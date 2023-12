“Sabía que mi papá aparecería en algún momento entre el 22 y 23 de diciembre. El momento era increíble, me paraba en la ventana de mi casa y cuando llegaba la emoción era como si hubiera llegado el mismísimo Papá Noel”, atesora Renato Rossini Jr (26) en sus recuerdos navideños de cuando era un niño. Por ese entonces, su padre, Renato Rossini (53), disfrutaba de su mejor momento en la actuación: vivía entre Perú, Colombia y Estados Unidos para participar de diversos proyectos y novelas. “La Navidad era intocable. Él sabía que llegaría de todas maneras. Le decía “ya llego, ya llego”... terminaba de grabar y me escapaba el 22. El 25 ya estaba de regreso a trabajar” , complementa Rossini papá, mientras abraza a su hijo como si se tratase de su mejor amigo.

La química es natural. La misma dinámica entre ambos Rossinis se mantiene aún apagada la cámara. Para Renato papá esta conexión es importante, y la ha ido cultivando con su hijo desde que era pequeño. Hoy por hoy -luego de que la televisión haya expuesto ese cariño- le enorgullece que más padres se animen a entablar más cercanía con sus herederos.

“Que nos tomen de ejemplo es muy bonito. A mi padre, cuando yo ya tenía 30 años, recién lo comencé a abrazar y darle besos. Debí aprovecharlo antes... porque se me fue”, comparte Rossini como reflexión. Su hijo, por su parte, declara que para él ha sido muy natural todo ello. “Crecí siendo una persona muy cariñosa, que no tiene vergüenza de demostrar su afecto. Lo que dice mi padre es muy cierto, hay que aprovechar a las personas en todo momento, mientras estén a nuestro lado”, dice Renato Jr.

Ambas figuras debutaron en la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos de Latina. Para la quinta temporada, "La Revancha", Renato Rossini Jr. ha vuelto a la cocina. (Foto: Latina)

LOS CHICOS DE LA TELE

Renato Rossini Jr. estudió Administración de Empresas y se desarrolló por un tiempo en el mundo corporativo. El mundo de los flashes, donde en los noventas y dos miles brilló su papá, lo tomó por sorpresa. “No me veía. Lo tenía en mi mente, pero como un sueño lejano”, agrega. La opción de aparecer junto a su padre en televisión (noticia que Rossini papá recibió primero), surgió como si de aquel sueño se tratase.

“Fue como una fantasía, lo juro. Dime, ¿Cuántas posibilidades hay de que un padre y un hijo se junten en un mismo proyecto tan lindo? Esta producción lo hizo realidad”, apunta con emoción Renato Rossini papá.

El éxito llegaría de inmediato. Las redes sociales prontamente se rindieron a la fiebre Rossini y los eligieron entre los personajes más queridos y carismáticos de la cuarta temporada de El Gran Chef Famosos.

"Yo le enseño a Renato que la fama puede pasar muy rápido. Esta carrera a veces es ingrata, y por ello hay que mantener siempre los pies en la tierra", precisa Renato Rossini padre a Somos. (Foto: Archivo EC) / MIGUEL CARRILLO

“Con ese sueño cumplido no dejamos de soñar. Ahora estamos pidiéndole al universo tener la oportunidad de trabajar en una novela en la que nos enfrenten como rivales. Sería genial”, añade el padre.

De cara a los próximos meses, Renato Jr. está enfocado en desarrollar un buen papel en “La Revancha” de EGCF de Latina. En tanto, Renato Rossini papá se enfoca en celebrar las fiestas de fin año en familia. “Me emociona mucho la Navidad. La tradición es esperar las 12 para abrir los regalos, y desde hace algunos años todos saben que yo preparo el pavo. Nadie más lo toca en la casa”, comenta entre risas.

“Conforme vas creciendo te das cuenta que lo más bonito es dar antes de recibir. Yo lo vivo con mis hermanas chiquitas, ver su emoción cuando les entregó sus regalos me llena muchísimo más. Me hace feliz”, concluye Renato Jr. Con el cariño acumulado este 2023, no cabe duda que el deseo de Navidad de muchos peruanos será, tener por mucho tiempo más, a los Rossini en pantalla chica.//