El Oxford English Dictionary (OED, siglas en inglés que se traducen como “Diccionario de Inglés de Oxford”) define a la inteligencia artificial como “la capacidad de las computadoras u otras máquinas para exhibir o simular un comportamiento inteligente”; mientras que la Real Academia Española (RAE) la define como “disciplina científica que se ocupa de crear programas informáticos que ejecutan operaciones comparables a las que realiza la mente humana, como el aprendizaje o el razonamiento lógico”.

Es decir, tal y como su nombre lo indica, una IA busca simular a la inteligencia de los humanos, la cual aprende y razona. Esta se diseña para resolver problemas al combinar informática con grandes cantidades de datos. “En su forma más simple, la inteligencia artificial es un campo que combina la computación y conjuntos de datos sólidos para permitir la resolución de problemas. También abarca subcampos de aprendizaje automático y aprendizaje profundo. Estas disciplinas están compuestas por algoritmos de IA que buscan crear sistemas expertos que hagan predicciones o clasificaciones basadas en datos de entrada”, señala Soraya Silva, líder de aplicaciones de IA para IBM región norte de Suramérica, en entrevista con este Diario.

Esta tecnología nos permite mejorar procesos actualmente y también en un futuro. “Aprovechamos la IA para tareas como completar automáticamente nuestros mensajes de texto, ayudarnos a elegir una ruta hacia una ubicación y recomendarnos la próxima película que debemos ver o la canción que debemos escuchar. Sin embargo, más allá de estos usos comunes de la IA, las organizaciones están utilizando la inteligencia artificial para mejorar procesos, ser más eficientes, ofrecer mejores experiencias a sus clientes, ser más sostenibles, entre otros”, indica.

En el caso de una IA que genera imágenes, el “problema” a resolver es lo que le pide el usuario; mientras que en los denominados ‘chatbots’ son las preguntas que generamos. Sin embargo, una inteligencia artificial puede ser utilizada en actividades más complejas, como en la salud, educación o los negocios. Es decir, puede aportar más en la sociedad actual y lo está haciendo.

¿Por qué es tan importante la inteligencia artificial en la sociedad?

De acuerdo con Rosario Villalta, decana de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas (UPC), la IA está prácticamente en todos lados. “Hoy en día, la inteligencia artificial va en todas las carreras de ingeniería porque no hay sector en la industria en donde no se use IA. No solamente a nivel de negocio, sino también de nuestra vida personal. Tenemos nuestros asistentes virtuales en los teléfonos. Está Siri, está el de Google, para hacernos la vida más fácil”, asegura en entrevista con El Comercio.

Gracias a las características de esta tecnología, se ha impulsado otras especializaciones. “La inteligencia artificial tiene la alta capacidad de procesar, en milisegundos, información sobre algún punto que es de tu interés, que está simplemente publicado en todos los enlaces de Internet. Es justamente como de la IA salió la especialización en la campañas o la ciencia de datos, que si bien ya existía desde fines de los 80, comienzos de los 90, pues con la evolución, fortalecimiento y el nivel de complejidad que se incrementa, se ha incluido en los algoritmos”, agrega la ingeniera.

Por su parte, Silva señala que existen cinco áreas donde la inteligencia artificial es o será muy importante en futuro cercano: el servicio al cliente, la automatización, la tecnología 5G, la sostenibilidad y la seguridad.

“El uso de IA conversacional en el área de atención al cliente está creciendo rápidamente, en gran parte por las capacidades que habilitan el procesamiento de lenguaje natural y el aprendizaje automático. Cuando se aplica al servicio al cliente, la IA conversacional, que es confiable y diseñada para centrarse en el ser humano, puede impulsar la satisfacción y la lealtad de los clientes, así como también de los empleados . El sector financiero, retail y salud son los que más se han beneficiado de esta aproximación”, indica la experta de IBM.

Un ejemplo es la IA que se desarrolló con IBM Watson Assistant en IBM Cloud para la Financiera Efectiva, llamada ‘María’. Esta inteligencia artificial busca que los usuarios puedan acceder a servicios financieros digitales en un entorno seguro, sin fricciones y con mejores experiencias, pues la empresa cuenta con más de 300.000 clientes, los cuales el 80% están ubicados fuera de Lima. La asistente virtual responde preguntas sobre productos como créditos, pagos, fechas de pago, entre muchos más, las 24 horas al día, los 7 días a la semana. Además, alcanza más de 20 mil interacciones por mes y reduce una labor de atención de aproximadamente 10 días a tan solo 2 horas.

