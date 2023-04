—¿Hace cuánto desarrolla IBM inteligencia artificial?

IBM arranca en los años 50. Partimos con temas de IA y ‘machine learning’. Tuvimos algunos resultados en aprendizaje automático. Se comenzó a entrenar computadoras en algunos juegos y, unos años después –en el 97–, se da el que para mí es el primer gran hito en el tema de IA: la partida de ajedrez que tiene Deep Blue, que era nuestra computadora, con Gary Kásparov, varias veces campeón mundial. La computadora le gana después de seis juegos. Para tener una idea, Deep Blue podía analizar 200 millones de posiciones por segundo. Fue la primera vez que una IA le ganó a un campeón mundial de ajedrez. Por los años 2000, Deep Blue se convierte en Watson, e IBM lo lleva a competir al concurso de televisión estadounidense Jeopardy [concurso de preguntas de conocimiento]. Ahí lo que ocurre es que Watson gana a los dos campeones más importantes del concurso. Lo más relevante es que podía interpretar cosas como doble sentido, ironía o algún que otro juego de palabras, así como acceder a 200 millones de páginas de contenido sin estar conectado a internet.

El siguiente hito importante para mí se da casi a fines de 2019, en un caso de uso totalmente diferente. IBM presentó en un concurso de debate a su IA ‘Project Debater’, que se enfrentó al campeón europeo de debate en un tema relacionado a la educación preescolar. Los asistentes al evento señalaron que ‘Project Debater’ les daba más conocimiento y aprendían más sobre el tema tocado. El campeón, por su parte, se sorprendió de cómo una máquina podía debatir con tanta facilidad.

—¿Cómo definirías a la inteligencia artificial?

Aprovechar a las computadoras y a las máquinas para buscar imitar capacidades humanas de resolución de problemas. La IA tiene tal capacidad de computo y tan buen manejo de los datos que lo se busca es que las máquinas terminen aprendiendo y lleguen a una mejor respuesta, considerando todo el volumen de información que manejan. Es usar los datos y el acceso a esos datos para que la toma de decisiones, en cualquier proceso comercial o de negocio –el enfoque de IBM es muy empresarial–, sea más eficiente. Para mí lo más interesante de la IA es su capacidad de aprender e ir generando mejores respuestas al momento que se le entrena, porque hay que tener en cuenta de que no es que aprenda por sí sola, es el humano la que la termina entrenando, es por eso que siempre va a estar apoyándonos. Siempre que he hablado en entrevistas me preguntan sobre Terminator, y si alguna vez la IA se va a volver como Skynet y va a querer conquistar el mundo. Eso es ciencia ficción, es Hollywood. El objetivo de la IA es hacerles la vida a las personas mucho más simple.

—Te hacen esas preguntas porque aún existe la incógnita de si la inteligencia artificial llegará algún día a tener conciencia.

Hablemos en cinco o diez años, no lo sé. Nosotros en IBM somos hoy día de los de los principales pioneros en impulsar todo lo relacionado a la ética en la inteligencia artificial. A inicios del 2020, hicimos un congreso en el Vaticano y firmamos el llamado al Vaticano [Rome Call for AI Ethics], para establecer el tema de la ética en el desarrollo de esta tecnología. Hemos hecho muchos congresos similares en Europa, principalmente, donde lo que buscamos es que todo lo relacionado a IA sea siempre bajo los estándares más altos de ética. Por ahí vamos bien. IBM ha sacado muchos ‘papers’ al respecto, porque consideramos que no existe una inteligencia artificial sin un marco ético detrás, nosotros creemos que no son indivisibles, tienen que ir de la mano.

—Entonces, ¿no crees que sea posible tal cosa como una inteligencia artificial fuerte que iguale o supere al ser humano?

Nuestro ‘approach’ es empresarial, por lo que está muy gobernado. Esto quiere decir que si una financiera quiere –y este es un ejemplo real– a través de WhatsApp dar créditos o hacer análisis crediticio con inteligencia artificial, nosotros lo vamos a hacer, pero al tratarse de procesos empresariales siempre están muy controlados. Ten en cuenta que como somos un ‘Business to Business’ somos muy serios al momento de tratar temas éticos. Siempre estamos dispuestos a asesorar a los gobiernos y empresas sobre el uso y regulación de la IA.

—¿Cuáles son las aplicaciones en inteligencia artificial más interesantes o prometedoras con las que trabaja IBM?

El ejemplo de la financiera que te comenté es superinteresante. Es un cliente nuestro de Perú que tiene un asistente cognitivo que hace análisis crediticio a través de WhatsApp. La parte divertida es que –y esto nos lo cuentan los mismos colaboradores– muchas veces lo terminan entrenando en jergas. Un ejemplo de esto es la frase “estoy chihuán”, que significa no tengo dinero o “estoy misio”, al asistente cognitivo se le entrenó para que entienda. Nos adecuamos a la realidad de cada país y cada cultura.

