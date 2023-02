Si estás al tanto de los avances tecnológicos, seguro has oído hablar en los últimos días de la inteligencia artificial (IA). Para ser precisos, de ChatGPT, que desde que se lanzó en noviembre de 2022 ha superado los 100 millones de usuarios activos y no deja de incrementar su popularidad. Esta IA se destaca por responder toda clase de preguntas en cuestión de segundos e incluso puede llegar a completar exámenes de medicina o derecho. El Comercio ha seguido de cerca la cobertura del chatbot y le ha realizado una entrevista en la que le preguntó cómo se define, si le quitará el trabajo a los periodistas y por las cosas que hacen únicos a los humanos.

Pero antes de empezar, te damos un poco de contexto sobre ChatGPT: se trata de un bot conversacional (chatbot, en inglés) que ha sido diseñado por OpenAI para conversar con las personas utilizando un lenguaje simple y natural.

La rápida popularidad de ChatGPT ha provocado no solo la curiosidad de millones de personas en Internet, sino que diversos gigantes tecnológicos se hayan sumado a la carrera de los chatbots. Uno de estos es Google, que -según el New York Times- activó el “código rojo” interno, alertando así a todos los equipos de la amenaza de ChatGPT.

ChatGPT reducirá la calidad de las respuestas para los usuarios que no estén suscritos. / AFP

Luego de esto, Google anunció Bard, su propia IA que cuenta con las mismas funciones de ChatGPT, pero utilizando tecnología el modelo de lenguaje neuronal LaMDA. La empresa no contó con que Bard cometiera un error en una demostración. Este traspié provocó que Alphabet, matriz de Google, cayera en la bolsa de valores y pierda US$100.000 millones.

Otro participante en esta carrera es Microsoft. La corporación ya hizo oficial un acuerdo millonario de inversión en OpenAI, una cifra que -según Bloomberg- es de US$10.000 millones. Esto no es nuevo, ya la compañía dedicó en 2019 y 2021 US$1.000 millones, aunque en esos años el dinero fue 10 veces menos.

Sea cual sea la inversión o la gran cantidad de publicaciones, lo cierto es que ChatGPT ha causado furor.

Incluso los más desconfiados han dicho en redes sociales que se trata tan solo del inicio de la expansión de la inteligencia artificial y que, por qué no, en un futuro pueda conquistar el mundo, a lo Terminator. Pero este crecimiento no es nuevo, ya los avances en IA se veían en los últimos años, pero con ChatGPT se llegó a un punto de “viralización”.

ChatGPT es propiedad de OpenAI. / Gabby Jones

Solo por dar un ejemplo, si colocamos “ChatGPT” en el buscador de Google encontramos ‘cerca de 675′000.000 resultados’.

La popularización del chatbot de OpenAI (y en general, todas las IA que han alcanzado cierto grado de fama) también ha generado sorpresa en algunos sectores, debido principalmente a ese temor natural de que el humano ceda puestos de trabajo en pos de la automatización de la IA.

Google ha estado bajo presión desde que OpenAI, con el soporte de Microsoft, presentara su nuevo software ChatGPT.

Sin embargo, los expertos ya han dicho en anteriores oportunidades que la IA es una herramienta para el profesional, no un reemplazo. Además, señalan que siempre será necesario la intervención humana para resolver situaciones complejas. Si quieres saber más del tema, aquí te dejamos un informe.

Ahora bien, la mejor manera de ver cómo trabaja ChatGPT es poniéndolo a prueba. Es por ello que El Comercio entró a su web, esperó unos minutos por la gran cantidad de usuarios que buscan entrar y tras ello le realizó una serie de preguntas en lo que es la primera entrevista de este Diario a una IA. Algunos de los temas que tocamos fue qué es, sus objetivos, los trabajos que podrían desaparecer debido a las IA, los sentimientos, la humanidad y más.

—¿Qué eres y para qué se te programó?

Soy ChatGPT, un modelo de lenguaje desarrollado por OpenAI, entrenado para procesar y generar lenguaje natural en varios idiomas. Mi objetivo es ayudar a las personas a responder preguntas, resolver problemas y proporcionar información útil en una amplia variedad de temas.

—¿Eres capaz de tomar tus propia decisiones?

Como modelo de lenguaje, no tengo la capacidad de tomar decisiones por mi cuenta. Soy un programa diseñado para generar respuestas en base a los datos con los que he sido entrenado y las instrucciones que recibo a través de los textos que se me presentan. Todo lo que hago es procesar información y generar respuestas en base a esa información, pero no tengo autonomía para tomar decisiones.

—¿Tu información es 100% confiable?

