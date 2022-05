Libertad para organizar sus tiempos. Esa fue una de las metas que se trazó María Suquilanda en materia laboral, hace cinco años. Uno de los motivos tuvo que ver con que criaba sola a una adolescente, pero pesaba también en la decisión la experiencia de otros miembros de su familia, aquellos que habían optado por ser sus propios jefes. Emprender era el camino. Su último trabajo en la planilla de otros le daría la pista de por dónde enrumbar. Fue así como se convirtió en una experta en LinkedIn, la red social que conecta a millones en el mundo en materia profesional.

“Yo trabajaba en marketing, tengo experiencia corporativa. Pero fue en la penúltima empresa en la que trabajé que me di cuenta del enorme potencial que tiene LinkedIn. Resulta que me involucré en agendar reuniones de negocios para el dueño, gracias a los contactos que me daba la plataforma. Y de ese ejercicio resultó que la compañía aumentó sus ventas hasta llegar al millón de soles”, detalla ella, hoy de 39 años y directora general de MS Prospección Inteligente, su agencia, la cual asesora a personas y compañías para armar perfiles poderosos con los que se pueda conseguir trabajo, armar una red contactos, posicionar una marca personal o profesional, entre otras acciones. Se volvió tan ducha en este oficio, que ha sido reconocida por la misma red social como una de las especialistas que mejor la domina en América Latina. La única del Perú certificada por ellos.

Solo un 37% de directivos peruanos responden a comentarios en LinkedIn. Esto es una oportunidad para generar un posicionamiento más accesible y auténtico. (Foto: Bloomberg)

Suquilanda compartió con Somos información que puede ser de utilidad para empezar a explorar la plataforma, así como secretos que pueden llevarte a dar el gran cambio o salto laboral que estabas esperando. De entrada, dice, hay que pensar en LinkedIn como si hablásemos de Facebook, Instagram o Tik Tok en esencia. La diferencia clave es que uno no reúne amigos necesariamente, sino contactos o seguidores a los que les interese lo que tengas que decir en el rubro de tu oficio o experiencia. Colocado de la manera correcta, el CV de cualquiera tiene allí una enorme ventana.

“Si tienes un buen perfil armado y alimentado, crecen las chances de ser contratado o buscado por organizaciones grandes en el Perú o en otros países", comenta la especialista.

“Esto puede servir para los interesados: LinkedIn en el Perú pasó de tener cinco millones de usuarios a siete durante la pandemia. El 45% de la base de datos que nosotros tenemos son personas de mandos medios, en las que se incluyen quienes toman decisiones en las empresas. El promedio de ‘posteo’ aquí es de uno a la semana y son las mujeres quienes generamos contenido más relevante”, afirma la especialista, quien cuenta en la red con más de 106 mil seguidores. “Estar allí en la actualidad no solo puede servirte para conseguir empleo, sino también para dar a conocer lo que estás haciendo, incluso en el día a día, que tu nombre tenga presencia en Internet (lo que se conoce como SEO), lo que te genera, a la larga, más oportunidades profesionales”, puntualiza.

Suquilanda afirma que una buena edad para empezar en la plataforma es cuando se está siguiendo la educación superior, ya sea en la universidad o un instituto. “Si tienes un buen perfil armado y alimentado, crecen las chances de ser contratado o buscado por organizaciones grandes en el Perú o en otros países. Ahí, egresando nomás. Muchos hemos tenido que estar en la caja de un banco, en un retail o en algo que nos ayude a llegar a otro lado laboral, al que realmente queremos, pero eso puede suprimirse si las conexiones se empiezan a hacer desde temprano”.

Profesionales, emprendedores, negociantes, académicos. Con 750 millones de usuarios en el mundo, las posibilidades se pueden abrir, literalmente, en todo el mundo, explica María. Solo hay que involucrarse y dar el primer paso: crear un usuario y una contraseña. O revivir la cuenta si cayó en el olvido. El futuro siempre puede ser más brillante. //