—¿Cómo logra esa retroalimentación?

Los ‘data science’, los científicos de datos, son los que están siempre analizando qué cosa es lo que está buscando el cliente. Para mí el tema de la inteligencia artificial es una decisión empresarial. Si tú eres un banco, una financiera o una telco, para que esta innovación funcione de verdad y sea un canal de atención que no duerme ni se enferma, la estrategia y decisión de ponerla en el mercado debe venir de arriba hacia abajo. ¿Por qué? Si la empresa no está convencida de que se tratar de un canal que va a ayudar a que sus clientes tengan una mejor interacción, más rápida y más barata, no va a suceder. Entonces, tienen que estar la gente de negocio, los científicos de datos, los de tecnología, los de marketing trabajando con un enfoque multidisciplinario y definir bien cuál es el mejor uso que se le va a dar a la inteligencia artificial.

Otro ejemplo. En temas de ciberseguridad la IA muchas veces permite adelantarse a algunas amenazas. Así, con procesamiento del lenguaje natural es posible captar ‘insides’ del mercado, de noticias, de blogs e investigaciones; todo esto puede servir como ‘input’ para que la gente de seguridad pueda estar alerta de amenazas o mejorar el tiempo de respuesta para atender un incidente. Son muchos los usos. La verdad, creo que depende mucho del cliente. La tecnología está disponible hace buen rato. La decisión más importante es que los usuarios -y esto no solo pasa en Europa o Estados Unidos, ya pasa en Perú- crean que les puede ayudar. En 2022 hicimos un estudio que mostró que en nuestro país el 28% de las empresas ya utilizan inteligencia artificial, 11% más que en 2021. Otro dato, el 40% de empresas peruanas está explorando su uso.

—Desde tu punto de vista, ¿cómo la inteligencia artificial está modelando el mundo?

Nos tenemos que acostumbrar a que vamos a lidiar o conversar ya no solo con humanos. Debemos romper el paradigma -y yo creo que cada vez lo hay menos- de que es algo para empresas extranjeras. Es algo que cotidianamente se va a seguir utilizando en Perú y Latinoamérica. Hoy, por ejemplo, existen bastantes compañías que basan su ‘contact center’ en inteligencia artificial. Claramente, es un apoyo para ayudar a automatizar procesos, mejorar habilidades de las personas o buscar nuevos tipos de trabajo. Pero lo que es superimportante es que hay que usar la IA siempre bajo el paradigma de la ética y que sea explicable. Es una tecnología que llegó para quedarse y la vamos a ver cada día más.

—No todo es color de rosa. Un miedo se acrecienta entre las personas, ¿seremos reemplazados por la inteligencia artificial? ¿Perderemos nuestros trabajos?

Desde el punto de vista de IBM, lo que buscamos es que la IA nos haga a todos mejores en nuestro trabajo, y que esos beneficios sean no solamente para una minoría. Nuestro ‘approach´ es aumentar la inteligencia humana a través de la tecnología para que tengamos una mejor fuerza laboral. Y por eso vamos a seguir viendo profesionales que buscan tener mayores capacidades en ese tipo de tecnologías para justamente aumentar lo que pueden hacer. En ese sentido, desde el lado de IBM estamos tranquilos.

—¿Qué habilidades se deberían tomar en cuenta ante un mercado cada vez marcado por la inteligencia artificial?

Pienso que temas muy asociados a los datos. Los ‘data sciences’ para mí van a seguir cada vez en aumento y, en algún momento, vamos a empezar a ver -esta es una predicción mía- carreras mucho más específicas. Ya no solamente tendremos a un científico de datos, si no que puede ser una persona que sea especialista en ‘text to speech’, ‘deep learning’ o ‘machine learning’. La cantidad de variantes que vamos a empezar a ver va a ser mucho más grande cada vez, mi consejo es que encuentren cuál es el nicho donde ven tal vez un mayor potencial. Así también con la digitalización, ahora que todo el mundo tiene celulares, hay grandes oportunidades porque se va a requerir profesionales en ciberseguridad e inteligencia artificial, actualmente, por todos lados vemos ataques de ransomware o phishing. Estas carreras van a tener una alta demanda porque el mundo está girando hacia allí.

—¿En qué está trabajando IBM ahora?

Lo último que hemos anunciado como IBM es una colaboración con la NASA este año para identificar cambios en la huella geográfica en fenómenos como terremotos, tornados, el impacto de cultivos, etc. Usamos esto para tratar de ayudar a las personas a mejorar cosas como el cambio climático o temas del agro. Si tuviese que concluir algo, la inteligencia artificial es superrica porque nos permite a todos tener una vida mucho más cómoda y con menos incertidumbre, ya que maneja tal cantidad de volumen de información en tan corto tiempo que las conclusiones a las cuales llega son realmente valiosas.