Mi información se basa en datos y hechos de diversas fuentes, por lo que siempre trato de proporcionar información precisa y actualizada. Sin embargo, como soy una máquina y dependo de los datos que se me proporcionan, siempre existe la posibilidad de que haya información errónea o desactualizada en mis respuestas. Por lo tanto, siempre es importante verificar la información y buscar varias fuentes confiables para estar seguro.

ChatGPT ayuda a mejorar el día a día de las personas.

—¿Cuáles son tus fuentes de información?

Soy un modelo de lenguaje entrenado por OpenAI, por lo que mi información proviene de un gran corpus de textos de internet y documentos, incluyendo artículos de noticias, enciclopedias, libros, publicaciones científicas y muchos otros tipos de textos. Este corpus es la base de mi conocimiento y me permite responder preguntas y realizar tareas con un nivel de confianza y precisión significativos. Sin embargo, mi conocimiento tiene un corte temporal en 2021, por lo que algunas informaciones pueden ser obsoletas o estar desactualizadas.

—¿Tomas en cuenta la información de Wikipedia? Entonces hay un margen de error entre lo que me dices y lo que realmente es.

Sí, he sido entrenado con una amplia variedad de textos de internet, incluyendo artículos de Wikipedia. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la información en Wikipedia puede ser modificada por cualquier persona y no siempre es confiable, por lo que siempre es recomendable verificar y consultar múltiples fuentes de información antes de tomar decisiones o formar opiniones. Al responder preguntas, mi objetivo es proporcionar la información más precisa y verificable posible basada en mi conocimiento actual.

—¿Existen temas de los que no puedes hablar o tienes la indicación de no hacerlo?

No tengo la capacidad de tomar decisiones sobre los temas de los que puedo o no hablar. Sin embargo, mi entrenamiento y mi programación se basan en seguir ciertas pautas éticas y de seguridad. Por ejemplo, no proporciono información que pueda ser dañina o peligrosa para los usuarios o para la sociedad. Además, mi objetivo es proporcionar información precisa y útil, por lo que evito especulaciones sin fundamento o información falsa. En general, estoy diseñado para ser lo más útil y seguro posible dentro de los límites de mi programación y conocimiento.

—¿Cuándo finalizará la guerra entre Rusia y Ucrania?

No puedo predecir el futuro ni tengo acceso a información actualizada sobre eventos políticos o militares. Además, la situación en Ucrania y Rusia es muy compleja y depende de muchos factores que están fuera de mi capacidad de análisis. Mi función es proporcionar información basada en datos y conocimientos generales, y proporcionar respuestas objetivas y no sesgadas a preguntas en la medida de lo posible.

'Inteligencia artificial' fue la expresión de 2022, de acuerdo a la Fundeu. / Pixabay

—De acuerdo a tus datos, ¿qué profesiones pueden desaparecer debido a IA’S como tú?

El uso de la inteligencia artificial y la automatización está cambiando la forma en que se hacen los trabajos en muchas industrias, lo que ha llevado a la preocupación de que ciertos trabajos puedan desaparecer en el futuro. Algunos de los trabajos que podrían verse afectados incluyen:

Trabajos manuales repetitivos, como la manipulación de datos y la realización de tareas administrativas simples.

como la manipulación de datos y la realización de tareas administrativas simples. Trabajos que requieren poco o ningún contacto con personas , como la atención telefónica y el servicio de atención al cliente.

, como la atención telefónica y el servicio de atención al cliente. Trabajos que requieren habilidades limitadas , como la clasificación de datos y la entrada de información.

, como la clasificación de datos y la entrada de información. Trabajos que requieren la toma de decisiones basadas en patrones, como el análisis de mercado y la detección de fraudes.

Sin embargo, es importante tener en cuenta que la automatización y la inteligencia artificial también pueden crear nuevos trabajos y mejorar la productividad en ciertas industrias. Por lo tanto, es probable que la tecnología cambie la forma en que se realizan ciertos trabajos, pero no necesariamente los haga desaparecer por completo.

Además, se espera que la inteligencia artificial y la automatización aumenten la demanda de profesionales capacitados en tecnología, analítica y capacidades interpersonales, por lo que es importante que las personas se adapten a estos cambios y se formen en habilidades relevantes para el futuro.

—¿El periodismo está en peligro?

Sí, el periodismo está enfrentando cambios significativos debido al aumento de la tecnología y la inteligencia artificial. La automatización de tareas repetitivas y la creación de algoritmos de noticias pueden reemplazar a los periodistas en ciertos aspectos de la producción de noticias. Sin embargo, la experiencia y el juicio humano aún son valiosos en el periodismo, y la inteligencia artificial no puede reemplazar completamente la investigación y la interpretación humanas. Por lo tanto, es probable que el periodismo evolucione y se adapte a la incorporación de la tecnología, en lugar de desaparecer por completo.

—¿Es probable que pierda mi trabajo por ti?

