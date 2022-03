La privacidad en la red es uno de los temas que más debates generan en los últimos años debido al avance de la tecnología y -en algunos casos- su intromisión en las vidas de las personas. Si bien ha quedado claro que la identidad de los humanos debe ser tratada con sumo cuidado, un nuevo cambio en Google Maps agrega una arista a este campo con otros seres como protagonistas.

Ahora, además de desenfocar los rostros de los seres humanos captados con su función Street View, las caras de los perros presentes en las calles también se difuminan. Tal como apuntan desde Reddit, los rostros de estas mascotas también se ocultan desde hace un tiempo.

“Cuando creamos contenido de Street View a partir de grabaciones de vídeo 360º enviadas por los usuarios, aplicamos nuestros algoritmos para desenfocar automáticamente las caras y las matrículas”, declaró Google a The Mirror.

Ejemplo de perro con rostro difuminado en Google Maps. (Foto: Google Maps)

No obstante, si bien la compañía mencionó lo anterior, los reglamentos de protección de datos (RGPD) no contemplan a los animales. Por eso mismo, no queda totalmente claro si este cambio ha sido implementado deliberadamente por la empresa o si es un fallo de su algoritmo.

Según lo que menciona el reporte de The Mirror, este cambio parece haber sido implementado para proteger la identidad de las personas cercanas a la mascota que aparecen en el Street View de Google Maps. No obstante, aún no se sabe con certeza si esto se ampliará a otros animales que se ubiquen cerca de un humano, un factor que podría ser usado para identificar a alguien.

