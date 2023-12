Histórico. Así ha sido el desempeño del ‘Team Perú’ en los Juegos Parapanamericanos 2023 en Santiago de Chile. El resultado es impresionante: la delegación de paradeportistas consiguió acumular más del doble de medallas alcanzadas en Lima 2019, con un total de 34 preseas (6 de oro, 9 de plata y 19 de bronce).

Fue al quinto día de competencia que Daniela Campos Marzano logró destacar. La joven, de 24 años, consiguió la primera medalla dorada para nuestro país en la modalidad de arco recurvo open femenino de su paradeporte. “El sentimiento fue indescriptible. Ganar no es algo individual, sino que refleja el esfuerzo de todo el equipo, de la Asociación Paralímpica, mi entrenador y demás involucrados”, comenta a Somos la peruana de oro.

Campos nació con espina bífida. El diagnóstico afectó su pierna izquierda y hoy por hoy se desplaza empleando una férula y un bastón. Pero eso nunca la detuvo. Desde muy pequeña, la impulsó el hecho de sumar a un panorama con mayor representación de las personas con discapacidad. No solo en el deporte (escenario que confiesa haberla conquistado ya de adulta), sino también en otros rubros como el de la moda. “Desde pequeña me refugié en dibujar. Coloreaba todo lo que encontraba. Luego empecé a cortar mi ropa para hacerla más cómoda, le incluía detalles que los demás no tenían. Me di cuenta que la moda era lo mío. Así que estudio eso actualmente”, precisa Campos, que en 2021 sorprendió con una colección de moda variada. “Me inspiro en cuerpos diversos y busco fomentar la inclusión al igual que el amor propio a través de la ropa”, dijo a El Comercio en ese entonces.

Además de practicar tiro con arco, Daniela estudia diseño y gestión de moda. "Es una pasión que tengo desde que nací, el deporte llegó en el camino y me conquistó", confiesa. (Foto: La Liebre Lab) / Katherine Moreno Soto

Lista para París 2024 Con la presea dorada en Santiago 2023, Daniela Campos clasificó directamente a los Juegos Paralímpicos París 2024. De cara a dicha competencia, su preparación está enfocada en mejorar aún más su técnica. “Entrenamos de lunes a viernes, de 10 de la mañana a 1 de la tarde. El tiempo se divide en cuatro espacios, de preparación física, preparación técnica, fisioterapia y psicología”, explica la deportista.

MENTE ENFOCADA

Hace un año que Daniela Campos se dedica profesionalmente al paratiro con arco. Para ella, se trata de un privilegio el hecho de haberse topado con una disciplina que verdaderamente le apasiona. “Los entrenadores me invitaron a practicar voleibol. Ellos siempre están al pendiente e invitan a la comunidad a que pruebe diferentes deportes. Pero me di cuenta que no rendía muy bien en el vóley, no conecté”, recuerda. “Pero Juan David Ramírez (su actual entrenador en Paramás) no se quedó con esa respuesta. Recuerdo que dijo ‘hay que traer más deportes’, y así fue que llegué al paratiro con arco”, agrega con emoción.

Inició practicando con arcos de PVC y flechas de iniciación, hasta hace un año que tuvo en sus manos por primera vez un arco profesional. Hace unas semanas, demostró que ese tiempo le bastó para pulirse y posicionarse como la mejor de la región en su modalidad. “Una parte fundamental es el incentivo y la confianza que nos dan los entrenadores. Ellos siempre están ahí. Nos motivan y nos dan la oportunidad de probar otros deportes hasta sentirnos identificados, porque saben que de esa forma el desempeño será mayor”, detalla.

Daniela Campos brilló desde su primera participación en Santiago 2023. En cuartos de final sobrepasó a la brasileña Tercia Figueiredo, en semifinales a la mexicana Karen Rocha y en la final a la colombiana Mónica Daza. La deportista, resalta que este logro no solo se sostiene en la preparación física, pues para el tiro con arco hace falta también agudeza en la concentración y mentalidad.

“Muchos pensarían que la fuerza y resistencia es lo más importante. Pero aprender a manejar la mente es lo esencial. No solo para concentrarse, sino también para aprender a manejar los nervios y que lo que sientes no sobrepase la cabeza y afecte al cuerpo”, indica.

Con su brillante participación en los Parapanamericanos Santiago 2023, la próxima cita de talla mundial de Campos será en los Juegos Paralímpicos París 2024. Una justa deportiva en la que espera brillar también con su envidiable puntería. //