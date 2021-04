Conforme a los criterios de Saber más

Percy Céspedez inicia el año con fuerza: lanzó “El arte no puede detenerse”, una iniciativa para apoyar a los artistas nuevos y emergentes que, afectados por la crisis sanitaria y económica, no pueden costear una producción audiovisual. El renombrado realizador audiovisual -nominado a un Grammy Latino en el 2010 y ganador de cuatro premios MTV- sigue de cerca el panorama político. Cansado de la ‘criollada’, de ocupar un cargo público, transformaría los ministerios de educación y cultura para dejar de “seguir siendo gobernados por corruptos”. “Hemos llegado a tal extremo que el ciudadano común está recobrando de a pocos la capacidad de indignación ante tanta desfachatez”, agrega. Eso sí, no reencarnaría como un político. Eso y más en el Test de Proust Electoral de Somos.

¿Qué es lo primero que harías si fueras electo presidente?

Declarar en emergencia REAL al país y tomar acciones concretas: cárcel para los corruptos, seguridad ciudadana; reforma educativa inmediata; renovar el Ministerio de Cultura; invertir en la imagen del Perú y hacer que los medios cumplan su papel obligatorio como difusores de cultura y valores.

¿Dónde vivirías si mañana ganas las elecciones: en tu casa o en Palacio?

Mi casa es mi santuario artístico, imposible mezclarlo con política. Tendría que trasladarme a Palacio por cuestión de funcionalidad y seguridad para estar completamente enfocado en las responsabilidades del cargo.

¿A qué persona en el mundo no convocarías a tu plancha de gobierno?

A impresentables como: Becerril, Vitocho y Chehade. Representan la podredumbre moral, el oportunismo y el beneficio personal enquistado en la política peruana tradicional.

¿Qué es lo más urgente por corregir: el desempleo, la inseguridad, la salud o la educación?

La educación es primordial. Actualizarla, dinamizarla, reformarla. Lograr que todo peruano pueda acceder a ella gratuitamente instituyendo calidad antes que cantidad, y promover valores sociales y culturales primordiales.

¿Alguna vez ganaste unas elecciones en el colegio o en tu edificio?

Siempre termino siendo el líder natural de mi entorno. Soy extremadamente determinado en lograr las cosas que quiero. La gente suele motivarse por mi pasión con las causas que me comprometo.

¿Por qué el Perú tiene a sus últimos presidentes envueltos en problemas de corrupción?

Porque la corrupción del Perú es un proceso que viene incentivándose y creciendo casi de forma estandarizada. Hemos llegado a tal extremo que el ciudadano común está recobrando de a pocos la capacidad de indignación ante tanta desfachatez.

Nombra tres políticos peruanos buenos de todos los tiempos.

Nunca he sabido de uno. Valentín Paniagua, ¿quizás?

¿Cuál sería el lema de tu campaña y/o gobierno?

Serían tres: #LaLeySeCumpleSíoSí #EducaciónDeCalidadParaTodos y #ElArteNoPuedeDetenerse

¿Ser político en el Perú es un premio o un castigo?

Es un premio para el oportunista y un castigo para el consecuente.

¿Qué o quién es el gran amor de tu vida?

Mi ahijado Evan. Transformó totalmente mi universo cuando llegó a mi vida. Él es la única persona que está por encima de mi carrera.

¿Dónde y cuándo has sido absolutamente feliz?

En New York, cada navidad jugando con la nieve en Central Park y siendo el Santa secreto de los desamparados de la calle 34.

Si murieras y se te permitiera volver convertido en un político, ¿serías de centro, de izquierda o de derecha?

No regreso como político de ninguna forma, salvo que reencarne en John F. Kennedy para exponer todo lo que se esconde detrás de los gobiernos del mundo.

¿Cómo te gustaría ser recordado?

Como un profesional A1, valiente y consecuente, que usó su talento para cambiar su realidad personal y así poder contribuir con el desarrollo del arte audiovisual en su país.

¿En qué ocasiones mientes?

Cada vez que digo que nunca más me voy a indignar por la mediocridad reinante y la desidia de la gente.

¿Cuál es la cualidad que más admiras en una persona?

La lealtad, el compromiso y el sentido de justicia.

¿Qué harías con poder?

Transformar radicalmente la situación del medio artístico y cultural del país, elevar la imagen del Perú ante el mundo y erradicar “la criollada” como patrón de vida. Sin educación y cultura estamos condenados a seguir siendo gobernados por corruptos.