Conforme a los criterios de Saber más

Un viaje para recuperarse de este 2020 es más que justo y necesario. Eso sí, anteponiendo la salud y sin correr menor riesgo posible. Algunos destinos intentan recuperarse y presentan novedosas ofertas. Tal es el caso del parque Universal Orlando cuyas claves sanitarias implementadas son “detección, espaciado y desinfección”. El resto son medidas destinadas a la diversión. Un coro mágico de ranas gigantes pondrá en ambiente las calles del Wizarding World of Harry Potter. El Grinch estará en persona en el Seuss Landing de Universal Islands of Adventure dando su opinión sobre las fiestas. Y desde el 15 de diciembre el nuevo hotel Endless Summer Resort, Dockside Inn and Studies, presentará tarifas desde US$ 79. Aunque la decisión para elegir este parque en las navidades podría ser la oferta que brinda 3 días gratis por la compra de dos: en total, 5. No parpadee: Esta promoción solo será válida hasta el 6 de enero del 2021. Más información en www.universalorlando.com.

Se podrá ver al Grinch en persona en el Seuss Landing de Universal Islands of Adventure.

De ambiente playero, el Endless Summer Resort, Dockside Inn and Studies incluye beneficios en los parques temáticos para sus huéspedes.

DESCANSO NECESARIO

Si busca relajarse con la naturaleza, el lago Titicaca es una buena opción. La empresa Titicaca Lodge Perú ofrece una experiencia única en sus suites, además paseos en balsa de totora tradicional, en canoas canadienses y una visita a las islas flotantes de los Uros. Los precios van desde los 100 USD. Ofertas válidas desde enero hasta abril de 2021. Para consultas y reservas al +51951099503 o titicacalodgeperutravel@gmail.com.

(Foto: Titicaca Lodge Perú)

CONTACTO NATURAL

La pandemia ha ayudado a visibilizar la presencia de los animales en nuestro entorno. Para seguir con la conciencia animal, una visita al Parque de las Leyendas no caería mal. Siguiendo con los protocolos, el recinto ha limitado el aforo. La validación de las entradas es de manera digital, mostrando el ticket o código QR en el celular. Para agendar recorridos, visite https://leyendas.gob.pe/ o escriba al mail atencionalcliente@leyendas.gob.pe.

SUBA EL VOLÚMEN

Los conciertos, sin duda, son uno de los espectáculos que más se han hecho extrañar este año. Hay buenas noticias para los melómanos: importantes festivales han confirmado fechas para el próximo. El Primavera Sound Barcelona confirmó su edición del 2 al 6 de junio de 21. Entradas desde 85 euros en https://www.primaverasound.com/es. Quienes disfrutan de la electrónica, el Tomorrowland se realizará el 16 al 18 y del 23 al 25 de julio del mismo año. Tickets a la venta en https://www.tomorrowland.com/.

SOL, PLAYA Y ARENA

Reconocido por sus espectaculares playas de arena blanca y su fascinante mar en tonos azul turquesa, Cancún lo espera con el sello ‘Save Travels’, del Consejo Mundial de Viajes y Turismo (WTTC, por sus siglas en inglés) para momentos llenos de adrenalina y diversión en sus aguas. Planee su viaje desde ahora en https://www.caribemexicano.travel/cancun/.

GO MARIO

¿Se imagina realizar las clásicas carreras de Mario, esquivar obstáculos, ayudar a la princesa Peach y vencer al malvado Bowser Jr.? Todas esas aventuras serán posibles en el primer parque temático de Mario Kart del mundo en Universal Studios Japón. La gran apertura será el 4 de febrero de 2021. Entradas desde 163 USD en https://www.usj.co.jp/web/en/us.

(Foto: Universal Studios Japón)

CELEBRACIÓN ANCESTAL

La primera experiencia ultra sensorial del Perú a través de audífonos inalámbricos podrá vivirla en el Apufest, el festival ecoamigable que se desarrollará en Maras (Cusco) el próximo 19 de diciembre. Serán 150 afortunados que disfrutarán de esta auténtica vivencia, más personal y sensorial. Puede comprar sus entradas en https://www.apufest.pe/.

SI VIAJA AL EXTERIOR

Actualmente se permiten vuelos internacionales con un límite de ocho horas, lo que abarca todo el continente americano: desde Canadá hasta Argentina. En la lista destacan ciudades de Estados Unidos como Los Ángeles, Nueva York, Orlando, Miami y Houston, mientras que en el caso de México está la Ciudad de México y Cancún.

Para la expedición de pasaporte electrónico, debe realizar el pago de S/98.50. Debe gestionar una cita electrónica en https://sel.migraciones.gob.pe/web-citas-pasaporte/Citas-en-Linea-IngresoDatos.

Quienes viajen al exterior deben presentarse con una anticipación de cuatro horas en el terminal aéreo. Es obligatorio el uso de mascarillas y protectores faciales durante el vuelo. El requisito de la prueba molecular negativa de COVID-19 dependerá de las exigencias de la ciudad de destino y conexión.

VIDEO RECOMENDADO

Vuelos internacionales: Estos son los 25 nuevos destinos que se permitirán desde noviembre