilo más conceptual y minimalista.

Se presentará el 4 y 5 de octubre en el Gran Teatro Nacional. entradas: joinnus.

Por estos días se alista con el artista una experiencia exclusiva para suscriptores de El Comercio. Estén atentos.