Es el sueño de muchos. Con componentes que cuestan miles de soles por sí solos, ensamblar una computadora tope de gama (que en su mayoría son las PC gamer) se puede antojar como un lujo. Pero, son muchos los que están dispuestos a juntar mes a mes parte de su salario o propinas con el fin de algún día tener una poderosa PC. A raíz de esto nace la pregunta: ¿cuánto es lo que puede costar armar una supercomputadora en el Perú? Aquí te contamos los resultados de nuestra investigación.

Antes de empezar, recordemos que para tener una PC gamer no es necesario adquirir los productos más tops, ya que estos suelen tener características que no siempre son aprovechadas del todo. Es por ello que para adquirir una computadora, lo primero que debemos hacer es averiguar qué vamos a jugar, hacer y cuánto es lo que podemos invertir, puesto que no es necesario gastar una fortuna si nos informamos adecuadamente.

Ahora bien, para la elaboración de esta nota buscamos en diferentes tiendas locales especializadas en la distribución de hardware, además de revisar los últimos productos disponibles en el mercado peruano.

Millones de personas a nivel global utilizan su PC para jugar videojuegos. (Foto referencial: Shutterstock)

Asimismo, si te encuentras en plena investigación para armar tu PC gamer, te aconsejamos revisar varias tiendas (y no solo una) para evaluar sus precios, pues la variedad a día de hoy puede resultar abrumadora y confusa.

Sin más que agregar, a continuación, los resultados de la pregunta: ¿Cuánto cuesta ensamblar una supercomputadora gamer en el Perú?

El cerebro de la máquina

Lo primero que hemos decidido buscar es el procesador (CPU). Este dispositivo es el encargado de todas las operaciones generales del sistema, tal cual fuese un cerebro con el cuerpo humano, aunque con la gran diferencia que es tan pequeño que lo podemos tener en una mano.

A día de hoy, encontramos dos grandes competidores: Intel y AMD, cada uno con sus ventajas y desventajas. Sin embargo, como nuestra PC se enfoca principalmente en el gaming, nos decantamos por el Intel Core i9-12900KS o por el AMD Ryzen 9 5950X.

El precio del CPU Intel es variado, pero se puede encontrar en promedio a US$955 (S/.3.743,60, al cambio actual). El procesador AMD, por su parte, está en los US$897 (S/. 3.489). La gran diferencia en precio se da debido principalmente a que la próxima generación de CPU’s AMD, la que se mide uno a uno con la generación 12 de Intel, está por llegar en las próximas semanas.

Intel Core i9-12900KS y AMD Ryzen 9 5950X. / Intel, AMD

Sumado a esto, también debemos recordar la refrigeración del procesador, ya que al ser tan potentes necesitan un equipo que los mantenga frescos y con buenas temperaturas. Nadie quiere echar a perder una inversión de miles de soles.

Dicho esto, utilizaremos una refrigeración líquida, un equipo que funciona como si se tratase de un radiador en un auto y tiene como objetivo mantener la temperatura en cifras aceptables cuando estemos realizando tareas pesadas como jugar, diseñar o editar.

Para ello tenemos el Asus ROG Ryujin 360 RGB AIO OLED, que cuesta US$353 (S/. 1.383). Procuremos tener la tarjeta madre y el sistema de refrigeración en la misma marca, para evitar problemas en cuanto a optimización. Así, si escogemos motherboard MSI, refrigeración MSI.

Asus ROG Ryujin 360 RGB AIO OLED, que cuesta US$353. / Asus

Armando el esqueleto

Sigamos con la comparación del cuerpo humano: ahora que tenemos el cerebro, ¿qué falta? Un esqueleto en el cual podamos montarlo. Dicho de otra forma, el siguiente componente es la placa madre (conocida también como Motherboard).

Si la placa es el esqueleto en el que vamos a armar nuestra PC, ¿por qué escogemos primero el procesador? Hay una simple razón: las placas están hechas en función al CPU que escojamos. Es decir, dependiendo del tipo de socket de nuestro CPU, deberemos seleccionar la Motherboard, ya que si no son compatibles, podríamos llevarnos sorpresas.

Para nuestra supercomputadora gamer 2022, hemos escogido dos opciones: la Asus ROG MAXIMUS Z690 HERO para Intel o la Asus ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO para AMD, ambas de la firma Asus, una de las empresas más destacadas (y resaltantes por sus diseños llenos de luces RGB y detalles gamers) en el rubro.

Asus ROG MAXIMUS Z690 HERO para Intel (izquierda) y la Asus ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO para AMD (derecha). / Asus

La primera placa madre está valorizada en US$ 690 (S/.2.704), mientras que la segunda en US$ 535 (S/. 2.097).

Estos dos productos nos permiten usar hasta cuatro slots de memoria de acceso aleatorio (RAM, por sus siglas en inglés), lo cual va sobrado para varios años si queremos aumentar. Además, incluyen varios puertos USB de alta velocidad (tipo A y C), así como entradas HDMI, Ethernet, entre otros.

