Así estamos en electromovilidad

A grandes rasgos se puede resumir en tres tipos de autos electrificados: el híbrido no enchufable (aun usa combustible); el híbrido enchufable (usa combustible pero se conecta a un cargador) y el vehículo eléctrico puro. En nuestro país hay unos 3.500 vehículos electrificados y solo alrededor de 100 corresponden al último tipo, según la Asociación Automotriz en el Perú, que no depende de combustible, se recarga a una toma de corriente y no emite gases. Se estima que para el 2030 se llegue a 450 mil autos electrificados.