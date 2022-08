Sin lugar a dudas, StarCraft es uno de las obras más importantes del mundo del videojuego. Lanzado en 1998 por Blizzard, el título de estrategia se posicionó rápidamente como uno de los juegos más populares de la época por su fresco y profundo gameplay, y también como uno de los primeros en contar con una escena de eSports. Desde el pasado 1ro de agosto, los suscriptores de Prime de Amazon pueden reclamar una copia del juego en PC para siempre. ¿Cómo hacerlo? A continuación, te lo contamos.

Cabe destacar que el videojuego estará completamente gratis del 1ro de agosto hasta el próximo 31 del mismo mes en las plataformas de PC y Mac. Asimismo, StarCraft Remastered incluye el juego original y la expansión StarCraft: BroodWar.

Asimismo, en cuanto al videojuego, estamos en frente de la versión remasterizada del juego original, el cual vio la luz en 1998. En otras palabras, este título cuenta con un lavado de cara en aspectos gráficos que permite a los gamers disfrutar del mítico juego con una calidad visual de acorde a nuestra época.

Aquí su tráiler:

StarCraft Remastered es un título de estrategia en el que controlamos a diferentes razas como los terrans, protoss o los zerg, con las que habrá que luchar en diferentes escenarios y campañas. El juego cuenta con un alto componente competitivo y goza de una comunidad férrea de jugadores a nivel global.

\'StarCraft: Remastered\' es una reedición del clásico juego de estrategia, con gráficos en 4K Ultra HD y audio mejorado (Foto: Blizzard)

Cómo reclamar StarCraft Remastered en PC GRATIS

Ya lo mencionamos: esta oferta es exclusiva de los suscriptores de Prime de Amazon. Es decir, si no estás suscrito no podrás reclamar el juego gratuito. Sin embargo, puedes sumarte al servicio a través de una prueba gratuita de un mes, la que posteriormente se podrá cancelar sin pago alguno.

StarCraft Remastered es una remasterización en HD del clásico StarCraft de Blizzard. (Foto: Blizzard)

Ahora bien, el primer paso será sincronizar nuestra cuenta Battle.net con Prime (aquí el enlace). Tras ello, entramos a Prime Gaming con la cuenta previamente vinculada y reclamamos el videojuego en concreto.

StarCraft Remastered no es el único videojuego gratuito del mes de agosto para quienes cuenten con Prime Gaming, ya que también podrán reclamar sin coste alguno nombres como Zak McKracken and the Alien Mindbenders, Beasts of Maravilla Island, ScourgeBringer, Recompile y Family Mysteries: Poisonous Promises.