Una cabeza con suficiente memoria para recordar todo

Líneas atrás has leído el término memoria de acceso aleatorio o, como comúnmente se le conoce, memoria RAM. Y es justo de lo que te hablaremos a continuación: se trata de una memoria que tiene el trabajo de cargar todos los procesos que realice el procesador o las diferentes unidades de la PC.

Ejemplifiquemos: la velocidad con la que trabajan las pestañas del Google Chrome dependen de la memoria RAM, o también la velocidad con la que se transmiten los datos en los videojuegos. Es decir, si tenemos poca memoria RAM, los videojuegos o hasta el navegador no trabajarán de manera fluida y estaremos en constante conflicto. ¿A quién no se le ha colgado la PC?

Para esto, para la PC Intel optamos por una memoria RAM modelo T-Force Delta RGB White DDR5 de 6.400 MHz de 32 GB (2x16), que se vende a US$ 510 (S/. 1.999), y para la PC AMD tomamos la Predator Apolo DDR4 de 3.600 MHz de 32 GB (2x16), que cuesta US$299 (S/. 1.163). Tomamos un set diferente debido a que la placa para el procesador Intel que hemos escogido es compatible con la tecnología DDR5, mientras que la placa para AMD -por el momento- no. La diferencia entre ambas es que la DDR5 es más moderna, veloz (y cara).

Como se especifica, los productos escogidos son 32 GB y vienen dos unidades (para sacar el máximo provecho a la tecnología Dual Channel, que aumenta el rendimiento gracias al uso en simultáneo de dos memorias RAM en lugar de una). A su vez, con 32 GB de RAM iremos sobrado con la gran mayoría de videojuegos, pero también nos queda la opción de comprar otro paquete igual para tener 64 GB y olvidarnos del asunto por varios años.

T-Force Delta RGB White de 6.400 MHz de 32 GB (2x16). / T-Force

El músculo gráfico de la PC

Una vez tenemos el CPU, placa madre y memoria RAM, vamos por un componente también de vital importancia (y también el más caro de toda la lista): la tarjeta de video. Este pequeño artefacto se encarga de procesar los datos que llegan del CPU y transformarlos en información visualizable en un dispositivo de salida (sea monitor o televisión).

En este apartado, en la actualidad, la cantidad de modelos de tarjetas de video es más que extensa. Las empresas como AMD o Nvidia sacan productos cada dos por tres, con el fin de cubrir todos los sectores. Aunque también es muy cierto que por el desabastecimiento de chips a nivel global se ha presentado una escasez y subida de precio en las tarjetas de video.

Pero no nos desviemos del asunto. Para nuestra supercomputadora gamer hemos encontrado dos opciones de tarjeta de video, una con Nvidia, la GeForce RTX 3090 modelo Asus ROG Strix, y la otra con AMD, modelo AsRock Radeon RX 6900 XT.

Nvidia GeForce RTX 3090 modelo Asus ROG Strix (izquierda) y AMD modelo AsRock Radeon RX 6900 XT (derecha). / Nvidia, AMD

Con ambos equipos podemos jugar, sin problemas, todos los videojuegos populares lanzados en la actualidad y también los títulos triple AAA que están por llegar a computadoras. ¿Juegas Dota 2, League of Legends, Counter-Strike Global Offensive, Valorant, Fortnite, World of Warcraft, Fall Guys, Grand Theft Auto V, Resident Evil Village, etc.? Todos estos corren en sus máximas configuraciones gráficas y en altas resoluciones (para sacar el provecho a estas máquinas recomendamos utilizar un monitor con resolución 3.840 x 2.160 píxeles).

Ambas máquinas son potentes, pero los análisis, benchmark y especificaciones apuntan que la Nvidia GeForce RTX 3090 de 24 GB de memoria gráfica es más potente, pero no podemos dejar atrás los buenos resultados de su competidor AMD con la Radeon RX 6900 XT de 16 GB. La primera se distribuye a un precio promedio de US$2.950 (S/. 11.560) y la segunda a US$2.050 (S/. 8.030).

También podemos usar la Nvidia RTX 3090 en la PC de AMD, así como una tarjeta de video AMD Radeon con un procesador Intel. La opción dependerá del bolsillo y preferencias de cada uno.

Una barriga para llenarla de juegos

Una vez que tenemos estas partes de la PC, es el turno del almacenamiento. ¿Qué es una buena PC sin juegos? Con la evolución de la tecnología, cada vez son más los equipos que son ultra rápidos y con mucho espacio.

Es por ello que incluiremos una unidad de estado sólido (SSD) de 2 TB (2.000 GB) Kingston Fury Renegade tipo M.2 NVMe PCIe. Este último es tope de gama y cuesta alrededor de US$520 (S/. 2.038). Se diferencia de los discos duros tradicionales por ser mucho más rápido y compacto, pero también por ser más caro.

