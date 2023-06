No sé si también les sucede a ustedes, pero esto de la inteligencia artificial (IA) ya me empieza a abrumar. Pero no lo tomen a mal, pues entiendo que más bien es imprescindible que hoy entendamos qué es, cómo funciona y de qué manera podemos hacer mejor nuestro trabajo gracias a la inteligencia artificial. Sin embargo, la manera en que muchos se están subiendo a la ola –incluso sin saber nadar– me parece, por lo menos, llamativo.

Aprovechándose de este interés, no es raro encontrarse constantemente en una red social como Twitter con decenas de cuentas que hacen este tipo de ofrecimientos: “las extensiones de Chrome basadas en IA que están sacudiendo la industria”, “descubre estas 3 fantásticas herramientas de IA para videos”, “11 herramientas de IA para aprender mejor a superar tus exámenes y proyectos”. ¿Esas recomendaciones sirven? Muchas veces sí, pero en otras requieren una suscripción de pago para aprovechar todas las funcionalidades. LEE TAMBIÉN | El mundo de las abejas, mucho más que miel y picaduras: ¿por qué cuidarlas es proteger el futuro? Así, se me vino a la cabeza la siguiente pregunta: ¿qué estamos haciendo realmente con las nuevas herramientas de inteligencia artificial en el Perú hoy? Uso de herramientas En cuanto al aprovechamiento de las diferentes herramientas disponibles en el mercado, ya hay algunas iniciativas que están siendo reportadas por los diferentes medios de comunicación. Tenemos el caso de Helen Ppuño, que está usando la IA para capacitación docente. Aunque los medios se han concentrado más en su creación de un personaje virtual, con ChatGPT y Midjourney, considero que su trabajo más importante es la capacitación que está haciendo para enseñar a los docentes cómo crear ‘prompts’ o indicaciones más precisas para obtener mejores resultados al usar ChatGPT. “Aunque la situación es diferente a la de otros años, hace falta más profesionales en ciencias de la computación”.

Asimismo, un grupo de arqueólogos de la Universidad de Yamagata anunció el descubrimiento de cuatro nuevos geoglifos en la pampa de Nasca. Por supuesto, lo hicieron usando herramientas un poco más sofisticadas de inteligencia artificial. Pasando al lado más académico, se puede recalcar el caso de la ingeniera Keyla Checa Román, quien desarrolló un proyecto para automatizar la determinación del contenido de cadmio en las plantaciones de cacao. Usando Machine Learning y Deep Learning, Keyla realizó sus investigaciones en diversas zonas del país, y su tesis resultó ganadora del concurso Becas de Mentoría María Reiche de Prociencia. Gracias a eso, pudo realizar una pasantía en el Laboratorio de Robótica y Machine Learning del Politécnico di Milano, Italia. También tenemos los trabajos realizados por Omar Flórez, experto en IA, que hace un par de años desarrolló Los Rostros del Bicentenario. Ahí, gracias al entrenamiento de la inteligencia artificial, reconstruyó en HD los rostros de los personajes más significativos del país. Luego, usó otra herramienta como Stable Diffusion para generar un videoclip a partir de la letra del himno nacional. Entonces, sí hay iniciativas para aprovechar esta nueva tecnología. ¿Pero qué más estamos haciendo, además de utilizar los desarrollos hechos por terceros? LEE TAMBIÉN | ¿Por qué tras un diagnóstico de cáncer no se recomienda dejar el tratamiento convencional? Luego de hablar con algunas personas entendidas en el tema, en ese aspecto la cosa sí está todavía –por decirlo de alguna manera– en pañales, sobre todo porque hay muy pocos profesionales con los conocimientos necesarios para empujar esa rueda del carro. Aunque la situación es diferente a la de otros años, hace falta más profesionales en ciencias de la computación. Y, sobre todo, quienes hagan investigación en IA. Hace unos días se realizó en Lima el Microsoft Innovation Summit Perú, donde la utilización de la inteligencia artificial generativa (esa que crea cosas que no existían) fue el eje, haciendo hincapié en la sostenibilidad, pero sobre todo en el uso responsable de la tecnología. Ahí se recordó la cantidad de empresas que ya usan la IA y cómo esta se va a ir integrando en más procesos. Eso, según cómo se mire, puede ser una excelente o terrible noticia. Urge que todos los involucrados (sector público, privado, academia, etc.) tomen cartas en el asunto, no solo para subirnos a la ola, sino también para mantenernos en ella.