Médicos, enfermeras, emergencistas y muchos otros profesionales de la salud que están ahora en la primera línea de batalla contra el COVID-19 empezaron a publicar videos suyos en Tik Tok durante sus guardias. Esto ha ocurrido en todo el mundo en los últimos meses. Lo han hecho para relajarse en las duras jornadas que les toca trabajar y también para enviar mensajes de concientización para que la ciudadanía se cuide. Sin faltar al respeto a ningún paciente, a continuación, algunos ejemplos de cómo buscan generar endorfinas y subir sus propias defensas.

Equipo de médicos y enfermeras parodiando alguna escena de la película "Titanic".

Enfermeras invitan a médico a participar de coreografías

Conversaciones en la guardia.

Es el caso, por ejemplo, del anestesiólogo José Huerta (30), quien labora en el hospital San José del Callao. “Entré recién en abril. Como había poco personal médico, pues muchos se habían contagiado, los que quedábamos o quedamos hacemos turnos de 24 o 36 horas corridas. Me metí primero a ver videos y me daban risa. Luego me animé a hacerlos para distraerme”, le cuenta a Somos. Su sorpresa fue grande cuando uno de ellos llegó de un día para otro a las 56 mil reproducciones. “Hice playback de un regetón que a mí me gusta y se hizo viral. Igual esto lo hago para distraerme y cuando puedo. No me interesa nada más a largo plazo”, narra el doctor Huerta.

La enfermera Mabel Ávalos (43), por su parte, trabaja en una clínica geriátrica de Essalud. El sufrimiento causado por la pandemia, mismo del que era testigo a diario, comenzó a menguar en su ánimo seriamente. Su hija de 16 años, caserita de la red social, la motivó un día a grabar algo para que dejara de sentirse mal y subiera sus defensas. “Me dio tanta risa intentándolo que hasta me pareció terapéutico. Me creé mi cuenta. Luego ya lo hice en el trabajo, con mis compañeras, con mi hijo menor. Grabo videos pidiéndole a Dios fuerzas, enseñándole la gente a lavarse las manos y hasta de alegría al recibir mi última prueba negativa de Covid-19”, comenta.