En este componente instalaremos todos los programas, sistema operativo y videojuegos que deseemos.

Ojo, también queda la posibilidad de agregar otro SSD o un disco duro tradicional en la placa madre, pero con 2 TB como espacio de primera partida estamos más que sobrados.

Kingston Fury Renegade tipo M.2 NVMe PCIe de 2TB. / Kingston

El motor que vitaliza nuestra PC

¿Qué es un dispositivo sin energía eléctrica? Las computadoras también necesitan de esta energía para funcionar y el equipo encargado ‘vitalizar’ nuestra PC es la fuente de poder. Además, debemos escoger una fuente acorde al consumo de nuestro procesador o tarjeta de video, para no quedarnos cortos.

Así, tomando en cuenta que nuestra PC cuenta con lo más potente del mercado, debemos invertir también en una buena fuente que nos acompañe en nuestro viaje por los próximos años. Es por ello que hemos seleccionado la fuente EVGA Supernova de 1.600 watts con certificación 80 Plus Platinum, con la que podremos incluso mejorar nuestra PC a futuro con hardware más moderno.

El precio de este componente es de US$530 (S/. 2.077).

EVGA Supernova de 1.600 watts con certificación 80 Plus Platinum. / EVGA

También mencionamos que los interesados pueden ahorrar unos cuantos soles si buscamos una fuente de poder que tenga una potencia de entre 1.000 watts a 1.400 watts.

Un cuerpo al que vestir

Ya tenemos todo lo primordial para contar con una PC gamer: procesador, tarjeta de video, placa madre, memoria RAM, refrigeración y almacenamiento. ¿Ahora qué falta? Un lugar en el que podamos ensamblar todos estos componentes. Sí: me refiero al case (gabinete o al mal llamado ‘CPU’).

La elección de esto dependerá, más que nada, de los gustos de cada uno, pues nos encontramos con cases con luces RGB, más ventiladores, de diferentes tamaños, etc. Hay diversas opciones en este apartado, así que prioriza tu gusto personal.

No obstante, uno de los modelos gamers más atractivos y elegantes es el case Lian Li O11 Dynamic EVO Black con vidrio templado, puertos USB y admite como máximo hasta 10 ventiladores. Este tiene un precio medio de US$ 194 (S/. 754).

Lian Li O11 Dynamic EVO Black. / Lian Li

De esta forma, ya tenemos todas las partes de nuestra supercomputadora gamer. ¿Cuál es el precio final? Aquí el cuadro con el costo final. Ojo, el precio puede variar dependiendo de la tienda y de la cotización actual del dólar, en esta ocasión cotizamos a S/. 3.90 (tasa que suelen manejar las tiendas).

Componente Intel Precio Procesador Intel Core i9-12900KS US$955 Placa madre Asus ROG MAXIMUS Z690 HERO US$690 Refrigeración líquida Asus ROG Ryujin 360 RGB AIO OLED US$353 Tarjeta de video Nvidia GeForce RTX 3090 modelo ASUS ROG STRIX US$2.950 Almacenamiento SSD 2TB KINGSTON FURY RENEGADE M.2 US$520 Memoria RAM 32GB (2X16GB) DDR5 T-Force Delta RGB WHITE BUS 6400MHZ US$510 Fuente de poder EVGA Supernova de 1.600 watts con certificación 80 Plus Platinum US$530 Gabinete Lian Li O11 Dynamic EVO Black US$194 Total US$6.702

Componente AMD Precio Procesador AMD Ryzen 9 5950X US$897 Placa madre Asus ROG CROSSHAIR VIII DARK HERO US$535 Refrigeración líquida Asus ROG Ryujin 360 RGB AIO OLED US$353 Tarjeta de video AMD Radeon RX6900 XT modelo ASROCK US$2.050 Almacenamiento SSD 2TB KINGSTON FURY RENEGADE M.2 US$520 Memoria RAM 32GB (2X16) DDR4 Predator Apolo 3.600 MHz US$299 Fuente de poder EVGA Supernova de 1.600 watts con certificación 80 Plus Platinum US$530 Gabinete Lian Li O11 Dynamic EVO Black US$194 Total US$5.378

Como se observa, finalmente el precio de tener una PC gamer de ensueño con productos Intel es de US$6.702, lo que se traduce en S/. 26.137. La supercomputadora AMD, por su parte, sale US$5.378, lo que equivale a S/. 20.974. Ambas cifras para muchos resulta ser inalcanzable, pero reflejan un lujo que muchos están dispuestos a alcanzar.

Antes de cerrar, recordemos que todavía hay elementos que agregar al setup, tales como el teclado, monitor, mouse, parlantes, audífonos, etc. Eso depende, más que nada, de nuestra billetera y gusto personal, así que la cifra total podría incrementar -o, en todo caso- ser igual si ya tenemos esos productos.