Hay frases que marcaron la historia del cine. Una de ellas es la recordada “I am your father” (Yo soy tu padre), que Darth Vader dice a Look Skywalker cuando le revela su identidad en el quinto episodio de ‘Star Wars’. A la audiencia les gustaría poder ver y escuchar siempre a sus actores favoritos, pero la inclemencia del tiempo pasa la factura –por más que se trate de una estrella de Hollywood–.

A sus 91 años, James Earl Jones, que dio vida al Sith, ya no tienen la misma voz ni presencia que en los años 70. Sin embargo, la tecnología hace maravillas. De acuerdo a Vanity Fair, con el consentimiento de la estrella de cine, una empresa ucraniana ha entrenado a una inteligencia artificial (IA) para crear una imitación de Earl Jones con la cual pronunciar frases en las futura películas en la que participe Darth Vader, incluso si es que aparece tras la muerte del actor.

Respeecher, la compañía a cargo del proyecto, ya trabajó con Disney en ‘The Mandalorian’ para generar la voz de un joven Luke Skywalker, y también generaron la voz de Darth Vader en ‘Obi-Wan Kenobi’.

¿La era de la IA en el cine?

En la actualidad, ya existen personajes que se han creado por computadora con la ayuda de motores de inteligencia artificial. Por ejemplo, en el mismo universo de ‘Star Wars’, Tarkin y la princesa Leia en ‘Rogue One’ fueron casos bastante polémicos. Además, los deepfakes que rejuvenecen a los actores son bien conocidos en las producciones del séptimo arte, tales son los casos de Michael Douglas en ‘Ant-Man’, Robert Downey Jr. en ‘Capitán América: Civil War’, Brad Pitt en ‘El curioso caso de Benjamin Button’, entre otros muchos.

Todo esto nos lleva a pensar sobre el futuro que le depara al cine. ¿A caso los actores de carne y hueso serán reemplazados por imágenes hechas por computadoras, que claro está no se cansan ni reclaman, pero que tampoco podrían improvisar una escena?