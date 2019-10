El 28 de octubre publicó una foto de una zapatilla vieja a la que tituló “Mareas”. El 6 noviembre se sumó a la campaña #VoluntariosPorElOcéano con una postal del mar, ese mar que en 2050 tendrá más plástico que peces, si no hacemos algo. Y una semana antes del estallido en Chile, su país, horas antes de que se organice la impresionante Marcha del Millón en el vecino, Susana Hidalgo, 33 años, actriz chilena de teatro, cine y televisión, publicó lo que todo el mundo publica en sus redes sociales cuando se va de vacaciones: una foto en la selva, de esa paz que ahora tanto extrañan por allá.

Esa aparente distancia con lo que ocurre más allá de los árboles y la rústica piscina, sin embargo, no impidió la alerta ni su conciencia social. Se puede ser feliz en la selva y al día siguiente ser la valiente fotógrafa de la imagen más representativa de estos días en los que Chile arde.

Si en tu país hay crisis económica, caos, 19 muertos como último registro tras las protestas, y el modelo económico está en cuestión, reaccionar es estar vivo.

ELLA

Una rápida búsqueda en Google con las palabras clave “Susana Hidalgo” y “Foto” arroja más de 3,820,000 de resultados. Pero siempre fue así: Susana Hidalgo terminó el colegio en el Amalia Errazuriz de Coquimbo, luego estudió Arquitectura en la Universidad de La Serena pero fue su mudanza a la capital, Santiago, la que consolidó en ella su faceta como actriz.

Desde entonces ha participado en 6 telenovelas (2011 al 2018), 6 obras de teatro (la última Las Madonnas) y 3 series de TV (Vida por vida, Maldito Corazón y Príncipes de barrio). En Chile coinciden en que su gran salto en la actuación fue protagonizar “Solamente Julia”, junto con un consagrado Felipe Braun.

En diciembre del 2017 fue la chica de portada de la revista de ese país Sarah, donde habló de la fama: “No soy una celebrity. Afortunadamente puedo tener vida, salir en pijama a comprar pan (ríe). Me piden fotos y es divertido porque se me olvida que la gente te ve en TV y se identifica con tu trabajo, con tus personajes. Pero yo no he vendido mi vida”.

La revista la preguntó, dos años antes de estas convulsionadas semanas, de este caos, sin predecirlo. “¿Y qué te causa dolor?”

“Las injusticias me duelen mucho. Desde la mala salud, el llanto de mi hija, el mal trato a los inmigrantes. Hay muchas cosas que me apenan y me afectan. Me duele que pasen esas cosas en mi país, y me duele saber que mi hija crece en una sociedad así. Me da pena, rabia, cólera”.

Hasta que el 25 de octubre, el celular y ese dolor -también su ilusión- la llevó a publicar en Instagram la foto de decenas de personas, muchachos, hombres y mujeres, trepados en el monumento de la Plaza Baquedano -conocida como Plaza Italia, también-, con el fondo color fuego, imagen de ciencia ficción. “Re-evolución”, escribió para sus nuevos 202 mil seguidores. Obtuvo 73 mil reacciones.

Y de pronto, gracias a esa foto, esa sensibilidad, el mundo supo mejor que nada de lo que está ocurriendo en Chile se exagera.