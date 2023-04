Bard, el chatbot de Google, ahora cuenta con la habilidad de programar. Esta era una de las funciones más requeridas por parte de los usuarios debido a que disminuye considerablemente el tiempo de trabajo. De esta manera, la inteligencia artificial de la compañía podrá generar código en más de veinte lenguajes de programación.

“A partir de ahora, Bard puede ayudarte con las tareas de programación y desarrollo de software, incluida la generación de código, la depuración y la explicación del código. Estamos lanzando estas capacidades en más de 20 lenguajes de programación, incluidos C++, Go, Java, Javascript, Python y Typescript. Y puedes exportar fácilmente el código de Python a Google Colab, sin necesidad de copiar y pegar. Bard también puede ayudar con las funciones de escritura para Hojas de cálculo de Google”, señala Paige Bailey, gerente grupal de producto de Google Research, en el blog de la compañía.

Incluso, la IA podrá explicar el código por segmentos. “Además de generar código, Bard puede ayudarte a explicando los fragmentos de código. Esto es particularmente útil si estás aprendiendo sobre programación por primera vez, o si necesitas ayuda adicional para comprender qué podría generar un bloque de código”, agrega.

Por otra parte, el chatbot también permitirá depurar el mismo código que ha generado. “Bard también puede ayudarte a depurar código, incluso el código que escribió el mismo Bard. Si Bard le da un mensaje de error o un código que no hace lo que pretendía, simplemente dígale a Bard ‘este código no funcionó, arréglalo’, y Bard podrá ayudarte a depurar”, afirma Bailey.

Los usuarios pueden aprovechar esta IA para que genere el código más rápido, por ejemplo. “En muchos casos, Bard también puede ayudarte a optimizar tu código haciéndolo más rápido o más eficiente. Simplemente responda a la salida inicial de Bard con ‘¿Podrías hacer ese código más rápido?’ o ‘Encuentra cláusulas de manejo de errores que podría haberse perdido’”, añade.

Sin embargo, Google aún señala que Bard no es perfecto y que los usuarios deben revisar si lo generado es correcto. “Bard es todavía un experimento temprano y, a veces, puede proporcionar información inexacta, engañosa o falsa mientras la presenta con confianza. Cuando se trata de codificación, Bard puede proporcionarle un código funcional que no produce el resultado esperado o proporcionarle un código que no es óptimo o está incompleto. Siempre verifique dos veces las respuestas de Bard y pruebe y revise cuidadosamente el código en busca de errores, fallas y vulnerabilidades antes de confiar en él”, concluye Bailey.