La música de Chacalón conquista el mundo en el mercado de reediciones

Un 24 de junio de 1994, Lorenzo Palacios Quispe, mejor conocido en el mundo de la cumbia peruana como Chacalón, moría de diabetes en un lugar de Lima. Se iba así un ídolo popular único, cuya imagen a pesar de todo el tiempo transcurrido no ha dejado de crecer. Durante 25 años, su música se la encontró en muchos formatos, no de la mejor calidad. Hasta que el sello Horóscopo, que fichó al artista en 1976, volvió a las andanzas hace cuatro años, con nueva dirección y la meta de poner la música del "Faraón de la Cumbia", y de otras bandas como Los Shapis, en las discotiendas del mundo. Somos conversó con su responsable, Jalo Núñez del Prado, un peruano radicado en España que este año lanzó un disco de grandes éxitos, de Chacalón y la Nueva Crema, en varios mercados internacionales.



Cuéntame tu relación personal con la música de Lorenzo Palacios. ¿Cómo comenzó y cómo se fue desarrollando?

Mi relación con Lorenzo Palacios y con la chicha en general, comenzó (paradójicamente) el 24 de Junio de 1994, el mismo día de su fallecimiento. Yo aún tenía 8 años de edad y al ver las noticias me quedé impresionado con el llanto colectivo de 30,000 personas, me conmovió infinitamente. Ahí comenzó la historia. Quería descubrir quién era ese artista tan amado y venerado. Años después, durante mi adolescencia melómana, llegó a mis manos un CD recopilatorio editado por el prestigioso sello español Nuevos Medios el cual me hizo descubrirlo de una manera mas profunda a él y a muchos artistas del mismo género, que lamentablemente por prejuicios retrógrados y clasistas eran mal vistos en ciertos entornos.

¿Qué tenía Chacalón de especial, a diferencia de otros cantante de cumbia de su época?

Por todo lo que he investigado durante estos años, puedo decir que era uno de los pocos artistas que tenía una calidad humana impresionante y que el trato con su público fue siempre muy horizontal y muy caritativo. Muy aparte que las letras de sus canciones tenían un fuerte mensaje social y que llegaba siempre al corazón de los "no-localizados".

¿Como fue relanzar el catálogo de discos del artista? ¿Cómo surgió la idea?

Re-lanzar el catálogo de Discos Horóscopo, discográfica que desarrollo y popularizó la carrera de Chacalón fue y sigue siendo un trabajo que tiene muchas complejidades y que lo he venido trabajando con una especial minuciosidad. Hace 4 años cuando empecé el proyecto, no cabía en mi cabeza cómo el trabajo de una figura tan importante e icónica para la cultura popular peruana, no había sido relanzado durante todos estos años. Su discografía era incierta para muchos. Chacalón no sólo era "Soy provinciano". Detrás de sus excelentes álbumes albergaban sonidos únicos, guitarras desmesuradas y estridentes combinadas con melodías tropicales. A mi parecer, un híbrido fascinante.

¿Cuáles fueron las principales trabas que se te han presentado?

La mayor traba a superar siempre ha sido conseguir material fotográfico adecuado para nuestras reediciones. Los archivos de los diarios son muy herméticos y sobre todo muy burocráticos, sin embargo hemos tenido la suficiente paciencia para poder gestionarlo y conseguir buen material. De hecho, una de nuestras metas de este año es poder ubicar al señor Victor Becerra , ex fotógrafo oficial de Discos Horóscopo, quien debe tener un archivo impresionante de todos los artistas de chicha que pasaron por la casa discográfica. Lo llevamos buscando casi 5 años pero nadie nos da una pista. Así que, si esto llega a alguien que lo conoce, agradeceríamos infinitamente que se ponga en contacto con nosotros.

¿Qué tal ha sido la recepción de estas reediciones?

Impresionante. Dentro y fuera del Perú, Chacalón se va convirtiendo en un personaje emblemático de la música Latinoamericana. Un Johnny Cash de la chicha.

En Europa, qué es donde vives, ¿que es lo que te han comentado de la música de Chacalón?

A mi me sorprende muchísimo la recepción que tiene Chacalón y todas las bandas de chicha. He ido a presentarme como selector musical a muchas ciudades en Europa y siempre he recibido buenos comentarios por la música, y lo mas curioso, es que, entre el público nunca faltan los "Mods" o los "Psychobillies" que quedan fascinados por este híbrido musical tan especial.

¿Hay aprecio en Europa u otras partes del mundo por la cumbia peruana? ¿Cómo se mueve la música de Chacalón en el mundo ahorita?

Totalmente. Tenemos la fortuna de tener una buena distribución física no sólo en Europa, si no en Estados Unidos y también en Japón. En los medios digitales estamos en mas de 24 tiendas de plataformas oficiales de streaming. Por el lado editorial, estamos desarrollando un fotolibro biográfico que será publicado para el 2021. Por el lado audiovisual, estamos musicalizando una serie de Netflix con música de Chacalón y más cosas de nuestro catálogo que pronto será anunciado. Se vienen muchas cosas interesantes.

¿Se viene algún proyecto nuevo con la música de Chacalón? ¿Algún otro disco?

Ahora mismo estamos concentrados en reeditar nuestra colección " Los 10 Álbumes Esenciales De La Chicha Peruana" pero eventualmente estamos pensando en reeditar el tercer álbum de Chacalon: " El Soberano De La Cumbia", que por cierto, es uno de mis álbumes favoritos.