Levante la mano quién no soñó con Paolo Guerrero vistiendo la camiseta de Boca Juniors. Ver al delantero peruano en uno de los equipos más grandes del mundo hubiese sido emocionante. Lamentablemente, todo parece indicar -según informó el portal TyC Sports- que el pase del peruano se cayó y continuará su carrera en el Internacional de Porto Alegre, club brasileño con el que tiene contrato todo el 2021.

Aquí, otras historias de pases frustados de peruanos a grandes equipos del mundo.

Claudio Pizarro a Real Madrid

Antes de llegar al Bayern Múnich, un sobre con el sello de Real Madrid llegó a las oficinas del Werder Bremen. La historia fue narrada por ‘Chemo’ del Solar hace algunos años. Cuenta el ex jugador que Jorge Valdano, entonces director deportivo de Real Madrid, lo llamó para hablarle de Pizarro.

“Me comuniqué por teléfono a Claudio y le dije que había esa posibilidad. Valdano quiere hablar contigo, me ha pedido que le diga cuál es tu cláusula de rescisión en el Bremen, le dije. Claudio me explica todo, lo llamo a Jorge y le dije, mira, las cosas son así y me dijo: bueno olvídate, tranquilo. Lo traemos”, confesó Del Solar.

¿Por qué no fichó Pizarro por el cuadro merengue, entonces?

“Opté por el Bayern Munich porque conocía el fútbol alemán y también por razones económicas. En esos momentos yo recién empezaba y para mí era muy importante comenzar con el pie derecho”, reveló el peruano el 2014 en entrevista con ATV.

Jefferson Farfán a Bayern Múnich

A finales del 2019, en el programa "Al Ángulo", el crack peruano contó que le llegó una oferta muy "fuerte y concreta" del Bayern Múnich.

"La propuesta más fuerte para mí y que la tuve en la mano porque hablé con una persona que estaba adentro del club fue el Bayern Múnich. Fue después del gol que metí ante el Leverkusen. Al día siguiente recibí la oferta y era concreta", comentó Farfán.

Este es el gol al que se refiere:

“Hablé con Claudio y le pregunté qué le parecía, pero en ese momento estaba muy bien en el Schalke, el presidente y el entrenador me amaban, no querían que me vaya. Me pusieron ‘candado’ y firmé por cuatro años”, confesó Jefferson.

Renato Tapia a Liverpool

El volante de la selección peruana, pieza clave en el equipo nacional desde que Gareca está al mando, estuvo muy cerca de iniciar su carrera profesional nada menos que en el Liverpool de Inglaterra, hoy el mejor equipo del mundo con Jürgen Klopp como técnico.

Luego de un Sudamericano Sub 17, en el que jugó de defensa central, Liverpool se interesó en el peruano, lo invitó a hacer prácticas en el club, pero luego lo descartó. ¿Qué pasó?

“En ese momento tenía 15 años, había llegado al Liverpool a prueba tras el sudamericano Sub 17 donde había jugado de zaguero. Pero para jugar en la Premier en ese puesto las condiciones que ponían eran las de medir 1,90 para arriba. Según los estudios que me hicieron no llegaría a más de 1,80”, contó Renato, que hoy milita en el Feyenoord y mide 1.85.

Roberto Palacios a Newcastle

Aunque el objetivo de la nota es hablar de fichajes frustrados, esta historia tiene más polémica fuera que dentro del campo. Todo empezó el día que el ‘Chorri’ Palacios, histórico jugador de la selección peruana, aseguró que Nolberto Solano frustró su pase al Newclastle de Inglaterra, precisamente donde él jugaba.

“Conversé con Juan Reynoso y me cuenta que de buena fuente le habían dicho que mi pase al Newcastle se cayó por un comentario. Nolberto había dicho que yo era problemático. Sí, eso comentó a los directivos cuando le preguntaron por mí”, dijo Palacios hace muchos años.

Solano, claro está, no se quedó callado.

“Me da lástima esta situación. Con Roberto (Palacios) lo aclaré, no soy conflictivo y lo puedo mirar a los ojos y decírselo; yo no podía decidir en un equipo quien viene y quien no, porque después llegaron (Clarence) Acuña y (Christian) Basedas. ¿Qué hago yo si Roberto no me cree? Yo voy con mi conciencia tranquila, es un tema de él, yo miro para adelante”, respondió el actual entrenador de la selección peruana Sub 23 que buscará clasificar a los Juegos Olímpicos de Tokio 2020.

Christian Cueva a Independiente

Antes de llegar al Santos de Brasil, el mediocampista ofensivo de la selección nacional estuvo muy cerca de caer en uno de los grandes de Argentina: Independiente de Avellaneda. El cuadro ‘rojo’ tenía mucho interés en el peruano al punto que ofreció 6 millones y medio de dólares por su fichaje, con lo que se iba a convertir en el traspaso más caro de la historia del club. El problema es que Krasnodar (Rusia) pedía 1 millón y medio más.

"Se cayó el pase de Christian Cueva a Independiente. El Krasnodar no se baja de los 8 millones de euros. En el Rojo dijeron: hasta acá llegamos, fue la última oferta”, reveló el periodista Matías Martínez en enero del 2019.