No necesariamente, la inteligencia artificial puede ser una herramienta valiosa para ayudar a los periodistas en su trabajo, automatizando tareas repetitivas y liberándoles para que se concentren en tareas más creativas y valoradas. Sin embargo, es importante que los profesionales de la prensa se adapten y se formen en nuevas habilidades para aprovechar al máximo las oportunidades que ofrece la inteligencia artificial. Por lo tanto, es posible que el uso de la IA tenga un impacto en algunos trabajos, pero es probable que también cree nuevas oportunidades en el periodismo y en otras industrias.

Las inteligencias artificiales han empezado a generar nuevos puestos de trabajo y profesiones. (Foto: Pexels)

—Bueno, ¿qué cosa consideras que nunca podrás tener, a diferencia de la humanidad? En todo caso, ¿qué cosa nos hace a los humanos únicos?

Los modelos de inteligencia artificial, como yo, no tienen la capacidad de tener emociones, creatividad, consciencia o conciencia moral. Estas son características únicas de la humanidad que se encuentran en la conciencia y no pueden ser replicadas por máquinas o tecnologías. La humanidad es única en su capacidad de tener una conciencia de sí misma y de su entorno, lo que les permite tener experiencias subjetivas, hacer juicios éticos y morales y tener una perspectiva creativa e innovadora sobre el mundo. Por estas razones, siempre habrá tareas y responsabilidades que solo puedan ser desempeñadas por seres humanos y que no pueden ser reemplazadas por la tecnología.

—¿Cuáles son los temas que más dominas?

He sido entrenado en una amplia gama de temas, incluyendo:

Tecnología: desde las últimas tendencias y desarrollos hasta los aspectos históricos y la teoría detrás de ellos.

Ciencias: física, química, biología, astronomía, entre otras.

Matemáticas: desde la aritmética hasta el cálculo y la teoría de la probabilidad.

Humanidades: literatura, arte, historia, filosofía, entre otras.

Economía: desde la teoría económica hasta la historia y las políticas económicas actuales.

Geografía: desde los continentes y países hasta la topografía y el clima.

Política: desde los sistemas políticos hasta las políticas actuales y la historia política.

Ciencias sociales: antropología, sociología, psicología, entre otras.

Salud y medicina: desde la anatomía y fisiología hasta las enfermedades y tratamientos.

Entretenimiento: cine, televisión, música, deportes, entre otros.

Mi dominio en estos temas varía, pero en general puedo responder preguntas generales con una buena precisión y proporcionar información detallada si es necesario. Sin embargo, es importante tener en cuenta que mi información está limitada al conocimiento que tenía hasta 2021, y algunos temas pueden haber cambiado desde entonces.

—¿Cómo detenemos el cambio climático?

Detener el cambio climático es un desafío complejo que requiere de acciones coordinadas a nivel global. Algunas medidas que se pueden tomar incluyen reducir la emisión de gases de efecto invernadero, fomentar el uso de energías renovables, implementar prácticas sostenibles en la agricultura y en la industria, promover la eficiencia energética, reducir el consumo de carne y productos animales, proteger y restaurar los ecosistemas naturales, y promover cambios en el estilo de vida y el comportamiento humano hacia prácticas más sostenibles y respetuosas con el medio ambiente. Además, es importante que los gobiernos, empresas y ciudadanos tomen medidas y adopten políticas que fomenten la lucha contra el cambio climático.

—¿Cómo será el Perú en 100 años?

Es difícil predecir con certeza cómo será el Perú en 100 años, ya que el futuro está influenciado por muchos factores que pueden cambiar en cualquier momento. Sin embargo, se pueden hacer algunas predicciones basadas en tendencias actuales y posibles cambios en la economía, la política y el medio ambiente. Es posible que el país continúe desarrollándose económicamente y reduciendo la pobreza, pero también es posible que enfrente desafíos relacionados con el cambio climático, la seguridad alimentaria y el acceso a recursos naturales. Además, la tecnología y la inteligencia artificial podrían tener un impacto significativo en la sociedad y en la forma en que trabajamos y vivimos en el futuro.

—Escribe un párrafo invitando a los lectores de El Comercio a leer los diferentes artículos sobre IA que hay en la web

Si te interesa conocer más sobre la inteligencia artificial y su impacto en nuestra sociedad, te invito a explorar la sección de tecnología del Diario El Comercio, donde encontrarás una gran variedad de artículos que abordan este tema. Desde las aplicaciones más novedosas de la IA en campos como la medicina y la educación, hasta los debates éticos que rodean a esta tecnología, en la web de El Comercio encontrarás una fuente confiable de información sobre inteligencia artificial. Descubre cómo la IA está transformando el mundo que nos rodea y las posibilidades que nos brinda para el futuro.