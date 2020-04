El teletrabajo es un término que nació en la década de los 70 y durante una emergencia: Estados Unidos estaba en plena crisis del petróleo y el físico Jack Nilles buscaba una solución para reducir el consumo de combustible producido por el traslado desde casa al trabajo y viceversa. Su propuesta fue “llevar el trabajo al trabajador y no el trabajador al trabajo”. No fue hasta 20 años después, con la llegada de Internet y las computadoras, que el home office empezó a ser factible. Con el avance de la tecnología, se ha sumado un aliado clave -sobre todo en tiempos de coronavirus-: las videollamadas.

Algunas reuniones virtuales no siempre resultan efectiva o son ventana fácil para papelones (que rápidamente se viralizan en redes sociales). Hay algunos aspectos que debe tener en cuenta previo a una videollamada, por ejemplo, verifica que la luz le dé a su rostro. Aquí algunos consejos que debe tener en cuenta antes de sentarse frente a una pantalla:

A NIVEL

Gradúe la cámara a un plano intermedio (desde la frente hasta el pecho) en caso la videollamada sea desde una laptop. Si es desde un móvil, debe posicionarlo sobre la mesa para conseguir el mismo encuadre.

PALETA COLORIDA

Use prendas con colores neutros como el azul, el plomo o el negro. Evitarán que rebote la luz (natural o artificial) hacia la cámara. No vale ponerse camisa o blusa y abajo seguir con pijama. Lleve el look completo.

CARAS VEMOS

No deje el arreglo personal de lado. El uso del maquillaje es válido solo si la reunión virtual lo requiere. O, claro, si usted así lo quiere. Y recuerde: no haga una videollamada cuando recién despierta.

FUERTE Y CLARO

Hay ruidos que no podemos controlar: los autos que pasan, el ladrido o maullido de nuestra mascota, entre otros. Es recomendable usar audífonos. Si quiere estornudar o toser, recuerde silenciar su pantalla o desactivar el audio antes.

