Esa curiosidad, tan temprana como insaciable por los temas que la apasionan, explicaría el éxito que posee hoy. También la agenda llena de citas pactadas para leer cartas astrales o evaluar casas según los principios del feng shui. Una mánager en el Perú; otro, en Europa. Y miles de libros vendidos, un acontecimiento nacional que puede llegar a ser sobrenatural.

“Toda mi vida he hecho tres o cuatro cosas a la vez. Me preguntas a qué me dedico principalmente... Soy coach astrológica, atiendo consultas particulares aquí y en el extranjero. Pero a su vez doy conferencias y talleres. Uno de los más populares está dirigido a fóbicos sociales, los ayudo por Zoom. Pero la temática en la que me preparé y comparto es diversa. Con empresas trabajo el tema de las habilidades blandas, por ejemplo. Uf, no acabaríamos. ¡E investigo siempre! Todo el tiempo leo, me capacito y estudio para poder escribir”, le dice a Somos sentada frente a una mesa llena de sus libros publicados por la editorial Planeta, con los que solo en el 2022 ha vendido más de 80 mil ejemplares. En total, desde 1996, es autora de 23 títulos.

El famoso astrólogo uruguayo Boris Cristoff fue uno de sus mentores. En el 2012, él predijo que en el 2020 habría una pandemia mundial.

Ser escritora, si uno se remonta a su niñez, es lo que siempre quiso. “Escribo desde los seis. Cuando crecí, vi en las Ciencias de la Comunicación el puente para investigar. ¡Eso a mí me aloca! Descubrir, saber, conocer”, detalla quien fue becada toda la carrera debido a sus excelentes calificaciones. Fue contratada como catedrática con solo 21 años.

La criminalística, curiosamente, es otra de las materias que Rosa María domina. El interés por esta se le inoculó también de chica: su abuelo materno fue jefe de la Oficina de Estudios Dactilares de Criminalística de la Policía Nacional. “Mi primer libro, de hecho, se llamó Historia de una noticia. Lo coescribí con Jorge Salazar, uno de los más notables cronistas policiales del país, en 1996″, cuenta. Otro de su autoría, mucho más vendido y polémico, fue Asesinas, publicado en el 2008. El padre de Giuliana Llamoja, una de las protagonistas de las historias incluidas ahí, sentenciada por apuñalar a su madre 60 veces hasta matarla, le puso una demanda por este, del que después saldría airosa.

ESCRITO EN LAS ESTRELLAS

Designios tan cotidianos como celestiales encauzaron después a Cifuentes hacia el conocimiento de la astrología. “Un día caminaba hacia mi facultad por la avenida Brasil y una japonesa barría la acera de una casa. Me llamó mucho la atención su jardín, me interesaban las plantas, he estudiado herbolaria. Resultó que daban clases de numerología. Me metí y comencé a entender toda la literatura que de niña había consumido de forma desordenada. Loca yo, luego me fui al Centro de Lima a meterme a cursos. Así arranqué”.

No obstante, sería el astrólogo más reconocido de Colombia quien le revelaría con seguridad absoluta que ella debía dedicarse al mismo oficio. “Ricardo Villalobos es el responsable de que yo esté aquí. Pasó en su oficina, en el 2009. Luego de evaluar mi fecha y hora de nacimiento y tener un tiempo de reflexión, me dijo abrazándome: ‘Bienvenida. Nunca había tenido una médium en mi mesa’. ¡Yo me quedé con la boca abierta! Supo muchas cosas de mi vida, estuve en shock. Y le hice caso. No se equivocó”. A partir de ese encuentro, Rosa María invirtió aún más tiempo y dinero en formarse con los mejores maestros de América Latina.

Rosa María Cifuentes analiza los gestos de infieles, tóxicos y corruptos.

Uno de ellos fue el célebre uruguayo Boris Cristoff, quien en el 2016 vaticinó la pandemia del coronavirus. “Yo le insistí mucho para que me ensañara todo lo que sabía. Me mudé a Punta del Este hasta que lo convencí. Tenía 87 años. Él no solo compartió lo que sabía, también me regaló libros que ya no circulan y me auguró lo que está pasando. Me dijo: ‘Nena, tu nombre va a estar escrito en letreros, en muchos sitios. No sabes lo que te va a pasar. Te vas a acordar de mí’. Y acá estamos”.

La astrología, afirma Cifuentes, es una carrera larga e intensa. Dentro de ese campo, ella se ha especializado en salud mental, criminalística y predictiva. “Tener este don, esta sensibilidad es muy difícil. Hasta doloroso. Servir al resto me motiva y sirve para que lidie con ello. La otra vez me paró una señora en un cruce de calles en Bogotá y se tiró a abrazarme. Me dijo que leyó mi libro Reo sentimental y la misma noche que lo acabó se mudó de la casa. Eso es impagable”. //