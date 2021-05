Conforme a los criterios de Saber más

Se usa de forma empírica para tratar distintos males desde hace varios siglos. La sangre de grado –menos conocida como sangre de dragón- es un medicamento tradicional proveniente del tronco del árbol Croton lechleri que crece en la selva amazónica del Perú. Este tronco, de unos 30 centímetros de diámetro, produce un líquido espeso color rojizo que, al ser expulsado, da la impresión de un sangrado.

Es muy popular en las comunidades nativas y en la Amazonía peruana, pues se le atribuyen propiedades cicatrizantes contra las heridas y de alivio contra infecciones de piel como picazón, dolor e inflamaciones por picadura de insectos u otras afecciones. También es muy usada para tratar malestares estomacales como úlceras e infecciones intestinales.

La comunidad nativa de Yurilamas, en la región San Martín, ha podido sobrevivir a la pandemia, entre otras cosas, gracias a la producción de este medicamento ancestral, en un trabajo en conjunto con Rainforest Alliance . Acaban de cerrar una cuarta venta de diez litros de sangre de grado a Emprendimientos Ecológicos Misha Rastrera, una compañía ambientalmente responsable que trabaja con comunidades amazónicas del Perú productoras de plantas medicinales y de productos forestales de alta calidad.

Mediante esta operación la comunidad ha obtenido un pago de S/. 3500, un precio 75% superior al regular, con lo que ha podido aliviar el impacto del coronavirus en su economía. “Lo complicado es encontrar empresas responsables que consideren a las comunidades no como unos simples abastecedores de productos, sino como socios estratégicos vitales para cumplir sus objetivos. Por lo tanto, deben ser empresas dispuestas a incentivar el desempeño ambiental y social de estos productores, a través de acuerdos comerciales más equitativos como, por ejemplo, un mejor precio que retribuya mejor su trabajo y esfuerzo. Asimismo, a través de un acompañamiento en la mejora de calidad de sus productos o investigando para asegurar que el recurso no se acabe”, le cuenta a Somos Javier Martínez, gerente Paisajes Amazónicos Sostenibles de Rainforest Alliance Perú.

También se busca la implementación de capacitaciones dirigidas a las comunidades en prácticas de producción agrícola ecológica, en el uso de tecnologías, en adaptación al cambio climático.

Este convenio, que tiene una duración de dos años y cuenta con el potencial de replicarse con otras comunidades del país, busca además financiar actividades planificadas en el marco del acuerdo como la divulgación de información sobre plantas medicinales ; la participación conjunta en eventos para promover y difundir su uso; la implementación de capacitaciones dirigidas a las comunidades en prácticas de producción agrícola ecológica, en el uso de tecnologías, en adaptación al cambio climático y en la implementación de los programas de certificación de sostenibilidad de Rainforest .

CENTRO DE INVESTIGACIÓN

En el marco de este acuerdo, se viene realizando una investigación de campo en la comunidad de Yurilamas para fortalecer los conocimientos en el manejo sostenible de la sangre de grado (producción y extracción), así como el de otras plantas no forestales y productos no botánicos. El proyecto comprende la identificación dendrológica (ciencia que estudia las plantas arboladas, específicamente sus clasificaciones taxonómicas) del árbol de la sangre de grado, debido a que en el Perú existen alrededor de nueve especies que producen este medicamento ancestral.

Luego se estudiará la anatomía del árbol, lo que permitirá conocer las características del tejido de donde emana el látex y también cómo fluye al interior la sangre de grado; es decir, cómo es el proceso de secreción. Con los datos recabados se enseñará a la comunidad de Yurilamas el método de extracción por vacío de látex y, finalmente, se realizará una comparación entre el producto sacado de manera convencional y el extraído con este nuevo método.

“Hay que tener en cuenta que al apoyar los emprendimientos comunitarios, estamos fortaleciendo su economía y mejorando sus medios de vida, lo que genera que ellas dependan menos de otras actividades menos sostenibles y, por lo tanto, reduce la presión sobre los recursos del bosque, lo que finalmente repercute en una mejor preservación de la naturaleza y la biodiversidad”, comenta Javier Martínez.

Finalmente, el acuerdo incluye la posibilidad de que los nativos de Yurilamas (y otras comunidades de San Martín) puedan comercializar otros productos forestales, así como artesanías de arcilla y barro. En ese sentido, se les brindará el apoyo logístico para que puedan cumplir oportunamente con sus pedidos. //

