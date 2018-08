Radiografía de un troll: ¿Cómo lidiar con los indeseables de las redes sociales?

La mañana del pasado Día de San Valentín pintaba tranquila para la periodista Lorena Álvarez, hasta que decidió abrir sus redes sociales. Como quien destapa la pesada tapa de un desagüe atorado, apenas pudo tolerar el hedor que percibió: notó que desde varias cuentas de Twitter había recibido el mismo mensaje. Se trataba de un ‘meme’ con el rostro de su ex pareja, a quien denunció por violencia física y psicológica hace casi un año. La imagen venía con un texto de nueve palabras: “Feliz San Valentín: no te mato porque te quiero”.

Al teléfono, Álvarez recuerda lo ocurrido ese día con una cólera seca, combinada con temor –“lo sentí como una amenaza, en verdad”– y mucho de hartazgo. Lo último es comprensible: los ataques de trolls de internet no los sufre solo en ciertas fechas especiales, sino todos los días, por cualquier tema. Cuando hizo público su testimonio de violencia, la hicieron puré. Y en épocas de Copa del Mundo, si se le ocurría opinar sobre fútbol, recibía tuits de conocedores que la invitaban a callarse la boca, aunque ella dicte el curso de Periodismo Deportivo. “Eso del ‘meme’ fue una cosa orquestada entre un grupo de gente... En redes sociales hay hordas que todo el día te hostilizan. Hay personas que dicen que esto no les afecta, pero a mí sí me afecta: desalienta y de verdad que a veces logran que me provoque tuitear menos”.



¿ESTÁ PERDIDA LA BATALLA CONTRA LOS TROLLS?

El acoso de los trolls, como se conoce a las personas que entran a la red con el único fin de molestar o intimidar, no es nuevo; es casi tan antiguo como la internet. Primero estaban las listas de interés y los foros, en la prehistoria de la red de redes, que eran caldo de cultivo de especímenes de todo tipo, dispuestos a opinar de cualquier cosa y hostigar al que pensara distinto. Cuando los diarios se hicieron interactivos, los ataques se mudaron a la sección de comentarios. Y con la llegada de las redes sociales, estos se hicieron visibles para cualquiera que estuviera suscrito a uno de estos servicios y tuviera una red de amigos. Pero que el tema no sea nuevo no significa que deje de preocupar, más aun si se toma en cuenta que el despacho de basura digital no ha parado. Ha aumentado y se ha sofisticado en su poder viral, apoyado en softwares y tecnologías especiales. Hoy los trolls son parte importante de las campañas políticas, en la guerra de desinformación y hasta pueden definir elecciones.



Un artículo pesimista de The New York Times, de agosto de este año, se titula precisamente “Los trolles de internet ya ganaron y no hay mucho que puedas hacer”. Su tesis es que se ha demostrado que el usuario de la red tiene muy poca “autoridad respecto al contenido en línea que le parece dañino y ofensivo”, y no es algo que vaya a cambiar pronto. El margen de acción del usuario es limitado y los servicios proveedores no siempre muestran propensión a querer ser ‘árbitros de la verdad’. Algunas webs no moderan su sección de comentarios, pues viven del tráfico. Acabar con una polémica encendida de insultos, moderándola, equivale a sacar un programa de televisión del aire en el minuto en que está haciendo mayor rating.

