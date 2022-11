El "once" de Solórzano está guiado más por su corazón y admiración a los futbolistas que se hacen de abajo que por un sentido estratégico.

Flavio, que ha estado en países del Medio Oriente, advierte que el calor de Qatar será un factor a tomar en cuenta en las siguientes semanas, así como la graciosa parsimonia con la que transcurren las cosas allá. Sobre su once ideal, aunque nunca ha sido fan de Messi, le gustaría que, siendo este su último Mundial, el delantero del Paris Saint-Germain pueda levantar al fin la Copa del Mundo. “De los jugadores que he seleccionado, muchos tienen un pasado muy duro y les ha costado llegar donde están. Eso me gusta mucho: la gente que viene de abajo y lucha para salir”. //

“Los partidos no se ganan con pronósticos. Siempre hay sorpresas”

Cherman, ilustrador y artista gráfico

Dicen que uno nunca se olvida su primer Mundial, y es justo lo que le pasa al artista gráfico Cherman Quino, quien tuvo la suerte de ver de niño a la blanquirroja en la que posiblemente sea su mejor actuación en una Copa del Mundo. Esa increíble volteada contra Escocia, 3-1, en Argentina 78, fue tan apoteósica que toda su familia salió a las calles, en una caravana de gente extasiada que atravesó varios distritos de la ciudad. Era gente bailando, con cláxones por aquí y por allá. “Yo pensaba entonces que Perú siempre iba a ir al Mundial, y mira lo que pasó”, cuenta Cherman al teléfono.

Cherman Kino Ganoza artista gráfico. Fotos Javier Zapata. / JAVIER ZAPATA

Sus dos pasiones, no lo duda, han sido los cómics y el fútbol, y este último no solo como espectador. Casi no hay cancha de la zona de San Felipe en la que no haya jugado, dice, además de varios campeonatos disputados. “Para mi once ideal, tengo a Courtois en el arco, en centro a Messi, con Pedri y De Bruyne. Quizá le falta altura a mi mediocam- po, pero para el tikitaka será muy bueno. Messi está en un buen momento. Pero los partidos no se ganan con pronósticos. Siempre hay sorpresas”. //

“Fui a Qatar en junio y el clima era una locura: no ves gente en la calle, por el calor”

Talía Azcárate, periodista deportiva

Talia Azcárate será la primera periodista deportiva mujer que comentará los partidos del Mundial en Perú. (Foto: Allen Quintana). / NUCLEO-FOTOGRAFIA > ALLEN QUINTANA

Talía Azcárate está a días de convertirse en la primera mujer en comentar un Mundial en Perú, y en señal abierta, un reto que la periodista de 32 años asume con calma y responsabilidad, cuenta. Si no le toca comentar partidos en Latina o en Direct TV, prefiere verlos en la soledad de su casa. “Como he sido jugadora, tiendo mucho a analizar y entonces detesto la bulla”. Ha podido viajar a Qatar, en junio, y lo que vio no lo ha olvidado. Ni el calor de 52 grados que volvía desiertas las calles hasta bien entrada la tarde ni el nivel de organización que se ha armado para esta fiesta deportiva.

El Once de Talía, un 4-2-3-1, con Benzema en la punta. Fotoilustración: Verónica Calderón).

“Mi once es un 4-2-3-1. Al centro puse a Valverde y Casemiro, y en la zona delantera a Messi, a Mbappé abierto por la izquierda y a Neymar por el otro lado. La punta es de Benzema. Creo que Qatar tiene que ser la oportunidad de Messi. Es el jugador al que más he seguido en mi vida y está en buen momento. Antes había una ‘messidependencia’ que no funcionaba en la anterior selección argentina, pero ahora se le ve feliz y con un gran sentido de pertenencia a su equipo”. //

“Voy a tener que poner mi alarma para despertarme y poder ver los partidos”

Alison Reyes, futbolista

Alison Reyes, capitana de Alianza Lima. 25 años. (Fotos; Javier Zapata) / JAVIER ZAPATA

Este año ha salido bicampeona nacional de fútbol femenino con Alianza Lima, un logro que la ha hecho feliz de maneras que no creía posibles. Pero la alegría de Alison Reyes (26) de estos días no es otra que la llegada de Qatar 2022. Como no tiene tele en su cuarto, deberá madrugar en la sala para no perderse un solo partido, dice, incluso los que empiezan a las 5 a.m. Reyes aceptó gustosa el reto de hacer su once ideal porque, además de brillar con el balón, su sueño próximo es llegar a ser DT, para lo que se prepara desde ya. En su esquema, es la única que no pone a Courtois en el arco, sino al brasileño Alisson Becker, del Liverpool FC. “En delanteros tengo a Neymar, De Bruyne, Messi, con Benzema como falso ‘diez’ y de ‘nueve’ a Cristiano Ronaldo”. Le gustaría que Brasil llegue a la final y, de no darse el caso, que Argentina represente a los latinoamericanos. //

“Mi vida hasta hace unos años era el colegio, ir a las grabaciones y jugar fútbol”

Brando Gallesi, actor

Brando Gallesi es actor, bailarín,cantante y influencer. Participo en la película Django, actuó en la obra musical Billy Eliot. Fotos Javier Zapata. / JAVIER ZAPATA

“Benzema con Mbappé combinan bien porque juegan en Francia, y Mbappé y Messi ya se conocen porque juegan en el PSG. Mi propuesta es un 4-2-3-1, con un mediocampo un poquito desordenado, porque quiero que De Paul esté un poco atrás, por derecha, y a de Bruyne adelantado por izquierda. Para ‘nueve’ pensé primero en Ronaldo, pero Benzema y su Balón de Oro me hicieron decidir por él. De arquero tiene que ser Courtois: está en un momento muy top de su carrera, y atrás Marquinhos con Van Dijk. Imagínate a esos dos monstruos en una dupla”. //