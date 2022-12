Según cifras de la Asociación Automotriz del Perú (AAP), hasta este último trimestre del año se han vendido 1.937 vehículos electrificados, entre eléctricos puros e híbridos, y se espera que al cerrar el 2022 se llegue a la meta de 2.600 unidades.

Se trata de una cifra bastante reducida si se compara con otros países de la región, como Colombia que se ha convertido en referente para muchos países. Y a nivel mundial el cambio de vehículos a combustible por autos eléctricos es liderado por China, Noruega y Suecia, según estudios de la consultora EY y Zutobi Drivers.

¿Cómo hará KIA para que su vehículo eléctrico tenga éxito en nuestro país? Felipe Sarria, gerente general de la marca coreana en Perú, nos responde a esta pregunta y otras dudas más sobre el futuro del nuevo KIA EV6 que llegará pronto.

—¿Cuáles son las principales características de este KIA EV6? ¿Qué lo identifica respecto al resto, ahora que la gama de los eléctricos es más amplia?

Sí, mira, este es el KIA EV6, el Auto del año de Europa por la prensa especializada. Es un vehículo que tiene 320 caballos de fuerza; o sea, es un vehículo de superproducción, deportivo. Tiene 61 de torque. Te hace de 0 a 100 (km/h) en 5.1 segundos, es un auto también muy tecnológico, viene con todo el sistema de asistencia al manejo que se llama ADAS, que te permite (dentro de muchas cosas) la alerta de puntos ciegos, te puede dar avisos de colisión: si tú te vas a chocar con alguien, hace una predicción y te avisa que por la velocidad y por la trayectoria puedes tener colisiones, y también tiene la alerta de decir si te estás quedando dormido. Entonces, tiene un nivel de inteligencia artificial o de, digamos, de manejo autónomo asociado a la seguridad. Es un vehículo con mucha tecnología multimedia. Los vehículos eléctricos tienen que ser divertidos, tienen que ser tecnológicos porque es lo que la gente piensa, y tienen que también ser de diseño. La gente espera eso en un vehículo eléctrico.

Entonces, este lo hemos traído ahorita por efectos de marketing. Lo empezamos a comercializar el segundo semestre del próximo año, pero lo hemos traído para que la gente vea las tremendas características que tiene KIA en la electrificación.

El KIA EV6 tiene una opción de manejo automático. Se trata de una herramienta para cuando el vehículo queda estacionado entre dos autos y es difícil ingresar. (Video: Daniel Bedoya Ramos)

—Ahora, hasta el momento no ha llegado ningún eléctrico puro al Perú de KÍA. Este será el primero...

Este año hemos traído dos unidades de prueba porque hay que hacer una serie de pruebas de carga. Todo está saliendo muy bien, así que el próximo año empezamos a vender este modelo en Perú, el segundo semestre próximo año, y el Niro que vendemos, el híbrido no enchufable, probablemente hacia finales del próximo año también traigamos la versión eléctrica. [El próximo año 2023] KIA ya estaría comercializando vehículos 100% eléctricos. El volumen no será grande; o sea, nosotros con el All-New Niro, que es nuestro híbrido, pensamos vender 200 unidades y este año, en un primer año comercialización, serán 10 al año porque es un vehículo también de alta gama, de precio muy altos, pero es un vehículo de superproducción.

—Ya que me está hablando sobre las evaluaciones, muchas marcas no se animan todavía a traer sus vehículos eléctricos por la falta de infraestructura. ¿Cómo está tomando KIA ese tema?

Nosotros somos hoy una marca líder. En los últimos tres meses somos la segunda marca del mercado, somos la tercera marca del mercado en el acumulado del año, al cierre de octubre tenemos un 9% de participación; KIA tiene 22 años en el mercado: hemos vendido más de 220.000 autos y nosotros somos líderes, por lo tanto. Entonces, tenemos una responsabilidad como líder de empezar a ofertar los vehículos porque como cualquier negocio comercial es de oferta y demanda; entonces creemos que tenemos que empezar a proponer esto para que entre en la agenda en los distintos stakeholders de la sociedad para promover la electromovilidad. ¿Dónde está el cambio? El cambio está en que la gente lo vea, que lo pruebe, que la gente vea que es fácil la transición, y eso va a ir generando todas las condiciones que se tienen que hacer. ¿Cuáles son las condiciones? Tienen que haber una serie estaciones de carga (electrolineras), tiene que haber apoyo para que hayan ventajas también de impuestos, ventajas competitivas para que la gente tenga ventajas al comprar un vehículo. Nosotros esperamos que para el 2025 crezca la demanda de vehículos hÍbridos-eléctricos. Hoy representa el 1% de mis ventas, pero esperamos que para el 2025 represente el 8% de las ventas de KIA.

Especificaciones Información del KIA EV6 Batería 77,4 kWh Sistema de tracción En las cuatro ruedas Autonomía Hasta 506 km Carga rápida Del 10 % al 80 % en 18 minutos Aceleración De 0-100 km/h en 5,1 segundos Velocidad máxima 188 km/h Sistemas Android Auto / Apple CarPlay Sistema de asistencia De frenada de emergencia (colisión frontal) con reconocimiento de peatones Potencia 325 cv (239 kW)

—Hay un tema también de precio. Se suele ver precios mayores a 100 mil dólares en los autos eléctricos. Entonces ¿cómo acercarlo al público? ¿Qué estrategia tendrá KIA?