La inteligencia artificial puede reducir considerablemente el tiempo de trabajo y análisis, pasando de días a tan solo unas horas. / Pixabay

En el segundo campo, la IA ayuda en generar productos y obtener información. “A lo largo del tiempo, la automatización ha tocado la mayoría de las industrias. Desde el piso de la fábrica de una manufacturadora hasta las transacciones bancarias y las refinerías de petróleo. Pero, la automatización inteligente permite el cambio en un nuevo nivel. Está mejorando la forma en que los seres humanos y las máquinas interactúan, en términos del análisis de datos, la toma de decisiones y la realización de actividades . De esta manera, las organizaciones pueden transformar sus procesos y ser más eficientes”, añade.

Por su parte, la IA también tendrá gran participación en la tecnología 5G. “La piedra angular que está llevando a los operadores de telecomunicaciones y a las grandes organizaciones a cambiar sus modelos hacia un nuevo enfoque de negocios. Su implementación entrega una oportunidad para que los operadores vayan más allá de la conectividad y colaboren con sectores como el financiero, transporte, agro, retail, manufactura, salud, cadenas de suministro, etcétera. Para crear valor e innovar alrededor del 5G, las compañías de telecomunicaciones están pensando en la provisión de la infraestructura para las aplicaciones del futuro y en servicios de valor agregado cercanos a la generación de datos. Ahí, la IA es clave para extraer el valor de los datos, liberar más capital para el crecimiento de las redes, aumentar la innovación, mejorar las experiencias de clientes y optimizar las operaciones de tecnología”, asegura Silva.

En la cuarta área, la sostenibilidad, la inteligencia artificial es esencial debido a su velocidad en los análisis. “El mar de datos relacionados con la sostenibilidad sigue estando en gran medida sepultado y disperso en bases de datos, hojas de cálculo, sistemas y unidades de negocio diferentes. Aprovechar estos datos es fundamental para acelerar las iniciativas de sostenibilidad. Con las tecnologías impulsadas por IA, las empresas pueden recopilar y analizar más fácilmente la gran cantidad de información que poseen y automatizar la retroalimentación entre los puntos operativos e iniciativas de sostenibilidad ”, agrega.

Finalmente, la inteligencia artificial puede ayudar a protegernos más. “A medida que los ciberataques crecen en volumen y complejidad, la IA está ayudando a los analistas de operaciones de seguridad que cuentan con recursos insuficientes a adelantarse a las amenazas. Las tecnologías de IA, como el aprendizaje automático y el procesamiento del lenguaje natural, capturan los insights de inteligencia de amenazas de millones de artículos de investigación, blogs y noticias, y brindan información rápida a los profesionales de seguridad para eliminar el ruido de las alertas diarias, lo que reduce drásticamente los tiempos de respuesta. Además, la IA puede aumentar las habilidades de los analistas de seguridad cuando se trata de tareas para las no están completamente preparados , lo que les permite hacer su trabajo de manera más rápida, precisa y eficiente”, afirma la experta.

Asimismo, Villalta asegura que la IA permite simular escenarios para obtener los mejores resultados, por lo que cualquier campo se beneficia con ella. “Con la ciencia de datos podemos hacer predicciones. ¿Qué pasaría si le subo el precio? O si tengo un producto y le agrego un atributo diferente, le cambio alguna característica. Podemos empezar a plantearnos escenarios futuros con un alto grado de precisión. Esto es justamente lo que nos otorga el uso de la inteligencia artificial y atraviesa todo tipo de negocio. No existe ningún sector de las empresas que no necesite proyectarse, saber cómo sería su escenario de negocio”, indica.

Incluso, podría ayudar en el sector Salud, y no solo en la parte de atención al cliente, pues potenciaría considerablemente la manera en que se detectan las enfermedades, por ejemplo. “La evolución o la posibilidad de ser diagnosticado con cáncer se realiza con una serie de exámenes clínicos. Pero, hay muchas de estas pruebas que trabajan con imágenes, que normalmente el doctor las pone en su equipo especializado para observarlas. Así, hace sus proyecciones, pero si lo trabajamos con inteligencia artificial, esta imagen se puede ampliar a un nivel máximo en donde tal vez haya cosas que el médico visualmente no puede identificar. El motor de IA sí podría verlo porque está en una escala muchísimo más alta de lo que significaría la capacidad de visión que tiene un ser humano. Esto puede salvar vidas ”, señala la ingeniera.

La IA abarca todos los campos de trabajo o estudio, pues potencia las herramientas que tenemos. / Pixabay

¿Cuáles son los principales retos en el desarrollo de la inteligencia artificial?

Sin embargo, existen dos grandes temores en contra de la IA. El primero es que esta tecnología nunca llegue a discernir entre lo bueno y lo malo. “ El riesgo de la inteligencia artificial es la ética. Nosotros, los seres humanos, día a día tomamos decisiones. Esto es lo correcto, esto es lo incorrecto; esto puedo y esto no puedo. ¿Cómo hacer que un programa, un algoritmo, pueda discernir entre lo ético y lo no ético? Ese es un punto en donde se están haciendo grandes esfuerzos bajo la línea que se denomina ‘ética digital’. Ver cómo podemos potenciar estos algoritmos para que puedan hacer las cosas correctamente”, señala Villalta.

