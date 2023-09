El ejecutivo de Sony encargado de PlayStation, Jim Ryan, anunció este miércoles su retirada de la compañía tras casi 30 años en el negocio.

Ryan, que durante su liderazgo supervisó el lanzamiento de la consola PlayStation 5, dejará su puesto en marzo de 2024. Será reemplazado, de momento, por el japonés Hiroki Totoki, hasta ahora presidente y director financiero y de operaciones de Sony, puestos que mantendrá.

“No he tomado esta decisión a la ligera”, dijo el ejecutivo en un comunicado. “Últimamente me ha costado encontrar el equilibrio adecuado entre mi hogar en el Reino Unido y mi trabajo en Estados Unidos”, explicó.

Ryan, de 63 años, comenzó a trabajar en Sony Interactive Entertainment (SIE, la filial del gigante japonés que se dedica a los videojuegos) en 1994 y llegó a presidir la división europea de la compañía antes de dar el salto al otro lado del Atlántico. Fue nombrado presidente y director ejecutivo de SIE en 2019.

Pese a los problemas iniciales de abastecimiento por la crisis en las cadenas de suministro, la consola PlayStation 5 ha vendido más de 40 millones de unidades en sus primeros tres años en el mercado, convirtiéndose en uno de los productos de mayor éxito de la empresa