Los vehículos ecoamigables son atractivos para los millennials. Nosotros vemos un vehículo ecoamigable y nos gusta porque sabemos lo que está haciendo a la sociedad, sabemos que está ayudando al planeta. O sea, los vehículos se han vuelto sexys. Entonces, demanda hay, ganas de consumir, lo que falta son dos cosas: uno es entenderlo mejor y eso es parte donde nosotros vamos a seguir proponiendo, mostrando cómo es un vehículo eléctrico, que la gente conozca y le pierda el miedo a lo desconocido y se van a dar cuenta que manejar un vehículo eléctrico es muy simple. No ha habido nada raro, ¿no? ¿Y la autonomía? ¿Cuánto tiempo me dura? Mira, este auto te da, cargado al 100%, 500 kilómetros de autonomía. Significa que con este vehículo cargado puedes hacer un ida y vuelta a Paracas, sin cargar. Se ha hecho un estudio en Perú que en Lima más o menos uno recorre en promedio 45 kilómetros por día, en promedio. Si tú cargas este auto, significa que 10 días no tendrías que cargarlo. Simple. Entonces, hay que capacitar, hay que educar al consumidor (en el buen sentido) enseñándole que la transición a la electrificación es sencilla.

—El presidente Pedro Castillo había anunciado en su mensaje de la Nación que propondría una Ley de incentivos tributarios para promover la electromovilidad. Ha pasado medio año y todavía no se presenta. ¿Cómo debería tomarse ese tipo de ley?

Nosotros esperamos con muchas ganas que puedan existir mejores ventajas para mejorar la competitividad de los vehículos eléctricos e híbridos. Yo no puedo hablar más de los detalles porque no me competen (yo trabajo por una marca), pero sí puedo contar la experiencia de mercados como el colombiano en el que se dio muchas ventajas para los que tienen, no solamente en impuestos, sino muchas ventajas en general para los que tienen un vehículo híbrido o eléctrico, y hoy el 8% del mercado en Colombia son vehículos híbridos y eléctricos. Entonces, yo creo que si todas las partes: empresa, gobierno, municipios, todas las partes de la sociedad nos ponemos de acuerdo en tratar de sacar adelante ventajas competitivas para la venta de vehículos eléctricos, yo creo que podemos hacerlo crecer, yo sí creo que podríamos llegar a acercarnos a lo que a lo que hacen países como Colombia.

La pantalla de infoentretenimiento es de gran tamaño (31 cm) y da los detalles del manejo, las imágenes que captan las cámaras, una vista 3D del vehículo y mucho más. El parabrisas también muestra datos de navegación para un viaje seguro. (Video: Daniel Bedoya Ramos)

—¿Cómo le va con los híbridos que es la apuesta que ya tenían acá?

Bien, con el Niro estamos muy contentos. Vamos a vender sobre 120 unidades. El próximo año con la nueva generación del All-New Niro, híbrido no enchufable que ha gustado mucho, queremos vender 200 unidades, que es poco, pero para nosotros representa un crecimiento importante, y para el próximo año y para el 2024 esperamos tener al menos tres vehículos eco amigables, uno es este, el All-New Niro y tendremos uno más.

—Y bueno, ¿subirán los precios el próximo año de los vehículos con este ingreso también de los eléctricos?

No. A ver, los vehículos híbridos y eléctricos tienen usualmente un precio un poco más alto, pero lo pueden ver en el caso del All-New Niro, que es un vehículo híbrido, y siendo un SUV híbrida y con toda la tecnología que tiene es un vehículo muy competitivo en precio.

El KIA EV6 es un vehículo eléctrico ecoamigable que está hecho con material reciclado. Su batería puede suministrar 3,6 kW de electricidad para alimentar incluso bicicletas eléctricas. / Daniel Bedoya Ramos

—Ahora, en cuanto a disponibilidad, ¿en cuánto tiempo serán entregados estos vehículos? ¿Este eléctrico ya se puede ir separando?

Este eléctrico ahorita estamos en pruebas, mostrando a la prensa, al mercado en general, las capacidades de KIA. El segundo semestre próximo año estará a la venta y lo traeremos.

—Pero cuando ya esté en venta, cuánto tiempo se demora en entregarlo.

De inmediato. O sea, nosotros vendemos los autos que tenemos aquí. Solo vendemos los autos que tenemos acá. Nosotros importamos, los tenemos en stock y vendemos los autos. No hacemos venta por pedido, digamos, nosotros vendemos lo que tenemos acá. Por eso la entrega es lo que demora las placas de tarjetas y el proceso logístico.

—Como última pregunta. Hay un problema con el logo, y es un tema que últimamente se está leyendo bastante en los medios especializados. ¿Es KIA o KN? Parece que eso está generando confusión en el público.

Es un logo bastante moderno. Es un cambio bastante interesante y hay mucha gente a la que está generando confusión; pero para mí lo interesante de esto, y lo que yo rescato, es que está mostrando al mundo que KIA ha cambiado, que KIA está en una evolución y a la hora de que esa confusión se da, que me gustaría que no existiera porque lo último que queremos es complicarle la vida a los clientes, pero que esa confusión al final está mostrando que KIA ha hecho un cambio y lo que estamos ahorita trabajando mucho es comunicando esta evolución de KIA. Tú tenías una imagen de KIA, te aseguro, muy distinta hasta que subiste a este carro, y esto es parte de eso. Y en lo que estamos ahorita es en un cambio agresivo y los cambios agresivos a veces tienen este tipo de particularidades.