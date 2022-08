El Callao fue su hogar, hasta que el talento y el esfuerzo permitieron que ella regalase a sus padres un departamento en Magdalena, donde hoy viven todos, hermano y cinco perros incluidos. La molestia que sintió en el vientre bajo era nueva y extraña, por lo que imaginó que el momento había llegado: estaba menstruando por primera vez.

“Me asusté, pero tampoco demasiado. Mi madre es profesora y ya había hablado conmigo del tema. Tuve una suerte de la que carecen la mayoría de peruanas”, narra la también actriz de 24, tras terminar una larga sesión de fotos publicitarias para una marca muy famosa de sandalias. Este ciclo de la vida, para Amy, es bueno. De pura siembra y cosecha.

Hay meses en los que la llevo sin ningún problema y otros en los que me cuesta más, pero en general, yo fluyo con mi regla. La abrazo naturalmente”, le dice Amy a Somos.

Su relación personal con la menstruación, asegura, es de amor y odio. Esa es su verdad y la que está dispuesta a compartir, especialmente en los últimos días, en que ha insistido en hablar con franqueza y libertad sobre este tema. “Hay meses en los que la llevo sin ningún problema y otros en los que me cuesta más, pero en general, yo fluyo con mi regla. La abrazo naturalmente”, le dice a Somos, estando aún en el centro de un debate sobre salud menstrual que ella misma abrió el 15 de agosto. La artista se presentó aquel día en el programa de televisión ‘En boca de todos’, como parte de una campaña de la marca de toallas higiénicas Kotex. Entonces, dramatizó el hecho de haberse manchado accidentalmente el pantalón al estar reglando. No se sabría desde el inicio que el hecho formaba parte de un experimento social, por lo que las reacciones posteriores del público en las redes sociales no se hicieron esperar.

“Dudé en aceptar formar parte de esta campaña #Normalicemos lo normal, sobre todo por la respuesta del público, porque hablar de la menstruación no es habitual para nadie. No sabía si era una tormenta en la que quería estar metida. Pero acepté por el objetivo final: hay que desterrar estigmas, mitos y estereotipos en torno a la regla. La mayoría dio muestras de apoyo, de acuerdo con que se abra el debate, pero no faltaron quienes se dirigieron con odio y hasta asco sobre este tema. Todavía hay mucho que hablar sobre salud menstrual en el país”, dice Amy, esperando haber contribuido con un grano de arena. Porque lo cierto es que en cuanto a salud y educación menstrual en el Perú, hay aún mucha tela por manchar.

JUNTAS POR EL CAMBIO

En 2018, las peruanas María José Tamayo (26) y Gabriela Delgado (26) conocieron el Sudeste Asiático durante un intercambio universitario. Allí se toparon con el estigma aún vigente: en un cartel se leía: “Prohibido ingresar a este templo si estás menstruando”. Aunque se trataba de un contexto netamente religioso, fue inevitable relacionarlo a los tabúes que aún existen en torno a la salud menstrual y que ellas mismas habían experimentado desde que eran niñas.

A través de www.juntas.la, María José Tamayo, Antonella Lavaggi y Gabriela Delgado educan a cientos de adolescentes, además de ponerlas en contacto con especialistas en ginecología y salud. En redes sociales se encuentran como @juntas.oficial / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

“Volvimos al Perú decididas a conocer la realidad local respecto a la sexualidad y menstruación. Viajamos a distintas provincias, pero la historia más impactante fue en Pucallpa. Allí conocimos a R, una niña de 13 años sexualmente activa a la que nunca le habían hablado de menstruación, sexualidad, ni consentimiento. Necesitábamos hacer algo al respecto. Así nació Juntas”, comentan. Para sumar fuerzas convocaron a una amiga más, Antonella Lavaggi (27), y arrancaron con el proyecto que finalmente vio la luz en setiembre del 2019. “Juntas es una plataforma online de educación sexual integral co-diseñada con adolescentes y jóvenes latinoamericanas. Nuestro objetivo es transformar y co-crear soluciones sostenibles para promover la salud y educación”, precisan las jóvenes, que desde sus inicios han realizado investigaciones en colegios y hospitales del país para conocer el contexto local y sus problemáticas, respondiendo a las necesidades con propuestas como ‘Preguntones’, un juego de cartas para enseñar temas de ESI con dinámicas entretenidas a niñas y niños a partir de los 7 años, que lanzaron en el 2019.

Asimismo, desde el 2021 centraron foco en la salud menstrual, brindando información educativa en su plataforma, además de lanzar productos de marketing sobre el tema para financiar una campaña de donaciones de kits menstruales para adolescentes de bajos recursos. “No hablar de menstruación limita el desarrollo libre de más de la mitad de la población, poniendo en riesgo su salud y futuro”, enfatizan.

ROMPIENDO TABÚES

Según sondeos realizados por la ONG Plan Internacional, hay tres personajes relevantes en la vida de una niña que transita hacia la pubertad para resolver cualquier duda: la madre, una hermana mayor y las docentes. Lo anterior posiciona a las escuelas como un espacio necesario para poner en discusión temas como la menstruación, propósito en el que trabaja la docente Mariella Vílchez Carhuamaca –de la I.E. San Carlos N°169 SJL– los últimos meses.

El proyecto Nuevas Reglas, que ejecuta Plan Internacional gracias al financiamiento de Kimberly Clark, tiene una duración de 30 meses y se lleva a cabo en 24 escuelas de Lima periurbana.

“En mis tiempos no se hablaba del tema. El poder discutirlo ahora en las aulas es un propósito que tomo con mucha responsabilidad.Romper con los estereotipos es un compromiso para que tanto alumnas como alumnos crezcan alejados de la desinformación”, comenta.

Como parte del proyecto Nuevas Reglas, Vílchez se ha sumado a decenas de docentes en Lima, comprometidos en generar un cambio, cuyos resultados ya se vienen observando en los últimos meses. “Las niñas cuestionan más sobre el tema y ahora saben cómo gestionar su salud menstrual. Sus compañeros también se involucran, y con ello hemos combatido las burlas que antes existían a raíz del tema”, precisa.

De cara al segundo semestre escolar, la maestra espera continuar impartiendo información vital para sus alumnos, quienes encuentran en sus aulas un lugar seguro para dialogar. //