La experta asegura que no deberíamos tener miedo en este aspecto, pues los desarrolladores buscan la manera de que la IA sea controlada. “No debemos tener temores de lo que podría pasar en adelante con la inteligencia artificial porque esta va evolucionando al ser empujada por expertos. Y estos mismos expertos también trabajan en cómo controlarla para que no se rompan las barreras éticas ”, afirma.

Esto va de la mano con el mismo trabajo que realiza la IA: generar información y revisarla al mismo tiempo. “El concepto de redes adversarias son dos líneas: una genera y la otra trata de identificar qué cosa anda mal para tratar estos errores. Es decir, va viendo si es correcto o incorrecto, o si el nivel de calidad que se está produciendo en la línea que crea información es bueno”, indica la ingeniera.

Por su parte, Silva señala que una inteligencia artificial es entrenada para realizar una actividad, por lo que sus límites son delineados por los desarrolladores. “La IA está siendo desarrollada para que ejecute lo que fue entrenada para hacer. Es decir, los alcances de esta se encuentran delineados por los humanos que la entrenan. Es muy importante fortalecer los aspectos de gestión y administración de sistemas de IA éticos y transparentes”, asegura.

Sin embargo, esta supervisión no solo depende de los desarrolladores, sino también de los gobiernos. “ Para garantizar que la IA genere un impacto positivo y que podamos aprovechar todo su potencial, las organizaciones e incluso los gobiernos que deseen usarla tienen la responsabilidad fundamental de fomentar la confianza en esta tecnología . Es decir, de construir sistemas confiables y garantizar que la tecnología se diseñe y utilice de forma responsable, en todas las instancias del ciclo de vida de la IA”, señala.

Esto no significa que se limite el desarrollo de la IA, pero sí que haya procedimientos adecuados. “ No se trata de prohibir la tecnología, ya que es un eje transversal de innovación. Se trata de que podamos colaborar con el apoyo de la regulación . Al trabajar en equipo, en un espíritu de colaboración, el gobierno y las empresas pueden ayudar no solo a promover el avance responsable de la tecnología, sino también a expandir los límites de la innovación al unir nuestros recursos colectivos y experiencia”, añade Silva.

El segundo temor se basa en que la inteligencia artificial podría terminar reemplazando al humano, lo que conllevaría al desempleo o ser considerados ‘obsoletos’. “Definitivamente van a ver muchas tareas que hace el ser humano que lo puede hacer la IA, pero el ser humano siempre va a ser más inteligente ”, asevera Villalta.

Pese a lo que creemos, el ya no ser requerido en algún puesto de trabajo u oficio, significa que podemos dedicarnos a otras actividades productivas. “Si de pronto en tu lista de tareas existen muchas que ya salen de manera automatizada con un algoritmo, vas a pensar: ¿ahora qué hago? Porque te está sobrando el tiempo y entonces, en base a esa disponibilidad que tienes, en lugar de irte a la playa a descansar, definitivamente vas a empezar a revisar algunos aspectos que habías estado dejando de lado ”, remarca la ingeniera.

Es decir, los humanos podemos aprovechar nuestras experiencias y estudios para seguir creando ocupaciones. “Al poder tomar aquello que antes, por falta de tiempo, no podías, pues absolutamente salen nuevas oportunidades en donde todo el conocimiento de un profesional se puede aplicar ”, agrega.

Sin importar el campo en que trabajemos, siempre habrá manera de mejorar algún aspecto. “El momento en que la inteligencia artificial empiece a posicionarse en algunas tareas, siempre va a existir el espacio en donde el ser humano va a estar un paso más adelante, donde se descubrirán nuevas oportunidades. Así, entraremos a temas más especializados o complejos. De esa manera se evoluciona y todo el mundo tiene una mejor calidad de vida ”, asevera la experta.

Para Villalta, los futuros apocalípticos donde las máquinas terminan conquistan el mundo quedan solo en la ficción. “No creo en esas películas que se ven de que los robots dominan la humanidad. No. Yo no creo que lleguemos a eso no, porque siempre el ser humano va a estar empoderado ”, concluye.

Si bien, como en todo avance, existen riesgos, la inteligencia artificial no debería ser temida por lo que podría lograr, siempre y cuando se desarrolle con el debido cuidado. Como cualquier tecnología, quitará puestos de trabajo en algún momento, pero también generará que esas personas terminen ocupándose de otras actividades. Hace 13 años no existían muchos de las ocupaciones que conocemos hoy, como streamers, influencers o creadores de contenido. Sin embargo, con el pasar del tiempo y las necesidades de las personas, se abrieron esas oportunidades. Una IA puede hacer estos tres trabajos, pero no significa que lo hará ahora o que estas personas no puedan encontrar otras actividades en las cuales destacar en un futuro.