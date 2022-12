Cuando supe que estaba embarazada, lo primero que hice fue buscar mucha información sobre el parto. Esta vez lo más importante para mí era que mi hija naciera a su propio ritmo, sin el apuro de nada ni de nadie. Era una forma de buscar ‘sanar’ el tiempo que me faltó dentro de la panza.

¿Qué hacer primero? Buscar un doctor o una doctora era lo obvio. Tenía el dato de una ginecóloga obstetra que practica lo que se conoce como parto respetado o humanizado, es decir, cuidando de no utilizar intervenciones innecesarias.

En zonas rurales del país, cerca del 20% de partos se realizan en casas. En ciudades el porcentaje es mucho menor, pero es una alternativa cada vez más accesible.

También empecé con las clases de yoga prenatal. Allí conocí a Úrsula Carlos, la profe. Ella me contó que tuvo un parto en casa en plena cuarentena por la pandemia. Yo había leído sobre los partos no hospitalizados, y sabía que aquí en Lima no era muy común. A través de ella me puse en contacto con Gloria y Sara, dos obstetras, parteras y doulas que la acompañaron en el nacimiento de su hija.

Le propuse a mi pareja hablar con ellas y ver cómo nos sentíamos con la idea de dar a luz en casa. Al mismo tiempo, acudí a consultas tradicionales en una clínica. Empecé a notar las diferencias: las reuniones con Gloria y Sara parecían más un lonchecito cálido que una cita médica; ellas nos preguntaban sobre nuestra historia, nuestros intereses, miedos y dudas. Así nos fuimos conociendo. Pronto nos decidimos a hacerlo confiando en nosotros mismos y en la experiencia de estas mujeres que este año han acompañado a aproximadamente otras 25 mujeres a parir en sus casas.

Dudaba sobre a quién podía contárselo, porque sabía que podía ser cuestionada o tildada de irresponsable. “¿Para qué correr el riesgo?”, “¿Y si pasa algo malo?”... preguntas como esas, miles. Yo me respondía a mí misma: el parto es un proceso fisiológico, mi cuerpo sabe parir, solo tengo que dejarlo. Me rodeaba de experiencias positivas y reales de partos, nada como lo que conocemos desde Hollywood.

LLEGÓ EL DÍA

A las 40 semanas y un día, me levanté con dolores en la espalda baja. Al poco rato, empecé a sentir molestias parecidas a los cólicos de la menstruación. Faltaba poco.

En la tarde, las contracciones ya estaban más presentes. De todos modos, decidimos dar una vuelta para caminar un poco y buscar algún postre. Entre un bocado y otro, tenía que parar a respirar. Volvimos a casa, pusimos música y nos acompañamos para atravesar cada contracción que se presentaba. Poco después, llamamos a las parteras para avisarles que ya se estaba poniendo intenso el asunto.

Gloria Espinoza (@gloriaobstetra) y Sara Alomía (@zara.obstetra y @casasemiyah) son dos experimentadas obstetras, parteras y doulas.

Al llegar, Sara me revisó y me dijo: “Estamos casi a la mitad”. Una sabia forma de no generarme expectativas para que no estuviera muy pendiente de la dilatación. Solo tenía que seguir respirando.

En mi cuarto colocamos luces tenues, armamos una piscina inflable, teníamos toallas a la mano y agua para no deshidratarme. Con eso, y la compañía de mi pareja y las parteras, no necesitaba nada más.

Las estrategias naturales para lidiar con el dolor incluían masajes y presión en la espalda baja, cambios de posturas, respiraciones soltando la mandíbula y dejando salir el sonido, baños de agua caliente en la piscina o la ducha. Sabíamos que una epidural no era posible porque para eso se necesita un anestesiólogo y otros procedimientos que solo se realizan en clínicas u hospitales.

Los latidos de mi bebé eran monitoreados constantemente con una pequeña maquinita doppler: ella en todo momento estuvo bien.

MUJERES AL MANDO

Yo no lo sabía, pero ya me estaba acercando a los famosos 10 cm de dilatación. Mi hija estaba lista, pero a mí me faltaba entregarme a ese último tramo para recibirla en mis brazos.

Ya era la mañana del día siguiente. Yo seguía entre la piscina, la ducha, los masajes y distintas posturas. Me daba miedo saber que todo dependía de mí. Sin decirlo en voz alta, pensé en el plan B: que me lleven a la clínica, que allí se encarguen, así yo no tendría que hacerlo. Pero mi pareja no dejaba de repetirme: “Todavía te quedan fuerzas, ¡vamos!”.

Con mi ‘equipo’ alrededor confiando plenamente en mí, acompañándome física, mental y emocionalmente, adopté una postura ninja entre la cama y la pared apoyando mis piernas como araña, y entonces apareció su cabecita. Desde esa “casi mitad del camino” habían pasado 14 horas.

Antes de dar a luz en casa Se requiere de una preparación física, mental y emocional. El trabajo de parto es un reto tanto para el cuerpo como para nuestras creencias y miedos.

Un par de pujadas más con todas mis fuerzas y mi hija salió rápidamente, la cabeza y el cuerpo al mismo tiempo. Su papá la recibió. Entonces, todo cambió, el dolor por el esfuerzo se esfumó, me llené de una felicidad infinita y hasta pude soltar algunas lisuras y hacer bromas. La tomé en mis brazos y me sentí plena. ¡Lo habíamos logrado!

Al cabo de una hora más, luego de una pujada amable, alumbré la maravillosa placenta, compañera que nutrió a mi bebé todo ese tiempo.

Como mujeres que parimos, tenemos el derecho a elegir cómo queremos hacerlo y sentirnos cuidadas y seguras. Tenemos derecho a aceptar o rechazar intervenciones, a preguntar y cuestionar lo que nos ofrecen, a exigir un trato cálido en nuestro momento más vulnerable, a poner nuestra intuición y la sabiduría de nuestro cuerpo por delante. Tenemos derecho a ser protagonistas de esa experiencia única y sentirnos empoderadas.

Ahora me pregunto cómo la forma en que nació mi hija influirá en su vida, en nuestro vínculo y también en su forma de habitar el mundo.