No es extraño ver desde hace tiempo en Netflix, el gigante del streaming que ha revolucionado el mundo del entretenimiento, contenidos en los que han estado involucrados talentos peruanos. Sin embargo, más allá de los actores y las actrices, existe un grupo de profesionales que vienen generando series y películas de calidad detrás de cámaras. Productores, directores y guionistas, entre otros. Somos conversó con cuatro de los más experimentados que tenemos en el circuito nacional y esto fue lo que nos contaron sobre su experiencia liderando proyectos que se pueden ver ya en celulares y televisores de todo el planeta.

LAS GRANDES LIGAS

Miguel Valladares no necesita mucha introducción. El CEO de Tondero está inmerso ahora en el rodaje de Mochileros, la primera película peruana 100% original para Netflix.

“Nosotros ya teníamos una relación con ellos. Fuimos los primeros ‘agregadores’ de títulos a su catálogo: Asu Mare, Locos de amor, etc. También de algunos que no son nuestros, como La última tarde. Hoy estamos con Mochileros, que es estrictamente 100% original para ellos. Es decir, ellos están invirtiendo y no se le puede ver en ningún otro lado”, dice.

Según Valladares, Tondero y Netflix trabajan en tándem para Mochileros. “Netflix no participa aquí solo a nivel de compra, sino que incluye a todo su equipo. Bruno Ascenzo, que fue guionista –además de director–, trabajaba con sus guionistas. Los de finanzas de Tondero, con los de la plataforma y así. Todo a dos manos. Así funciona con ellos”. Añade que viene aprendiendo mucho de su dinámica de trabajo. “Esta es una película bien especial. Se está grabando en Cusco, Puno y Paracas. Tiene el estilo de aquellas en las que las locaciones también son protagonistas. Ojalá el público la reciba bien. Netflix decidirá cuándo la estrena. Ya es su película”, afirma.

TALENTO NACIONAL. Miguel Valladares (derecha) flanquea, junto a Bruno Ascenzo, a los protagonistas de la comedia romántica Mochileros: Stephanie Cayo y Max Iglesias. Ella interpreta a un “alma libre” que conoce a un yuppie del mundo hotelero. (Foto: Daniela Talavera)

En rodaje en Cusco. (Foto: Daniela Talavera)

ÉXITO EN LOS ÁNGELES

Silvana Aguirre fue guionista de varias telenovelas nacionales antes de irse en el 2005 a estudiar a la National Film and Television School de Londres, uno de los centros de formación cinematográfica más prestigiosos del mundo.

“Allí pasaron dos cosas: hice un cortometraje, Ela, al que le fue muy bien en festivales. Y, además, conocí a quien hoy es mi socia en la empresa que tenemos en Los Ángeles, que se llama The Inmigrant. Ella había abierto antes un estudio independiente dentro de Univisión que se llamó Story House y ahí me convocó para hacer una coproducción con Netflix, que fue la serie El Chapo”, narra Aguirre.

ESCENARIO DE RODAJE. Silvana Aguirre creó y produjo la serie El Chapo (aquí en la locación del famoso túnel). Esta tuvo tres temporadas y se rodó entre el 2015 y el 2017 (Foto: Archivo Personal Silvana Aguirre)

Silvana fue la showrunner del show, es decir, la responsable total del proyecto, desde su concepción hasta el final. “Tenía a cargo que la visión creativa propuesta y aceptada se sostenga en todo el proceso, eso cuidando el tiempo y el presupuesto”. El Chapo da cuenta de la vida de Joaquín Guzmán, uno de los más grandes narcotraficantes de la historia.

“En este show tuvimos una libertad creativa enorme con Netflix. Es lo que más recuerdo. Ahora The Inmigrant tiene proyectos de desarrollo con ellos, así que la relación sigue desde otro lugar”, afirma.

Aguirre con todo el elenco y el equipo de "El chapo". (Foto: Archivo personal Silvana Aguirre).

HABLA LA EXPERIENCIA

A Enid ‘Pinky’ Campos la conocen todos en el medio cinematográfico nacional. Ha sido productora de 26 cintas, entre ellas Días de Santiago (2004), Paloma de Papel (2003), Madeinusa (2005), Magallanes (2015) y Retablo (2018). Empezó como asistente de dirección en comerciales en 1999, pero toda esta experiencia relatada terminó catapultándola al norte para producir Tijuana (2019), una serie que aborda la historia de dos periodistas que arriesgan sus vidas en la investigación del asesinato de un importante político.

MARCA PERÚ. ‘Pinky’ Campos produjo para Netflix la serie Tijuana. Hoy es asistente de dirección en la película Mochileros. (Foto: Daniela Talavera)

“Silvana Aguirre me recomendó. Quedé. No podía creerlo. Me preguntaba por qué querían una peruana ahí si fue filmada en México y Los Ángeles. Me dijeron que les gustaba mucho la línea editorial que yo había escogido producir. Aprendes mucho con ellos, claro, sobre todo sus estándares de calidad”, explica.

‘Pinky’ es hoy asistente de dirección de Mochileros. “Ojalá continúe Netflix invirtiendo en Perú y también que otras plataformas como Disney se animen a lo mismo. Qué sueño sería trabajar aquí con buenos presupuestos, que es de lo que carecemos”.

FUERA DE LA ZONA DE CONFORT

El reconocido director de cine Josué Méndez, por su parte, fue entre el 2015 y el 2017 coshowrunner y guionista de El Chapo. “Participar de un proyecto así fue un desafío enorme. Sí sientes que es un siguiente paso en tu carrera. Trabajé con muchas ganas de aprender”, le dice el cineasta a Somos.

MOMENTO DE CREACIÓN. Josué Méndez durante el rodaje de El Chapo. (Foto: Pablo Arellano. Cortesía Story House/ Netflix)

Tras esa experiencia fue convocado para ser uno de los guionistas de Tijuana. “El reto de estos proyectos es no perder el foco por lo grandes que son. En El Chapo debía cuidar el día a día del rodaje. En cambio, en Tijuana, mi responsabilidad fue puramente creativa. Las dos tareas me encantaron. Creo que disfruté mucho de estas experiencias porque me permitieron hacer todo lo que me gusta: producir, dirigir y escribir. Me sentí muy cómodo cambiando de rol”.

Méndez no puede revelar más sobre sus proyectos futuros, pero sí que está involucrado en más series para plataformas. Bien representados, entonces, estamos. //

