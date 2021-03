Conforme a los criterios de Saber más

Se viene Semana Santa con inmovilización del 1 al 4 de abril, días que puede aprovechar planeando su próxima salida: desde ir en bicicleta a un museo hasta vivir una nueva experiencia a dos horas de la capital. El sector turístico intenta recuperarse y las restricciones actuales permiten disfrutar –responsablemente– de los encantos de Lima y las provincias aledañas. Los destinos que ve cumplen los protocolos sanitarios (aforo de 30% en museos, sitios arqueológicos y reservas naturales; zonas de desinfección; toma de temperatura en la entrada).

Lunahuaná, por ejemplo, es uno de los destinos favoritos. A la altura del km 132 de la Panamericana Sur, tome la salida a San Vicente de Cañete. Pase el distrito Imperial hasta Lunahuaná. En La Confianza Hotel hay acogedores bungalows construidos dentro del viñedo de lo que fue la antigua bodega La Confianza, en Catapalla. Reservas al 968 213 093.

Si va a Lunahuaná, podrá disfrutar de la ruta del pisco, canopy, paseos en cuatrimoto y canotaje. Para esta última actividad, solo se admitirán grupos de familiares o amigos que hayan tenido una convivencia previa de una semana, bajo declaración jurada. (Foto: Luis Miranda / Somos)

NATURALEZA EN HUARAL

A dos horas de Lima está una comunidad ecológica artística y autosostenible, donde residentes y voluntarios viven bajo un importante principio: la no violencia. En la finca Eco Truly Park, en el kilómetro 19,5 de la carretera Pasamayo, puede realizar hatha yoga, aprender repostería, trabajar en la huerta orgánica y practicar la agricultura orgánica (preparación de humus, compostaje, etc). El horario va de lunes a sábado de 9 a.m. a 5 p.m. El ingreso de adultos nacionales y extranjeros es de S/ 12 y de niños (6 a 14 años), S/ 10. Debe realizar una reserva previa al 01 4332455 o al 994620425.

(Foto: DIRCETUR - Lima Provincias)

CAMINATA ESPECIAL

La Reserva Nacional Lomas de Lachay (kilómetro 105 de la Panamericana Norte, a dos horas de Lima) es ideal para quienes disfrutan de las caminatas. Hay varias rutas: “Circuito El Zorro” (20 minutos), “Circuito de Las Taras” (una hora) o “Circuito de La Perdiz” (dos horas). En el camino podrá apreciar formaciones rocosas y una gran cantidad de aves. El horario es de 8 a.m. a 2 p.m. Los adultos pagan S/ 15; extranjeros, S/ 30; y los menores, S/ 5. Para poder ingresar, debe enviar una declaración jurada (completar en https://bit.ly/3j1Q6KM) a rnlachay@sernanp.gob.pe con 24 horas de anticipación. Más información al 993743804.

(Foto: DIRCETUR - Lima Provincias)

SALIR DE LA RUTINA

¿Un picnic con vista panorámica de la ciudad? El Fairfield by Marriott Lima Miraflores incluye esta opción junto con estadía de 1 a 3 noches (informes al 01 516 0420). También es posible disfrutar de un día de relajación en la piscina climatizada del Westin Lima Hotel (contacto: 01 5186500). A pocas horas de la capital y ubicado frente al mar, el Hotel Paracas, a Luxury Collection Resort, tendrá hasta el primer fin de semana de abril unos Summer Session con lo mejor de la gastronomía peruana e internacional. Tarifa especial a peruanos que se hospeden siete días o más en sus habitaciones con terraza privada (reservas al +51 56 581333).

(Foto: JW Marriott)

A LA VUELTA DE LA HISTORIA

Algunos museos y sitios arqueológicos han abierto sus puertas con un aforo máximo del 30% . Entre las medidas sanitarias están la toma de temperatura, el uso obligatorio de mascarillas y alcohol en gel, el lavado de manos y distancia social. Incluso puede ir en bicicleta, como en esta imagen del Museo de Sitio Huaca Pucllana. Puede ver la lista completa de alternativas en https://museos.cultura.pe/museos.

(Foto: Ministerio de Cultura)

VISITA ECOLÓGICA

La albufera de Medio Mundo, ubicada a la altura del kilómetro 176,5 de la carretera Panamericana Norte, en la provincia de Huaura, es el lugar ideal para la práctica de la observación de aves: verá cerca de 100 variedades de especies entre migratorias y residentes. También puede realizar paseos en bote o en caballitos de totora, y acampar en bungalows (desde S/ 35). El horario de atención es de lunes a sábado de 8 a.m. a 5:30 p.m. El ingreso para adultos es de S/ 3 y S/ 1 para niños. No necesita reserva previa. Más información al 955851599 o al 962356959.

(Foto: Sernamp)

RINCÓN DE PAZ

Ubicado entre las cordilleras Blanca y Negra de los Andes, cerca de la entrada a la Caminata Santa Cruz, se encuentra el Santa Cruz Eco Lodge. Ideal para el aventurero extremo que escala el pico Artesonraju o emprende el Santa Cruz Trek, y para el que quiere desconectase completamente del bullicio de la ciudad. Pronto habrá experiencias vivenciales con miembros de la comunidad para que los huéspedes puedan participar en alguna actividad agrícola. Del 6 al 30 de abril habrá entre 30 y 40% de descuento en comida (según lo que ofrezca el huerto ese día). En mayo, un descuento del 30% del total. Reservas al 963 365 340.

(Foto: María Caferatta)

VISTA AL LAGO

Julio César Suaña, junto con su pareja Jhuliana, abrió la empresa Titicaca Lodge Perú, en las islas flotantes de los Uros, con el propósito de brindar una experiencia única de la mano de la comunidad que lo vio crecer. La pandemia los obligó a cerrar casi nueve meses. La situación pinta mejor ahora: han lanzado una promoción hasta diciembre que incluye alojamiento en la suite, paseos en balsa de totora tradicional, en canoas canadienses y una visita a las islas flotantes a 150 dólares por noche (1 a 2 personas). Reservas en https://www.titicacalodgeperu.com/ o llamando al +51 951 099 503.

(Foto: Titicaca Lodge Perú)

PARA IR POR AIRE

Despegar ofrece promociones exclusivas para viajes, y algunos tienen la opción de vuelo flexible (podrá cambiar la fecha sin pagar multa ni diferencia de tarifa). Hay promociones que aplican a vuelos nacionales e internacionales, para cualquier momento del año. Informes en https://www.despegar. com.pe/.

Si viaja pronto y su vuelo es internacional, deberá presentarse tres horas antes de su salida, y dos horas antes si viaja a un destino nacional. El check-in se realiza de forma digital. No olvide la declaración jurada de salud (https://cdn.www.gob.pe/uploads/document/file/545965/ Declaracion_Jurada.pdf).

