Por estos días en los que el confinamiento la tienen alejada de las olas, Sofía dedica su tiempo principalmente a dos actividades, cumplir con las rutinas de ejercicios que su entrenador le envía a diario, y meditar para sentirse tranquila. “Si no puedes ir afuera, tienes que ir adentro, respirar, meditar, pensar en cosas bonitas”, aconseja sabiamente.

Hace poco menos de un mes el panorama le era totalmente claro, debía dedicarse a entrenar, ir en mayo a El Salvador para sacarle lustre a su campeonato mundial del 2019 y definir su clasificación a Tokio 2020 (ahora 2021), los primeros juegos olímpicos del surf. Sin embargo, a pesar de la incertidumbre de las últimas semanas, ella se mantiene positiva. “No sé cómo se va a dar el campeonato, la verdad no hay nada confirmado, pero hay que pensar en que las cosas van a ir bien y seguir para adelante”, sostiene con ese ánimo que la caracteriza. Es que es una campeona.

¿Cómo te encontró la medida del Gobierno, te lo esperabas?

La verdad es que sí me lo esperaba, por los otros países sabíamos que el virus iba a llegar y que iba a tener que pasar esto. Aunque es una situación súper difícil para todo el mundo -parar la economía es una decisión bien drástica- creo que es la única forma de poder combatir este virus, quedándonos en casa todos.

Debe ser un poco cruel en tu caso pasar la cuarentena frente al mar

Las olas y el mar van a estar ahí siempre, solo tenemos que ser pacientes. Estamos todos en esta juntos y hay que seguir luchándola. De todas maneras provoca, pero debemos ser fuertes y cumplir con la ley.

¿Cómo te vienes preparando estos días?

Sigo entrenando en mi casa, tengo un jardincito donde puedo hacer algunas cosas. Por la computadora puedo ver a mi entrenador y me da algunas rutinas para seguir activa.

Sofía sigue con su entrenamiento en su casa. (Foto: Difusión)

¿Sueñas con las Olimpiadas de Tokio?

Sí, de todas maneras, es el sueño de todo deportista llegar a las Olimpiadas. Mentalmente me siento bien, me siento preparada y vamos a ver cómo se dan las cosas.

¿Qué es lo que te falta para clasificar?

Un evento en el que tendría que quedar en el top 30, pero ahora no sé muy bien cómo va a ser la clasificación. Como las Olimpiadas se han postergado para el próximo año, no sé si en vez de uno van a haber dos ISAS. Así que ahorita solamente me enfoco en mantenerme tranquila y con salud.

Estás con el ánimo a tope luego de ganar tu segundo mundial el 2019. ¿Cómo te sentiste?

Me sentí increíble, creo que todas las cosas se dieron para que gane ese evento y eso es lo bonito del surfing, la naturaleza te ayuda o no te ayuda y esos días en Japón me ayudó bastante.

¿Ha cambiado mucho tu estilo 15 años después de tu primer campeonato?

Sí, mi primer campeonato lo gané a los 21 años, ahora soy totalmente otra persona, tomo otras decisiones, soy más madura, surfeo con más de inteligencia. La forma en que gané en el 2004 es totalmente distinta a como gané el 2019.

¿Qué lo hizo distinto?

He sentido que mis decisiones a la hora de competir son más maduras, mucho más pausadas. Uno tiene que saber cuáles son sus pros y cuáles son las cosas en las que simplemente no eres tan fuerte como el resto, y creo que supe adecuar esas herramientas bien. Tal vez cuando era más joven era más aguerrida, más vehemente, en un campeonato podía agarrar ocho olas; ahora agarro solo dos, pero me aseguro que sean las que valgan.

A los 36 años, Sofía Mulanovich repite su título como campeona mundial de surf. (Foto: ISA World Surfing Games 2019)

¿Esta Sofía más madura tiene otros planes más allá del surf?

La verdad es que no trato de proyectarme mucho porque me causa un poco de ansiedad (risas), prefiero llevar el día a día y ver cómo las cosas se van dando, ahorita simplemente estoy concentrada en mantenerme en mi casa, con salud, hacer ejercicios y meditar. Cuando pase esto no sé qué oportunidades vendrán.

¿Quizás continuar con el Proyecto Sofía?

Hace un tiempo que acabó, pero fue un proyecto súper bonito. Trabajé con bastantes niños, me llenó bastante.

Por ahí pasó Daniella Rosas, por ejemplo. ¿Cómo fue verla ganar en Lima 2019?

Súper orgullosa de Dani la verdad. Una capa cómo ganó ese Panamericano y aparte siendo tan joven y con ese nivel de presión. Contenta por haber contribuido en su crecimiento como deportista, yo sé que no he sido la única, hay un montón de gente que ha estado detrás de su carrera, pero haber sumado en algo se siente súper bien.

Daniella Rosas ganó oro en Open femenino. (Foto: El Comercio / Alessandro Currarino)

Ganas no te faltaban de competir también

Sí, definitivamente, fue un evento súper lindo con bastante energía. Todos los peruanos lo sentimos. Me hubiera gustado estar, pero las cosas pasan por algo, yo creo que tal vez si hubiera estado ahí, no hubiera ganado el mundial en Japón. Ese campeonato era definitivamente de Dani.//

VIDEO RECOMENDADO

Sofía Mulánovich gana el Mundial de Surf ISA 2019 en Japón

Sofía Mulanovich

TE PUEDE INTERESAR