De todo ello se deriva nuestro interés por ver, de primera mano, cómo trabaja su imaginación. Una propuesta de Somos que él aceptó gustoso. Para ello, el sitio consensuado solo podía ser uno: la ‘Cachinita’ de Surquillo, pequeño paraíso de piezas de segunda mano y antigüedades que nunca deja indiferente a nadie, ni a la chica de 23 que busca una mesa de noche para mudarse a su primer ‘depa’, al coleccionista de 60 que está a la cacería de una máquina de escribir Remington o a la emprendedora que quiere una lámpara de araña para su tienda. “Este sitio es el hijo de la ‘Cachina’ del Centro de Lima. Lo conozco bien porque vengo seguido: uno siempre puede encontrar aquí piezas con mucho potencial para revivir o volverse otra cosa”, explica Porfirio mientras nos guía por la cuadra uno del jirón Junín, la cual está justo frente a la puerta principal del gran mercado distrital.

La primera cuadra del jirón Junín, justo frente a la puerta del mercado de Surquillo (a unas cuadras de la estación Angamos del Metropolitano) tiene tiendas y puestos que están volviendo a tener vitalidad tras la pandemia. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Allí todo está listo para ser resucitado con una buena lijada o, incluso, una pasada de trapo. Cabeceras de cama, floreros de los años 70, marcos, artefactos en desuso, sillas, mesas, teléfonos, escritorios, bancos, jarrones, estatuas, maletas, baúles, botellas, envases, libros. Todo. “Acá hallas piezas únicas que no existen en catálogos. Si eres creativo, las intervienes y para la casa. Es cuestión de dejarse llevar en el proceso, pero, particularmente, por lo que a ti te gusta”.

La naturaleza de las piezas que pueden encontrarse en la ‘Cachinita’ de Surquillo es muy diversa. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

La misión al comprar estas piezas es darles una nueva vida. / SOMOS > ELIAS ALFAGEME

Entonces, comienza a ocurrir. La creatividad del joven de 41 se pone a toda máquina. Sin darse cuenta elige elementos y describe las acciones y decisiones quirúrgicas que tomaría para regalarles juventud o, mejor, una nueva identidad. “Mira esta consola. Es una buena madera, estable. Los bordes son preciosos. Se lima esta zona, se nivelan las puertas y se pinta de gris oscuro. Estupenda para la entrada de una joyería”. Así continúa con todo. Tiene un don, Porfirio. Ve, ciertamente, lo que la mayoría no puede.

“Estos rincones de la ciudad nos encantan a los diseñadores, por varios motivos. En primer lugar, reúnen elementos que son vintage-modernos, propios de un estilo muy en tendencia hoy. En segundo lugar, te da la chance de rescatar un mueble de segunda, lo cual inevitablemente te zambulle en el do it yourself. Desde la pandemia, a todos nos entraron ganas de pintar y reparar, entonces, vale. Por último, reusamos y no consumimos en exceso”, señala sin dejar de agregar que las ‘cachinas’ surgen como una alternativa más que válida para el público que vive en una ciudad como Lima, donde no existe una gran oferta de establecimientos donde comprar muebles económicos.

Los precios de los artículos son otro punto a favor. ¿Alguno en contra? “Según el feng shui, cada pieza tiene alma y está cargada de la energía donde pasó mucho tiempo… Finalmente el usuario es quien decide qué mete en casa… Cualquier cosa, se bendice la casa con palo santo y ya está”, concluye riendo el interiorista.

Se despide y apura el paso a la tienda de decoración que dirige en Chacarilla, a grabar un reel para alguna de las marcas de la que es embajador o a diseñar algún loft en San Isidro. En la ‘Cachinita’, antes de irse, le echa ojo a una mesa. Tal vez para la próxima. //