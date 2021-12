Conforme a los criterios de Saber más

El techo de Gady Gálvez Mendoza, en El Agustino, estuvo dominado en noviembre por un enorme cóndor hecho de fibra de vidrio que no se supone que debía estar ahí. El artista de 55 años, residente en Lima desde 1984, tenía la tarea de moldear y pintar los animales del nacimiento huancavelicano que desde el 10 de diciembre se exhiben en la Plaza de San Pedro del Vaticano por la fiestas de Navidad y fin de año. En la lista encargada figuraban especies del Ande como vizcachas, parihuanas, alpacas; y también carneros, vacas, patos. “Deben de haber sido los 35 años dominando la fibra de vidrio, reflejados en los animalitos avanzados, que casi al final me dijeron que era yo quien debía hacer un majestuoso cóndor de tamaño real. No quiero pecar de creído, pero salió excelentísimo”, relata Gady riéndose. Sin embargo, aclara ya serio, hay otra razón mucho más poderosa. Su oración, la misma que repitió con cariño y fervor cada una de las 100 noches en las que fue a acostarse tras las largas jornadas de labor, fue escuchada. “Niñito Jesús, por favor, ayúdame con el proyecto. Que todo salga muy bien. Así sea”. Y así fue.

Hasta que fue convocado por el Gobierno Regional de Huancavelica, Gálvez no tenía idea de que la Santa Sede mostraba todos los años una representación de la Natividad junto al antiguo obelisco en la Plaza de San Pedro. Que esta es usualmente donada por algún pueblo italiano y que es presentada en una ceremonia en vivo frente a todo el planeta. Mucho menos que el Perú iba a ser, en el 2021, el primer país de América en toda la historia del catolicismo en mostrar una versión de la escena. Andina, claro. De la ancestral comunidad Chopcca, para ser más precisos. Participar en tal misión, tener tan extraordinaria vitrina para su arte, ha sido para él, cómo no, una bendición. Pero, sobre todo, la chance de ofrecerle al santo niño Manuelito un regalo producto del esfuerzo y la dedicación de su trabajo. Tal como lo hicieron con el hijo de Dios recién nacido los pastores en Belén hace más de dos mil años.

Manuel Breña, Personalidad Meritoria de la Cultura (2016), retoca la imagen del rey mago Baltazar, una de las 35 piezas del nacimiento de esa región que se expondrá por 45 días en el Vaticano desde el 10 de diciembre. (Foto: Fidel Carrillo)

CRIATURAS. Gady Gálvez (55) es de Huando, Huancavelica. Aprendió de niño a domar la artesanía en arcilla, pero hace 35 años se especializa en fibra de vidrio. (Foto: Fidel Carrillo)

Peregrinos en la ruta

Un vuelo comercial se llevó con destino a Roma las 35 piezas de tamaño natural, hechas en cerámica, maguey y fibras de vidrio. Pero el plan tiene su origen en febrero del 2019. Cuenta el gobernador regional de Huancavelica, Maciste Díaz Abad, que se encontraba en Italia llevando una pasantía cuando conoció a Amora Carbajal, entonces agregada comercial del Perú allá y hoy directora de PromPerú.

“Había llevado artesanías de la región como regalo y le comenté a ella la posibilidad de enviar al Vaticano adornos navideños oriundos de Huancavelica. Pronto nos reuniríamos con la embajadora de Perú en la Santa Sede, quien nos motivó a escribirle al santo padre una carta con ese deseo. Al regresar, y junto al obispo de Huancavelica y la Cancillería, lo concretamos esgrimiendo que queríamos regalar un nacimiento Chopcca con motivo del bicentenario de nuestra independencia. Con el tiempo se nos confirmó que Francisco había elegido al Perú para tener el honor de presentar el pesebre”, dice Abad.

Las figuras de José, María y el Niño Jesús ataviados con indumentaria Chopcca. El último está envuelto con una faja típica llamada chumpi, en la que se ven llamas cargueras y el escudo nacional. (Foto: César Campos)

Las gestiones, desde el último julio, las han realizado la entidad regional, el obispado de Huancavelica, PromPerú, el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Embajada del Perú ante el Vaticano. Una comisión integrada por autoridades de estas instituciones, de hecho, viajó para la ceremonia de presentación. “Son cinco artistas populares huancavelicanos los que han trabajado el nacimiento: Gady Gálvez, Rafael Gutiérrez, Carlos Madge, Elvis Gálvez y Manuel Breña. Todos han hecho un trabajo increíble”, señala Díaz.

