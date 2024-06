“Madrid es una maravilla. Su vida cultural es impresionante, su gente es encantadora y la proximidad a tantos lugares de Europa la hace aún más atractiva. Creo que muchos peruanos están optando por venir aquí debido a la situación política en nuestro país, que para aquellos que trabajan en el mundo del entretenimiento y la cultura no ofrece un panorama alentador. Dicho esto, el Perú siempre será mi hogar. Siempre volveré”, sostiene.

Juan Carlos Fisher vive de manera permanente en madrid y solo ha regresado a nuestro país por cosas puntuales. Actualmente está en Lima para dirigir la obra “Personas, Lugares y Cosas”, en el teatro La Plaza.

Fisher forma parte de esa nueva oleada de peruanos que han llegado a la capital española en los últimos años por motivos más serios que hacer turismo. Algunos van en busca de educación. Otros quieren trabajo. Según datos del INE (Instituto Nacional de Estadística de España), el flujo de compatriotas allá dio un salto cuantitativo desde 2019, y la realidad de la pandemia solo aceleró el asunto, creando un pico histórico de 265.949 peruanos viviendo en España actualmente. En 1989 la cifra era de apenas 3.735. Aquellos eran otros tiempos, con una gran oleada de inmigración obrera que llegaba para emplearse de cualquier cosa. Eran fugitivos de la crisis económica de los años 80. Lo que se advierte ahora es un tipo de migración distinta, de peruanos con estudios superiores que buscan romper el techo que este país solía poner a sus sueños de realización profesional.

Además… Para tener en cuenta -Se realizan 30 vuelos a la semana de Lima a Madrid, con un promedio de 4 vuelos diarios según Flight Connections. El tiempo de viaje directo suele ser de once horas. Las aerolíneas que llegan sin escalas a Madrid son: Air Europa, Iberia, Latam y Plus Ultra, según Vasco Ferreira de Matos, de Mevoydeviaje, marca vacacional de Continental Travel. -Los peruanos que viajan como turistas a los países europeos dentro del espacio Schengen por un período de hasta tres meses no necesitan ningún tipo de visado. Se requiere tener un pasaporte válido, billete de ida y vuelta, medios económicos suficientes para la estancia (un mínimo de 100 euros por día) y un seguro médico de viaje. -Para viajar como estudiante se requiere una visa especial que incluye, además de lo citado arriba, una carta de aceptación de la institución educativa, certificado médico y de antecedentes penales. Si se busca una visa de trabajo, se debe tramitar el permiso con el aval o contrato de una empresa española. -Los peruanos que cuenten también con la ciudadanía de un país europeo se acogen al régimen de permanencia dentro de la Unión Europea, que es libre para trabajar y vivir en los países que la conforman. Otro recurso para quedarse es a través del matrimonio o la unión de hecho.



Eso se lee al revisar la última encuesta de opinión del Instituto de Estudios Peruanos (IEP). Hay un 42% de peruanos que tiene intenciones de irse a vivir a otro país, si pudieran. De ese porcentaje, España es el principal destino soñado (23%), por encima incluso de Estados Unidos (21%). “Últimamente, me da la impresión de que hay más gente migrando a Madrid que a Barcelona. Yo estoy acá desde 2018 y lo que vemos es que todos los años llegan más peruanos, sobre todo en setiembre”, dice Ailen Pérez, periodista y editora peruana que llegó a España para estudiar Literatura General y Comparada. Pérez optó por quedarse a vivir, en parte porque tiene vínculos familiares allá.

Miles de peruanos llegan cada año a España para realizar estudios de posgrado y pregrado, y muchos de ellos eligen Madrid. En la imagen, la Universidad Complutense, top 5 del país ibérico. / JdeMiguel

“En comparación a otros países europeos, mis amigos me cuentan que las maestrías acá son más baratas. De hecho, muchos se han vuelto a matricular en otras solo para poder quedarse más tiempo, o se han casado para obtener los papeles”, señala Ailen. “Madrid, como ciudad, me parece bastante latina. Mudarse acá no ha sido tan chocante para mí, pero entiendo que eso es parte del privilegio de tener una red de personas muy importantes acá y de un vínculo con la ciudad que empezó mucho antes de mudarme”, cuenta.

La nueva conquista

Tan peruanizada se siente a veces la comunidad madrileña que no es raro ver camisetas blanquirrojas en las calles y en los bares cuando juega el Perú. El problema es que es una ciudad cara (no lo es en el promedio europeo, pero sí para el migrante latino), con apartamentos inasequibles para el salario de la mayoría de peruanos de clase media que viven o estudian allí. Gran parte optan por alquilar pisos bien ubicados compartidos con varias personas, muchos de ellos peruanos que buscan la misma experiencia.

Además… Vivir en Madrid: las cifras -1.100 euros es lo que cuesta el alquiler de un piso de una habitación en una zona de clase media en Madrid. En distritos como Salamanca o Chamberí, el precio parte de -1.800 euros en adelante. -300 euros es en promedio la inversión mensual en alimentación para una persona. El menú del día en muchos restaurantes de barrio oscila entre 15 y 20 euros. -59 euros cuesta la recarga mensual para el metro de Madrid en la zona A (el centro) que permite viajes ilimitados. -150 euros suelen sumar los gastos de luz, agua, internet, gas y más.

La limeña Francesca Cantelli, estudiante de maestría en IE Business School, tiene diez meses viviendo allá y destaca la vida activa de la ciudad. “Siempre vas a ver gente tomando tapas y cervezas o tinto de verano en las calles. Y es supersegura, puedo volver a casa caminando sola a las 3 de la mañana sin miedo a que pase algo. Para moverte por la ciudad no necesitas tener carro, el transporte público es excelente. Lo único que no me gusta es que los salarios son muy bajos. Es muy difícil ahorrar”, señala.

Madrid es el hogar de nuestro destacado humorista gráfico, Andrés Edery. Llegó hace años, siguiendo a una chica asturiana con la que ahora tiene dos hijos. Una de las cosas más complicadas de migrar, además de extrañar Perú, fue entender de qué se ríen los españoles. “Acá el doble sentido casi no se usa”, apunta. Sobre las razones por las que tantos nacionales se están mudando, Edery ensaya una respuesta a su estilo: “Imagino que la lista de motivos empieza con el afán de explorar y termina con el afán de sobrevivir. Sobre todo, esto último”. Otro peruano que también vive el sueño español en años recientes es el arquitecto Álvaro Indacochea, quien destaca que Madrid es una ciudad donde es bastante sencillo integrarse. “De hecho, está en el centro de España, lo cual es interesante porque tiene una mezcla de todas las regiones de este país y de muchas otras ciudades del mundo. En Barcelona pasa lo mismo, pero el asunto es que no hay tanta integración entre los catalanes y el resto de personas que viven en la región. Madrid se siente mucho más abierta con su gente”. Por eso, no es de extrañar que latinos de otros países también hayan encontrado en este destino un ambiente amigable para instalarse. //