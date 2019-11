La pared más feliz del mundo por estos días es un muro del Teatro Blume, en Jesús María, lleno de post its multicolores con mensajes garabateados con lapicero.

Cada noche, los asistentes a la obra de teatro Solo Cosas Geniales, unipersonal de Norma Martínez, son invitados a pasar a un salón contiguo al escenario, luego de la función, para que pueden coger un papel y anotar las cosas que los ponen alegres, que los llenan de energía y que son motivo para seguir viviendo.

Algunas de las cosas que se puede leer al final de la obra "Solo Cosas Geniales". La gente va dejando sus mensajes con aquello que los motiva a ser felices.

La actividad hace alusión a un tema central de la obra, que versa sobre una lista de “cosas geniales” que una niña de 7 años empieza a escribir, para animar a su mamá, que sufre de depresión crónica e intenta quitarse la vida. La lista se va extendiendo con los años y termina siendo una guía para su misma recopiladora, mientras empieza a descubrir sus propios nubarrones personales.

Un ejemplo de los mensajes que se pueden leer al final de la obra.

Al igual que el año pasado -cuando se estrenó esta adaptación del texto de los británicos Duncan Macmillan y Jonny Donahoe en el mismo lugar- el muro del Blume, de color simbólicamente negro, se está transformando en una muralla de tonos eléctricos y neón, de un conmovedor optimismo en medio del reinante cinismo de estos días. Un dato extra: los mensajes son susceptibles de ser tabulados, como una encuesta informal sobre la felicidad.

El psicólogo Alvaro Valdivia, de Sentido, y la actrices y productoras Fiorella Pennano y Norma Martínez (ambas de Animalien) trabajaron en equipo para poder llevar, de forma adecuada al público, mensajes sobre depresión y suicidio.

Así lo hicieron los responsables de la obra, quienes sistematizaron la información recopilada en más de 3.500 post its de felicidad y encontraron información sumamente interesante.

Por su contenido, los mensajes fueron agrupados por categorías. Así, la más abultada resultó se la de “Actividades”, que domina la torta con un 41%. En ella destacan frases sobre cosas o hechos que las personas prefieren hacer o les gusta que les hagan, actividades que les produzca felicidad o paz.

Por ejemplo: “Viajar”, una de las palabras más citadas, pero también cosas muy específicas como “que te rasquen la espalda hasta quedar dormida” o “encontrar estacionamiento” o “que un bebe te agarre el dedo fuerte”.

Cuando crees que estás en la bancarrota, luego sacas una casaca vieja y encuentras un billete y te sientes millonario.

- público asistente

La siguiente categoría que hace más feliz a los peruanos es Familia, con un 13%. Un ejemplo de los mensajes que se puede encontrar: “Regalarle un viaje a tus padres y que se olviden sus problemas", "Sentarse a desayunar en familia y quedarse conversando hasta la 11 am”, “Tomar la sopita caliente de la abuela en verano”, “cuando mi papá cocina los domingos”.

Regalarle un viaje a tus padres y que se olviden de sus problemas.

- público asistente

Como no podía ser de otro modo, la categoría comida es la tercera con más menciones (12%) entre los peruanos. En ellos, la palabra “chocolate” y la frase “comer y no engordar” se repite de modo elocuente en multitud de mensajes. Otros post its: “Comer desde la olla con cuchara”, “Comer nutella con el dedo”, “Los picnics”, “El olor del pan recién horneado”, “La puntita del hot dog”, “Arroz con huevo frito”, etc.

Lamer el plato luego de una comida riquísima.

- público asistente

En categorías más pequeñas, pero no menos relevantes, se encuentra El Teatro (8%), Pareja (6%), Amigos (8%), Mascotas (2%) y un importante 13% dedicado al rubro Otros.El olor

El olor a tor-tees de las patitas de mi perro.

- público asistente

Solo Cosas Geniales va hasta el lunes 9 de diciembre en el Teatro Ricardo Blume, de Jesús María (Jr. Huiracocha 2160). Para entradas y horarios revisar la web www.teleticket.com.pe