Cindy Novoa (@CindyNovoa22) nació en Amazonas, Perú. Siempre quiso ser futbolista y seleccionada y en 2019 se convirtió en la mejor del Perú. Es una de las 13,36 millones de niñas y mujeres que juegan al fútbol de forma organizada en sus federaciones, según encuesta de la FIFA del 2019. Dejó la ‘U’ para jugar en Alianza Lima, un pase histórico. Aquí responde el Test de Proust electoral.

—¿Qué es lo primero que harías si fueras electa presidente?

—Lo primero que haría sería poner en orden los tres poderes del Estado: el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial.

—¿Dónde vivirías si mañana ganas las elecciones: en tu casa o en Palacio?

—En mi casa.

—¿A qué persona en el mundo no convocarías a tu plancha de gobierno?

—No convocaría a nadie con antecedentes corruptos. Un buen gobierno debe estar formado por personas que quieren sacar adelante al país.

—¿Qué es lo más urgente por corregir: el desempleo, la inseguridad, la salud o la educación?

—La educación.

—¿Alguna vez ganaste unas elecciones en el colegio o en tu edificio?

—¡He ganado las elecciones para la capitanía en mi equipo de fútbol!

—¿Por qué el Perú tiene a todos sus últimos presidentes envueltos en problemas de corrupción?

—Porque pensaron solo en su beneficio personal y dieron mal uso de su autoridad. Se burlaron de las personas que confiaron en ellos.

—Nombra tres políticos peruanos buenos de todos los tiempos.

—Ninguno. Los únicos políticos que conozco tienen antecedentes de corrupción.

—¿Ser político en el Perú es un premio o un castigo?

—Creo que puede ser un premio dependiendo de cómo lleves tu carrera política: puedes hacer cosas que cambien la vida de otras personas.

—¿Cuál sería el lema de tu campaña y/o gobierno?

—Siempre me ha gustado el lema que dice “El Perú contigo”.

—¿Qué talento especial te gustaría tener?

—Me gustaría viajar en el tiempo.

—¿Dónde y cuándo has sido absolutamente feliz?

—En Amazonas, el lugar donde nací. Allí tenía juntos a mis padres. Era muy feliz.

—¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

—Mi mamá, mis hermanas y el fútbol. ¡Tengo muchos!

—Si murieras y se te permitiera volver convertido en un político, ¿serías de centro, de izquierda o de derecha?

—Sería de izquierda. Pensaría en alternativa para hacer un gran cambio.

—¿Cómo te gustaría ser recordado?

Como una persona valiente.

—¿En qué ocasiones mientes?

Cuando estoy jugando y me golpean tan fuerte que tengo que mentir. El doctor se me acerca y me dice: ¿Te duele? Y yo le digo que no para seguir jugando, pero por dentro me duele muuucho.

—¿Qué cualidad admiras más en una persona?

—Su lealtad, la honestidad y la humildad. Y que sea empática con las demás personas.

—¿Qué harías con poder?

—Ayudaría a todos a tener más oportunidades en la vida.





