Cinco preguntas del Examen de Admisión de la UNI que te pondrán a prueba

Esta semana, más de 6.300 postulantes luchan por una de las 874 vacantes que ofrece la Universidad Nacional de Ingeniería (UNI) en el Examen de Admisión 2019 – 1.

Lo jóvenes se preparan para rendir el tercer examen este viernes 15 de febrero, cuando se tome la prueba de Física y Química. Las pruebas de Aptitud Académica y Humanidades y Matemática se realizaron el 11 de febrero y 13 de febrero, respectivamente.

Por ello, aquí te presentamos algunas de las preguntas aplicadas a los postulantes que buscan una vacante en este exigente proceso de admisión de la UNI.

► Razonamiento Matemático

1. Se definen las proposiciones:

p ⇓ q = ~p ∧ q

p ⇑ q = p ∧ ~q

Además la proposición:

~[(q ⇓ p) → (q ⇑ r)] ≡ V



Determine los valores de verdad de p, q y r respectivamente.



A) FFF B) FVV C) VFV

D) VVF E) VVV

2. En la siguiente sucesión establezca el elemento que debe ir en la posición X.

​

2; 6; 12; X; 30; 42; 56



A) 18 B) 20 C) 22

D) 24 E) 26

3. Mateo le dio a Xiomara tantas veces 25 céntimos como soles tenía en su billetera. Si aún le quedan S/225, ¿cuántos soles tenía Mateo en su billetera?

A) 280 B) 300 C) 320

D) 330 E) 350

4. De la siguiente ecuación:

A) – f(x) B) – 1/2 f(x) C) 0

D) f(x) E) 2 f(x)

5. Juana tiene 3 amigos: Marcos, Luis y Víctor; que viven en tres ciudades distintas: Lima, Cusco e Iquitos, y tienen 3 carácteres distintos: tímido, liberal y agresivo. Se desea saber dónde vive Víctor y su respectivo carácter.



Información brindada:

I. Marcos no está en Lima ni Luis en el Cusco,

y el que vive en Iquitos es agresivo.

II. El que está en Lima no es tímido, en tanto que

Luis no es liberal ni tímido.

Para resolver el problema



A) La información I es suficiente.

B) La información II es suficiente.

C) Es necesario utilizar ambas informaciones.

D) Cada información, por separado, es suficiente.

E) Falta información.

Para conocer las respuestas, CLIC AQUÍ.



