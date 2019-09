El público quiere a Yola Polastry. No hay otra figura peruana que haya marcado tanto a -por lo menos tres- generaciones. En la calle aún es vista como una ídola. No causa sorpresa, pues, que las personas se acerquen a contarle sobre cómo sus canciones influyeron en su infancia o simplemente a expresarle su cariño -y por qué no, gratitud. O que de vez en cuando, al menos por dos horas, regresen a esas épocas.

Son las 6:20 p.m. y Yola -sin ser notada- llega a las instalaciones del teatro Canout. Va directo a los camerinos para un último retoque de maquillaje mientras conversa con el fotógrafo de Somos y quien escribe la nota. Han pasado casi cuatro meses desde el primer contacto hasta concretar un encuentro. “El público te está esperando”, dice alguien de producción. Ese fue el llamado para que la ‘chica de la tele’ salga en escena y, como una especie de hechizo, llene el recinto de luces.

Yola Polastri SOMOS > ELIAS ALFAGEME | EL COMERCIO

Los asistentes, en su mayoría, son adultos. Aquellos que alguna vez fueron niños van con sus hijos. Una costumbre que pasa de una generación a otra: escuchar los hits de Yola. “Es un espectáculo maravilloso antiestrés, lleno de color, perfección, lujo, calidad y saldrás como una criatura de 8 años”, asegura en su cuenta de Twitter. Y vaya que tiene razón.

Clásicos como ‘La feria de Cepillin’, ‘Mi ranchito’, ‘La gallina turuleca’ y ‘El telefonito’ resuenan en el teatro. Pero -quizás- el momento cúspide de la noche es cuando el público puede -por fin- cumplir el sueño de ser burbujita. Hace 30 años aquello hubiera sonado como un disparate. Inimaginable. Y la misma Yola lo reconoce.

A sala llena, Yola Polastry se presenta todos los domingos en el teatro Canout. (Foto: Elías Alfageme) SOMOS > ELIAS ALFAGEME | EL COMERCIO

Ese no fue el único contacto que tuvimos con Yola, pero eso lo sabrá más adelante. Mientras, vamos a ver a Yola de la tele este domingo, su última función, en el teatro Canout. Una presentación donde -reiteramos- hará un viaje al pasado y (re)vivirá su infancia, la mejor época de todas.

SOBRE EL SHOW

Función: domingo 29 de Setiembre

Hora: 6 p.m.

Lugar: Teatro Canout (Av. Petit Thouars 4550, Miraflores)

Entradas: en Teleticket de Wong y Metro, y boletería del teatro.