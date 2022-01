Conforme a los criterios de Saber más

Era como ver a un ovni aterrizado en pleno malecón de La Punta. Al hombre de prensa que vio esa primera rampa de skate en el Perú –ubicada en el Callao– y a los chiquillos que hacían piruetas en ella, el tema le pareció tan extraño, tan nuevo, que le tomó fotos, les hizo unas cuántas preguntas y corrió a su redacción a escribir. Al día siguiente, la nota del periódico Extra decía: “SAKAI [sic], el nuevo furor”. La palabra ‘skate’ era tan nueva que el colega no la pudo captar bien. Los pioneros de la patineta en el Perú aseguran que fue la primera vez que la prensa se ocupaba de ellos.

Eran casi niños entonces. El creador de la rampa de La Punta, Guildo Marsano, tenía 13 años cuando divisó unas maderas curvas sobre el techo de una casa abandonada y se le ocurrió una idea. Con ayuda de unos amigos las bajaron, le pusieron ruedas y todos los fines de semana la jalaban al malecón para subirse en ellas. “Al año siguiente, con mi amigo Gino, creé los primeros skates peruanos, G&G, o sea, Guildo y Gino, que en La Punta se vendieron bien porque las importadas eran caras”. Su amigo tenía 11 años.

Dos movidas de skate, los de Miraflores y los de La Punta, reunidos después de cuarenta años. Javier Bertocchi, Quique Gómez de la Torres, Luisfer Gómez de la Torre (sentado), Guildo Marsano y Coqui Posso. (Foto: Fidel Carrillo).

Las patinetas, en esos primeros años de la década del setenta, ya no eran juguetes de Navidad para niños, sino la obsesión de adolescentes, muy prontos a ser rebeldes y con todas las ganas de descubrir la ciudad sobre ellas. Los skates se sofisticaron, se hicieron robustos y de buena factura para hacer trucos y competir.

En una de esas tardes de verano, sin colegio a la vista, los hermanos Luis Fernando y Juan Enrique Gómez de la Torre fueron de Miraflores a La Punta para visitar a unos amigos y vieron la rampa de un metro de Guildo Marsano. De inmediato regresaron con la idea de hacer una mejor en su distrito. Una de cuatro metros y medio, con curvatura de 90 grados y en forma de U.

Luisfer Gomez de la Torre, Guildo Marsano y Juan Enrique Gomez de la Torre junto a la rampa de miraflores. (Foto: Archivo)

“Un amigo, Vicente Vidalón, consiguió los planos para hacer una rampa así, que salieron en una revista de Estados Unidos, y nos pusimos a buscar las maderas y a tratar de conseguir el permiso, que no fue sencillo”, cuenta Luis Fernando, Luisfer, quien después sería campeón nacional de skate y de tabla.

Apenas se puede imaginar uno qué habrían pensado las autoridades municipales al ver a ese grupo de menores de edad tocando sus puertas todos los días, con sus skates bajo el brazo. “No querían. Nos decían que no”, recuerda Luisfer, entonces de 17 años. “Pero tanto fuimos que lo volvimos loco al alcalde”. Como para no tener que ver- los más, les acabaron dando la licencia de unos pocos metros de tierra en el malecón, a la altura del Faro de Miraflores, y así nació la recordada Rampa en U, un point de la juventud de la época.

Rampa del Faro de Miraflores. Encima de ella, Luis Fernando Gómez de la Torre. (Foto: Tony Piro).

Cuarenta y cinco años después, siempre al pie del faro, que es lo único reconocible que queda de esas épocas, descontando el mar, los hermanos Gómez de la Torre se juntan a sugerencia de Somos con parte de la pandilla de skaters de antaño. Algunos no se ven desde hace décadas.

Acá está Guildo Marsano (61), que en esos tiempo venía de La Punta a Miraflores en un micro para poder parar con la manchita. Ha venido con lo que queda de uno de esos skates G&G que hacía cuando apenas era un púber. Solo le ha quedado la tabla celeste. Las ruedas se perdieron hace mucho, pero la conserva por su valor sentimental.

Guildo Marsano (Foto: Fidel Carrillo).

También ha llegado Javier Bertocchi (61), destacado surfista de la época, que presume de algunas cicatrices que le dejó su afición por el skate. Asegura que nunca se ha desvinculado de la patineta y lo demuestra con una exhibición de velocidad y do- minio en el malecón. A la sesión llega con su viejo Power Peralta de los años setenta, todavía funcional. “Siempre lo llevo conmigo. En la maletera de mi auto lo tengo”.

Javier Bertocchi recuerda los días de rock, surf y skate en los años setenta. "Veíamos el video Freedom of Choice, del grupo Devo, donde salían unos skaters, y nos inspirábamos". (Foto: Fidel Carrillo).

Javier Bertocchi en sus años mozos. "En esas épocas montábamos muchas veces sin protección. Como éramos chicos, si te caías al piso, rebotabas y otra vez te subías". (Foto: archivo personal Javier Bertocchi).

Otro viejo amigo es Jorge ‘Coqui’ Posso (59). “Era difícil ser skater porque estábamos en la época de Velasco y no había importaciones”, es lo primero que recuerda. Su primer skate se lo hizo su padre, de madera y con ruedas metálicas, hasta que pudo comprarse uno, de la marca nacional Chicama, y con ese mismo practicaba. Nada lo ha alejado de la patineta, ni el infarto que tuvo hace unos años ni las sucesivas cuatro operaciones al corazón que le siguieron.

Coqui Posso sufrió un infarto y ha pasado por cuatro cirugías del corazón, pero no se ha desvinculado del skate. (Foto: Fidel Carrillo).

El skate ha cambiado desde las épocas en que fueran los reyes de las cuatro rueditas. Eran épocas de música rock al borde del malecón y de trepar y trepar sobre la rampa en U. “Hoy el skate profesional parece de otro planeta. Todo se va superando. Ahora hacen cosas espectaculares. Hasta la misma tabla de surf, lo que hacen hoy parece cosas de circo”, dice Posso. Igual no se han alejado del deporte. Juan Enrique Gómez de la Torre es campeón de triathlon, al igual que miembros de su familia.

Juan Enrique Gómez de la Torre es un deportista nato. A sus 59 años es campeón de triathlon en su categoría. Su sobrino, hijo de Luisfer, es seis veces campeón de triathlon. (Foto: Fidel Carrillo).

Bertocchi se pregunta cómo habría sido su promoción de pioneros si hubiesen contado con el apoyo de marcas y de medios, como recibe hoy el skate que ya es un deporte olímpico. Por supuesto que todos hincha- ron por Angelo Caro en las Olimpiadas de Tokio, aclaran.

“Pienso que debió quedar en una mejor posición. Al comienzo vi que él no falló y los otros sí, y sus maniobras fueron fluidas, sin errores”, dice Luisfer, que ve algo de sí mismo en Caro. “Se ve que él también es un fanático”. //

Una nueva generación de niñas surfistas ha encontrado en este deporte un medio que les da confianza y seguridad para enfrentar no solo las olas del mar, sino también la vida.