Cada artista en su taller, y casi sin conocerse, avanzó a paso rápido las imágenes hasta hace once días, cuando estas fueron despedidas por el nuncio apostólico en el Perú, Nicola Girasoli.

Pesebre huancavelincano en la Plaza San Pedro iluminado el día de su inauguración. (Foto: Víctor Sokolowicz)

El papa Francisco recibió a una delegación oficial de autoridades peruanas para presentar el nacimiento. También a compatriotas que viven en Roma ataviados de trajes típicos. (Foto: Víctor Sokolowicz / Difusión)

El cóndor hecho en El Agustino, hoy exhibido en San Pedro. (Foto: Tiziana FABI/AFP)

(Foto: Tiziana FABI/AFP)

Nacimiento de altura

Poco antes de que el representante de la Santa Sede en el Perú hiciera la señal de la cruz, y del adiós, sobre la Sagrada Familia Andina, el reconocido maestro Manuel Breña le daba cuenta a Somos sobre las características de los nacimientos Chopcca, su especialidad en el arte de la imaginería. Esta vez en otro techo, pero de Los Olivos.

La nación Chopcca, como se sabe, es un grupo que reúne a los habitantes de 16 centros poblados de los distritos de Yauli y Pacuará, en las provincias de Huancavelica y Acobamba, respectivamente. Debido a la riqueza de su cultura y tradiciones campesinas, y la fuerza con que reconocen su etnicidad, esta fue declara Patrimonio Cultural de la Nación en el 2014.

“El vestuario es multicolor, para empezar. Y reúne prendas típicas de la zona. Pero, además, están los gestos: siempre tienen una expresión alegre y cómplice. Entre todos hay un juego de miradas. San José hace jugar al Niño con la sonaja, mientras la Virgen los contempla en sus brazos”, relata quien hace seis años fuera nombrado Personalidad Meritoria de la Cultura por la difusión del arte huancavelicano. Sucede que don Manuel no solo es imaginero. También ha tocado la guitarra en diferentes escenarios del país, ha investigado la historia de la fiesta del Niño Occe e interpretado por años a Herodes en un auto sacramental de su tierra.

PROTEGIDO. Una de las alas del ángel de la Navidad cubre a Manuel Breña en el techo de una casa en Los Olivos, el cual fungió de taller provisional durante el proyecto. Él vive en Huancavelica. (Foto: Fidel Carrillo)

MANUELITO. Los ojos del Niño son de vidrio, como es común en los trabajos de imaginería. (Foto: Fidel Carrillo)

Tras limpiarse el sudor con las manos llenas de callos y raspaduras, el maestro pasa el pincel sobre la cara de un rey mago. Parece Baltasar. Luego debe pasar a los últimos detalles del rostro de Jesús. Aquello no será difícil. Para él, este se asemeja al de cualquier niño de su tierra allá en el entrañable, recio y devoto sur del Perú. //

Controversia en el 2020

El nacimiento expuesto el año pasado en la Plaza de San Pedro (a la derecha) tenía entre sus imágenes a un astronauta. También se podían observar figuras totémicas y enigmáticas que pocos lograban descifrar. Estos y otros detalles desataron críticas dado lo ‘especial’ del diseño procedente de Castelli, una ciudad del centro de Italia. Fue hecho entre 1965 y 1975 en un estudio experimental de arte y enviado para la Navidad 2020. Tan ‘experimental’ que todavía algunos se preguntan por qué fue elegido.

(Foto: Agencias)

¿Desde cuándo ‘ponemos’ nacimientos?

Se tienen registros de que el papa Sixto III ya ponía en el siglo V d.C. representaciones en una gruta similar a la de Belén que él mismo mandó a edificar.

Sin embargo, San Francisco de Asís es considerado el padre de los nacimientos . En 1223 quiso celebrar una Nochebuena usando una escenificación para que así la gente pudiera comprender mejor las condiciones en las que sucedió. Convocó personas y animales vivos. Con el tiempo se usó figuras de madera y barro.

. En 1223 quiso celebrar una Nochebuena usando una escenificación para que así la gente pudiera comprender mejor las condiciones en las que sucedió. Convocó personas y animales vivos. Con el tiempo se usó figuras de madera y barro. Los nacimientos se colocan en los hogares de todo el mundo desde el siglo XVI.

