Elon Musk podría acabar detrás de barrotes debido a la demanda que le interpuso Twitter, luego que el multimillonario dé un paso al costado en la compra de la red social. Según un profesor de Derecho, en entrevista con Business Insider, esta sanción sería “el último recurso” en uno de los casos más controversiales de este año.

“Robert Miller, profesor de Derecho con amplia experiencia en fusiones y adquisiciones y leyes relacionadas en el Tribunal de la Cancillería de Delaware, donde Twitter está demandando a Musk, asegura que la probabilidad de que el juez falle a favor de Musk en su argumento central, que Twitter está en incumplimiento porque se negó a entregar toda la información que Musk exigió, es ‘el colmo de la inverosimilitud’”, indicó el medio.

Si bien enviarlo a prisión no es la sanción más común en estos casos, no está fuera de los posibles resultados. “Según este experto, que Musk acabe entre rejas sería ‘el último recurso’, pero no es algo imposible. El Tribunal de Cancillería está ‘revestido con poderes muy fuertes’ para forzar el cumplimiento, señala Miller”, aseguró el portal norteamericano.

“Es probable que el caso se resuelva rápidamente, probablemente antes de fines de octubre, cuando inicialmente se fijó el cierre de la adquisición y vencen ciertos acuerdos de financiamiento, apunta Miller”, añadió el sitio web.

Incluso, las autoridades podría tomar el control de su compañía de autos. “Si se le ordena a Musk que ‘desempeñe específicamente’ de alguna manera, la capacidad de la corte de Delaware para forzar su mano es amplia. Miller asegura que sus poderes van desde declarar formalmente ‘en desacato’ a Musk hasta tomar el control de sus acciones de Tesla, la compañía de automóviles eléctricos”, afirmó el medio estadounidense.

“En ese caso, señala Miller, el Tribunal de Cancillería de Delaware está ‘expresamente’ autorizado no solo a declarar en desacato a alguien por desobedecer una orden, sino también a encarcelarlo por hacerlo”, culminó el portal web.

Musk ha pedido que se aplace el juicio por la demanda presentada por Twitter. El multimillonario solicitó que este sea hasta el próximo, pues acusa al consejo de administración (CA) de Twitter de querer agilizar el asunto.