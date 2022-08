Google Trends en una herramienta de Google que muestra los términos más populares que se buscan en Internet. Desde hace poco, las tendencias de búsqueda de Perú ya se encuentran disponibles.

Así, en la captura de abajo tomada el jueves 18 a las 2 P. M. se muestra que los temas más buscados en nuestro país en Google Chrome son sobre el Ministerio del Trabajo, el partido entre Aldosivi vs. Vélez, el local de votación para las elecciones municipales, entre otros.

Cuando Google Trends se lanzó por primera vez en 2006, se anunció que las personas podían usarlo para ver qué sabores de helado eran populares en diferentes lugares y qué concursantes de American Idol eran tendencia. Quince años después, Google Trends puede decirnos mucho más: puede mostrarnos lo que realmente le importa a las personas en todo el mundo.

A propósito de los 15 años del lanzamiento Google Trends, presentamos también 15 consejos para utilizar mejor esta herramienta y así conocer mejor lo que están buscando los peruanos. Las recomendaciones han sido formuladas por Simon Rogers, Data Editor de Google Trends, en base a preguntas como “¿cómo utilizar Google Trends?” y “¿cómo funciona Google Trends?”, que se encontraban entre las más buscadas en Google Chrome.

1. Datos por fecha: Google Trends puede decirte qué buscaban las personas en cualquier fecha desde 2004 hasta hace apenas unos minutos. También se basa en dos conjuntos de datos: uno histórico (de 2004 a hace tres días) y uno en tiempo real (desde la semana anterior). El conjunto en tiempo real es más granular, con datos minuto a minuto.

2. Tendencias o Más buscados: Las búsquedas en tendencia (o en aumento) son aquellas que se aceleran más rápido, mientras que las principales búsquedas o “Más buscados” son las consultas más buscadas en un período de tiempo específico. Las búsquedas en tendencia son útiles para ver cómo han cambiado las cosas: los datos de Trends son dinámicos, por lo que los datos pueden fluctuar de un momento a otro.

3. Elige temas siempre que puedas: Cuando comiences tu viaje en Google Trends, tendrás la opción de buscar un “término” o un “tema”. Recomendamos elegir la opción de tema siempre que sea posible. Los temas son independientes del idioma y tienen en cuenta las variaciones ortográficas (¡y hasta los errores!), así como las varias formas de referirse a lo mismo, por lo que son más representativos.

4. Compara entre diferentes lugares: ¿Cómo se comparan las búsquedas de lo mismo en, por ejemplo, Nueva York y Kansas City? Bueno, Google Trends normaliza los datos de búsqueda para facilitar las comparaciones entre términos. Los resultados de la búsqueda se normalizan según la hora y la ubicación de una consulta. Esto significa que los resultados de búsqueda por geografía son comparables, con lo que puedes ver que el primer lugar en búsquedas para brunch este año es Miami, pero el primer lugar en búsquedas para desayuno es Panama City en Florida.

5. Tendencias de hoy: En varios países del mundo, puedes ver las tendencias de cada día. También es donde podrás darte una idea del volumen de búsquedas.

6. Descubre lo que está en tendencia en este momento: Las tendencias de búsqueda en tiempo real son excelentes para ver lo que está sucediendo en el momento y en el contexto de la cobertura de noticias.

7. Compara entre temas: Si deseas comprender la escala de una tendencia, puedes usar comparaciones relativas para medir la popularidad. El clima es uno de mis temas favoritos para usar como punto de referencia. Es uno de los temas más grandes y consistentes que la gente busca todos los días.

8. Ver cómo diferentes lugares buscan la misma cosa: Esta es una de mis funciones ocultas favoritas de Trends. Puedes comparar hasta cinco temas o términos de búsqueda, y para cada uno, puedes especificar la geografía. Por ejemplo, puedes ver cómo las búsquedas de COVID-19 variaron en diferentes países del mundo durante los últimos 12 meses.

9. Las tendencias pueden ayudarnos a visualizar intereses comunes: Google Trends es realmente un conjunto de datos centrado en las personas. Buscamos lo que nos interesa. Incluso si esos intereses pudieran parecer oscuros a veces, es probable que no seas el único que desea obtener más información sobre un tema determinado. Google Trends nos ayuda a visualizar y explorar nuestros sueños, perros y gatos e incluso cómo arreglar un inodoro.

10. Las tendencias no son encuestas: Google Trends no es una herramienta para crear encuestas científicas y no debe confundirse con los datos de las encuestas. Simplemente refleja el interés de búsqueda en temas particulares durante un período de tiempo específico.

11. … pero pueden decirte mucho: La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE) usa Trends para rastrear el PIB cada semana, entre sus publicaciones trimestrales, para obtener una visión más detallada de lo que está sucediendo en la economía mundial.

12. Autocompletar no es lo mismo que los datos de Trends: La función de Autocompletar intenta predecir lo que estás escribiendo para que puedas llegar más rápido a lo que estás buscando. Pero debido a que es una función predictiva, no queremos sorprender a la gente con predicciones. Entonces, aunque puedes buscar lo que quieras, tenemos políticas para lo que puede aparecer en Autocompletar. Trends, por otro lado, es una herramienta en la que puedes buscar intereses de búsqueda para cualquier consulta. Debido a que la escribes y solicitas ver los resultados, te mostraremos los datos de Trends disponibles para casi cualquier consulta.

13. Ve las tendencias cerca de ti: Otra característica interesante de Trends en los EE.UU. es la capacidad de ver las tendencias en un área metropolitana sin siquiera poner un término de búsqueda. Puedes ver lo que estuvo en tendencia durante el último mes o incluso el año. Por ejemplo, estas fueron las tendencias en San Francisco durante el mes pasado.

14. Descarga tus datos: Simplemente haz clic en el botón de descarga a un lado de cada gráfico. Para obtener un conjunto de datos más grande, consulta este nuevo conjunto de datos de búsquedas diarias en tendencia del equipo de Google BigQuery.

15. Y recuerda: ¡Diviértete con Google Trends! Alrededor del 15% de las consultas diarias en la Búsqueda de Google nunca se habían hecho antes. Por tanto, es una excelente manera de echar un vistazo detrás de la cortina a los intereses en constante cambio de las personas alrededor del mundo.