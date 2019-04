Universitario: ¿quién es el niño emocionado qué grita los goles como nadie en el Monumental?

Tres cosas maravillan a los niños los fines de semana: montañas de golosinas en los cumpleaños, cordilleras de papás fritas en los almuerzos y los goles de sus equipos.

Por lo menos a los niños que conozco, a los que he seguido, a los que vi en el espejo.

La goleada de Universitario a Sport Boys pasó a ser solo estadística cuando la tribuna familiar, es decir, la popular sur, destinada hoy por el club crema a recibir a familias enteras a precios de feria, bajó en avalancha a ver de cerca el tercer abrazo de gol, protagonizado por Alejandro Hohberg y sus compañeros.

En un partido de fútbol hay 22 jugadores, una docena de hombres en el comando técnico y miles en las tribunas -14 mil el domingo contra Boys- pero aún así hay ojos entrenados que ven lo que otros no ven. Los del fotógrafo Gonzalo Córdova, por ejemplo, del diario El Bocón.

Fue obra suya el grito hermoso del niño pegado al alambre de popular sur mientras sus ídolos celebran que han ganado con justicia un partido. Todavía no sabíamos que se llamaba Thiago Ramírez, que tenía cinco años, ni que la señora que está detrás grabando con el celular es su mamá, hincha crema hasta los huesos. Fue su obra la foto de portada que, el lunes muy temprano, movilizó a fanáticos en la búsqueda del niño que tantos recuerdos había despertado en tantos viejos.

"A este niño deberían ubicarlo y premiarlo haciéndolo salir como mascota en el siguiente partido de local. Nunca lo va olvidar. ASÍ SE GRITAN LOS GOLES!!!", publicó la Asociación Todo por la 'U' en Twitter, con el tono fantástico con que iniciaba una aventura Indiana Jones. "Qué hermoso ese Niño !!!", tuiteó Evelyn Gálvez (@EvelynGalvez12). "Eso se llama amor del bueno...", publicó @johnmorec. Mi amigo Ariel Farcic, quien alguna vez me compartió la maqueta de sus sueños -el viejo Lolo Fernández de Breña adaptado a los tiempos modernos- me escribió, desde los Estados Unidos: "Me hizo recordar las noches en que de la mano pesada de mi viejo y con una bufanda enrrollada en el cullo me deslumbré por primera vez en un estadio viendo a la 'U'".

Podría decir que lo hizo llorando.

A las 12:53 de ayer, el club Universitario se sumó a la campaña #BuscandoalNiñodeLaPortada. A las 13:39 publicó: "Encontramos a Thiago".

Lo que va a ocurrir con él, con el pequeño que grita los goles como ninguno, será una odisea, un recuerdo imborrable. Universitario lo ha invitado a participar de los entrenamientos del primer equipo este viernes en el Monumental, allí donde él dejó ver su pasión. Cuando contactaron a su madre -que ha grabado un video que ya es viral- dijo que Thiago es muy hincha crema, que su mayor precio con las buenas notas es ir a la cancha. Ese día, entonces, Alejandro Hohberg, Germán Denis y Aldo Corzo le entregarán una camiseta autografiada de parte de todo el plantel y renovarán su compromiso -a través de la emoción de este niño- de pelear el campeonato nacional. Existe la posibilidad de que sea una de las "mascotas" del equipo en su próximo partido de local, que vuelva a ir al Monumental al palco presidencial, etc. Nada será tan increíble como abrazar a los jugadores que lo defienden.

Cuando subimos la foto hoy temprano y propusimos que el niño que grita tan fuerte, sea mascota en el siguiente partido, no pensamos que tendría eco.



Acá les dejamos el video y el grito de gol de Thiago. Una postal que representa a Universitario.



La U es de su gente pic.twitter.com/12UCMczbZ3 — Asociación «Todo por la U» (@Asoc_TodoporlaU) 23 de abril de 2019

Thiago Ramírez se llama. Y quiere a Universitario con la naturalidad con que se quiere a los viejos. Nos ha devuelto a la niñez de decenas de miles y eso ya es una buena noticia. Es normal que no te guste el fútbol, quizá sea bueno. Pero no sabes lo que te estás perdiendo.