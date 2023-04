Al leer titulares como “La inteligencia artificial (IA) pone en riesgo 300 millones de puestos de trabajo en el mundo” o “Los 10 empleos que la IA eliminará primero y los que están a salvo”, parece que todos los trabajos ya fueron tomados por las computadoras.

La aparición de herramientas de IA para uso público, desde hace un par de años, ha sido el detonante. Ya podemos crear ilustraciones inéditas (Dall-E) o imágenes hiperrealistas (Midjourney) a partir de descripciones textuales, o hasta tener interacciones bastante precisas y complejas (ChatGPT).

¿Estas demostraciones del desarrollo de la tecnología deberían preocuparnos? ¿Es algo que sucederá de todas maneras? ¿Es algo que pasará de aquí a una semana o en cuánto tiempo?

No es un tema nuevo

Hay que clarificar los conceptos. Sobre la inteligencia artificial se viene discutiendo desde 1950. Entonces, el matemático británico Alan Turing se preguntaba en “Computing Machinery and Intelligence” si las máquinas eran capaces de pensar.

Turing, padre de la informática, desarrolló una prueba en la que un humano debe reconocer si la respuesta textual recibida fue emitida por otro humano o por una computadora. La prueba de Turing es una pieza clave en la historia de la IA.

La inteligencia artificial es el campo de la ciencia que promueve la creación de computadoras y otras máquinas inteligentes que puedan razonar, aprender y actuar de forma similar a la inteligencia humana, o que puedan analizar una cantidad de datos imposible de procesar para un humano.

Pero no solo eso. Su campo de acción abarca la informática, el análisis de datos y las estadísticas, así como la ingeniería de hardware y software, la lingüística, la neurociencia, la filosofía, la psicología y otras más.

Otros conceptos, como ‘machine learning’ (sistemas que aprenden o mejoran su rendimiento a partir de los datos que usan) y ‘deep learning’ (redes neuronales artificiales o algoritmos hechos para funcionar como el cerebro humano y que aprenden usando grandes cantidades de datos), también están relacionados.

La situación actual

¿La IA hoy está en condiciones de dejarnos sin trabajo? Conversando con José García Contto, docente de Semiótica e integrante del Observatorio Tecnológico de la Universidad de Lima, me dice que los trabajos en la mira son en ciertos sectores. “Sobre todo, en el mundo empresarial y comercial, que buscan resultados con el menor costo posible”.

“No se puede pretender que la IA reemplace a un juez, pero sí podrá apoyar acciones más administrativas de sistematización de la información, jurisprudencia, archivos y otras tareas que facilitan la gestión”, me comenta Elaine Ford, directora de Democracia Digital.

Es decir, las labores repetitivas son las primeras en estar en la mira. Pero hay otras en las que la automatización no es tan sencilla ni tan barata. “Áreas como la robótica y la toma de decisiones no crecen al ritmo exponencial que nos muestra ChatGPT. Las actividades poco repetitivas y con manejo físico de objetos en ambientes reales, como la agricultura o la minería, parecen ser menos impactadas por la IA”, me recalca el doctor Omar Florez, investigador peruano de inteligencia artificial.

¿Cómo podemos estar preparados para que estas nuevas herramientas sean más beneficiosas que perjudiciales? García Contto considera que todo depende de mejorar la educación, pero en competencias digitales en todos los niveles en ciudadanía plena. “La alfabetización digital es apenas el punto de partida de una educación que debe formar estudiantes de todos los niveles en ciudadanía plena, que incluye también ciudadanía digital. Pero eso abre el enorme problema de amplios sectores de la población que no están en ningún sistema formal de educación, y que por tanto pueden quedar fuera de una formación que incluya estas competencias digitales básicas”, me dijo.

Por su parte, Ford entiende que, además de los temas laborales se arriesgan cuestiones relacionadas con los derechos digitales o la gobernabilidad democrática. “Aquí es clave más transparencia para crear confianza en el uso de estas tecnologías emergentes, sobre cómo se desarrollan estos procesos de IA, comunicando cuáles son sus límites o posibles amenazas hacia el individuo y la sociedad”. Además, señala la importancia de asegurarnos que quienes participen en el desarrollo de la IA sean de grupos diversos para minimizar el efecto de los sesgos.

Según Omar Florez, se necesita un plan de cinco años que organice el acceso de la población a la capacitación en estas tecnologías. “Hay que continuar con la Estrategia Nacional de IA para el Perú. Sin embargo, no se tienen noticias de ella desde el 2021″, agrega.

Sin dudas, el desarrollo de la IA ya empezó a generar cambios importantes en la sociedad. Lo fundamental es contar con autoridades que estén conscientes de esto, que tengan la visión para tomar las deicisiones más adecuadas y que no piensen que son temas que todavía no debemos atender. Si sucede eso, cuando se pongan manos a la obra podría ser demasiado tarde.